Thường xuyên ăn cháo lòng mà không biết những điều cấm kỵ này thì chỉ có gây hại sức khỏe

Tuy nhiên, đây cũng là món ăn chứa lượng chất béo bão hòa và cholesterol cao nên nếu tiêu thụ nhiều sẽ làm tăng mỡ máu có hại cho tim mạch, nhất là với những người cao tuổi, người béo phì hoặc người mắc bệnh rối loạn chuyển hóa.

Cháo lòng chứa nhiều nội tạng động vật như gan, thận, tim, dạ dày… nên rất giàu protein, chất béo bão hòa, muối vô cơ và vitamin cần thiết cho cơ thể. Thường xuyên ăn cháo lòng sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ thiếu sắt, phòng bệnh thiếu máu, còi xương…

Cháo lòng chứa nhiều cholesterol nên quá trình tiêu hóa sẽ trở nên khó khăn hơn và bạn dễ gặp tình trạng đầy bụng, khó tiếu. Nguyên nhân là do khi cơ thể suy yếu, chức năng của hệ tiêu hóa cũng suy giảm. Chính vì vậy, cháo lòng không phải là món ăn thích hợp trong giai đoạn này.

Dưới đây là những lưu ý khi ăn cháo lòng bạn cần biết để bảo vệ sức khỏe chính mình:

Tốt nhất khi bị cảm hoặc mệt mỏi, thay vì ăn cháo lòng, bạn nên dùng cháo nóng có hành hoặc tía tô để giải cảm cũng như bảo vệ sức khỏe.

Khi bị cảm hoặc mệt mỏi không nên ăn cháo lòng - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn cháo lòng khi có đường tiêu hóa kém

Nội tạng động vật có thể chứa lượng lớn vi khuẩn E.Coli và các vi khuẩn gây bệnh về đường ruột như tiêu chảy, tả, lỵ…

Với những người vốn có hệ tiêu hóa kém, nếu ăn phải cháo lòng nấu không chín kỹ hoặc thực phẩm không được chế biến an toàn thì có thể mắc phải một số bệnh nhiễm khuẩn và bệnh ký sinh trùng.

Người béo phì hoặc mắc các bệnh tim mạch nên hạn chế ăn cháo lòng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng protein và cholesterol trong nội tạng động vật rất cao. Những người cao tuổi hoặc mắc bệnh tim mạch cần kiêng ăn cháo lòng vì nó có thể khiến huyết áp tăng cao, tăng cholestetol máu, xơ vữa động mạch, thậm chí gây biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Hàm lượng protein và cholesterol cao trong cháo lòng không phù hợp với người mắc bệnh tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai không nên ăn cháo lòng

Cháo lòng rất bổ dưỡng nhưng nó không hề phù hợp với chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Nội tạng động vật thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng lây bệnh sang người.

Trong trường hợp nội tạng động vật không được chế biến đúng cách thì có nguy cơ ô nhiễm độc tố vi nấm Aflatoxin – chất có khả năng gây ung thư gan. Bên cạnh đó, nếu lợn nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus suis thì lòng ruột nội tạng và thịt lợn sẽ chứa một lượng lớn vi khuẩn.

Để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé, phụ nữ mang thai tốt nhất không nên ăn cháo lòng.

Trên đây là những điều bạn cần lưu ý khi ăn cháo lòng để bảo vệ sức khỏe chính mình.