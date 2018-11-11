Thường xuyên dùng hạt thì là theo cách này, mỡ bụng giảm cực nhanh chỉ sau 2 tuần

Hạt thì là chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa giúp thức đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo dư thừa và làm tan mỡ bụng nhanh chóng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , hạt thì là có tác dụng giảm mỡ bụng "thần tốc", đồng thời giúp giảm cân cực nhanh nếu bạn kiên trì sử dụng. Kết quả của một nghiên cứu trên 88 phụ nữ béo phì đã cho thấy hiệu quả của loại hạt này trong việc giúp giảm trọng lượng cơ thể.

Dưới đây là những cách sử dụng hạt thì là để loại bỏ mỡ thừa vùng bụng và giảm cân nhanh chóng mà chị em không thể bỏ qua:

Theo Đông y, hạt thì là có vị cay, không độc giúp bổ thận, mạnh tì, trị đau bụng lẫn đau răng, giúp làm sạch gan… Ngoài ra, thường xuyên dùng thức uống làm từ hạt thì là còn giúp giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa đau tim, tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa.

Cách giảm cân bằng hạt thì là cực đơn giản tại nhà

Chanh, gừng và thì là: Công thức đơn giản này sẽ giúp giảm cân và giữ dáng vô cùng tuyệt vời. Sự kết hợp của 3 nguyên liệu gừng, chanh và thì là đều có tác dụng loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng.

Bạn chỉ cần nướng gừng rồi ghiền nát, sau đó rắc gừng, bột thì là và nước cốt chanh lên rau luộc, trộn đều là có thể dùng ngay. Thường xuyên ăn món này sẽ giúp giảm cân rất nhanh.

Công thức đơn giản này sẽ giúp giảm cân và giữ dáng vô cùng tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Nước hạt thì là và chanh: Cách làm thức uống này rất đơn giản, bạn chỉ cần ngâm 2 thìa hạt thì là trong nước, để qua đêm và đun sôi vào buổi sáng hôm sau. Sau đó dùng rây lọc bỏ hạt trộn cùng với nước cốt 1 quả chanh. Kiên trì uống hỗn hợp này mỗi sáng liên tục trong 2 tuần sẽ giúp bạn sở hữu vòng eo thon gọn bất ngờ.

Kiên trì uống hỗn hợp này mỗi sáng, mỡ thừa sẽ nhanh chóng tiêu tan - Ảnh minh họa: Internet

Hạt thì là trộn sữa chua: Bạn chuẩn bị sẵn sữa chua không đường rồi trộn với 1 thìa hạt thì là và dùng như bữa ăn nhẹ mỗi ngày.

Uống nước thì là và mật ong: Bạn có thể pha 1 thìa bột thì là với một cốc nước ấm, thêm vào vài giọt mật ong, khuấy đều hỗn hợp là có thể uống ngay. Dùng thức uống này đều đặn mỗi ngày để đạt hiệu quả tốt nhất.

Nước thì là và mật ong hỗ trợ giảm cân vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Gạo lứt và hạt thì là: Đây là một trong những cách đơn giản giúp bạn giảm cân cấp tốc. Chỉ cần thêm hạt thì là vào gạo lứt trước khi nấu cơm, cách này không chỉ giúp tăng thêm hương vị mà còn giúp giảm mỡ bụng rất hiệu quả.

Bên cạnh việc áp dụng thực đơn giảm cân với hạt thì là, bạn cần kết hợp luyện tập thể dục để mỡ thừa giảm nhanh chóng nhé!