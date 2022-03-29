Thú cưng sẽ là những người bạn đồng hành giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện và chăm sóc tinh thần lẫn sức khoẻ

Sống khỏe 29/03/2022 16:53

Nhiều người chọn cách sống chung với "hoàng thượng", "hoàng hậu" để giúp bản thân sống tích cực hơn.

Sống chung với thú cưng có thể giảm bớt căng thẳng và ổn định tâm lý. Những loài thú đặc biệt này sẽ an ủi cho những người đang gặp khó khăn về tinh thần. Con vật nào sẽ phù hợp với bản thân? Truyền thông y tế Mỹ 'Men's Health' đã hỏi Tiến sĩ Judith Joseph, một bác sĩ tâm thần ở New York.

1. Chó : Là loại động vật tốt cho những người bị trầm cảm. Chó có khả năng đọc được tâm tư và đồng cảm với con người. Bởi vì chúng thích đi dạo, thậm chí có người chỉ  muốn ở nhà giờ lại có thể ra ngoài thay đổi không khí, hít thở khí trời như thể bị thú cưng yêu dấu hấp dẫn làm thay đổi.

Thú cưng sẽ là những người bạn đồng hành giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện và chăm sóc tinh thần lẫn sức khoẻ - Ảnh 1

Ảnh : Getty Images Bank

2. Mèo : Nếu bạn mắc chứng tự kỷ, mèo là thú nuôi rất hợp với bạn. So với chó, mèo có thuộc kiểu ít giao tiếp bằng mắt hơn và có xu hướng giữ lãnh thổ và khoảng cách riêng. Nhờ vào điểm thú vị này, đặc biệt là trẻ tự kỷ sẽ thích hợp nuôi mèo vì những đứa trẻ này sẽ ít bị căng thẳng hơn so với khi chúng ở với các vật nuôi khác.

Thú cưng sẽ là những người bạn đồng hành giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện và chăm sóc tinh thần lẫn sức khoẻ - Ảnh 2

Ảnh minh hoạ

3. Ngựa : Nó không phải là thú cưng dễ thuần hoá. Tiến sĩ Joseph nói: “Đó là một loài động vật phù hợp với những người từng bị tổn thương. Xây dựng lòng tin và mối quan hệ giữa ngựa và người có thể giúp vượt qua nỗi sợ hãi và khôi phục sự ổn định.

4. Cá : Sẽ tốt cho những người hay lo lắng. Có tác dụng đạt được hiệu quả ổn định sóng não và huyết áp khi ngắm nhìn hình ảnh nhẹ nhàng bơi trong bể nước bình lặng.

Thú cưng sẽ là những người bạn đồng hành giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện và chăm sóc tinh thần lẫn sức khoẻ - Ảnh 3

Ảnh minh hoạ

5. Thằn lằn : Thích hợp cho những người mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Không giống như những vật nuôi khác luôn khao khát sự chú ý của con người, thằn lằn hiếm khi phụ thuộc vào con người. Nó là loài vật nuôi không cần đòi hỏi quá nhiều nỗ lực do tính độc lập cao.

Thú cưng sẽ là những người bạn đồng hành giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện và chăm sóc tinh thần lẫn sức khoẻ - Ảnh 4

Ảnh minh hoạ

6. Chim : Thích hợp cho những người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Vì được nuôi trong lồng nên chúng không bừa bộn hay làm lộn tung nhà cửa như các loài động vật khác. Ngoài ra, âm thanh của tiếng chim hót có thể được xem như âm nhạc giúp xoa dịu tâm trí, giảm căng thẳng.

7. Rùa : Thích hợp cho bệnh nhân sa sút trí tuệ. Bởi vì rùa di chuyển chậm, không thay đổi tình hình nhanh, sẽ giúp bệnh nhân trong việc hồi tưởng, ghi nhớ. Tiến sĩ Joseph cho biết: “Có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ngoài rùa ra còn một số vật nuôi khác cũng giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh mất trí nhớ”.

Thú cưng sẽ là những người bạn đồng hành giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện và chăm sóc tinh thần lẫn sức khoẻ - Ảnh 5

Ảnh minh hoạ

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