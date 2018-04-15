Thấy bàn chân có những dấu hiệu bất thường này, hãy đến bệnh viện ngay để kiểm tra kẻo không kịp

Sống khỏe 15/04/2018 14:07

Bất kỳ hiện tượng nào xuất hiện trên cơ thể đều có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn. Chính vì vậy, nếu thấy bàn chân có những triệu chứng bất thường dưới đây thì bạn tuyệt đối không được chủ quan.

Cơ thể của chúng ta luôn rất nhạy cảm và thường biểu hiện ra bên ngoài khi bạn gặp một vấn đề nào đó về sức khỏe. Đôi khi chúng chỉ là những triệu chứng tưởng chừng bình thường nhưng lại là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Nhiều người thường bỏ qua những triệu chứng ở bàn chân như sưng đỏ, đau âm ỉ, mất cảm giác... mà không hề biết rằng nó có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề.

Dưới đây là những biểu hiện bất thường ở bàn chân mà bạn tuyệt đối không được xem thường để bảo vệ sức khỏe chính mình:

Những dấu hiệu cảnh báo bệnh ở bàn chân

Sưng một bên hoặc cả hai chân

Sưng một bên hoặc cả hai chân có thể là dấu hiệu của bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do sự hình thành cục máu đông trong các tĩnh mạch bên trong cơ thể. Chúng thường xuất hiện ở tay hoặc chân khi tuần hoàn máu hoạt động không tốt.

Thấy bàn chân có những dấu hiệu bất thường này, hãy đến bệnh viện ngay để kiểm tra kẻo không kịp - Ảnh 1
Sưng một bên hoặc cả hai chân có thể là dấu hiệu của bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu - Ảnh minh họa: Internet

Móng chân giòn và dễ gãy

Đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang thiếu hụt vitamin nghiêm trọng. Ngoài ra, hiện tượng móng chân giòn và dễ gãy còn là dấu hiệu cảnh báo nội tiết tố trong cơ thể bạn đang gặp vấn đề.

Bạn nên thiết lập một chế độ dinh dưỡng với nhiều thực phẩm giàu chất xơ và vitamin để bổ sung lượng dưỡng chất thiếu hụt của cơ thể.

Thấy bàn chân có những dấu hiệu bất thường này, hãy đến bệnh viện ngay để kiểm tra kẻo không kịp - Ảnh 2
Hãy bổ sung nhiều vitamin cho cơ thể để ngăn ngừa tình trạng này nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Sưng vùng mắt cá chân

Người mắc suy giãn tĩnh mạch thường gặp các vấn đề như sưng tấy vùng mắc cá chân, chân sưng phù, nặng nề… Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do tuần hoàn máu gặp khó khăn khi di chuyển. Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Bàn chân tê ngứa râm ran

Một trong những biểu hiện sớm của bệnh tiểu đường là bàn chân tê ngứa, nóng ran… Chính vì vậy, nếu phát hiện bàn chân có những triệu chứng bất thường như đau âm ỉ nhiều ngày, nóng bỏng rát, tê cóng, mất cảm giác chân... thì bạn nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được kiểm tra và có hướng điều trị kịp thời.

Thấy bàn chân có những dấu hiệu bất thường này, hãy đến bệnh viện ngay để kiểm tra kẻo không kịp - Ảnh 3
Bạn nên đi khám ngay nếu thấy chân có dấu hiệu ngứa râm ran kéo dài - Ảnh minh họa: Internet

Mất cảm giác ở ngón chân

Mất cảm giác ở ngón chân có thể là dấu hiệu của bệnh Raynaud - một căn bệnh khiến bàn chân hoặc bàn tay tê cứng khi tiếp xúc trong môi trường bất kể nóng hay lạnh.

Đau nhức cơ khớp

Tuyến giáp có nhiệm vụ điều hành sự trao đổi chất trong cơ thể. Tuy nhiên, khi chức năng tuyến giáp gặp vấn đề sẽ dẫn đến những cơn đau nhức cơ khớp, hội chứng ống cổ tay, hội chứng ống cổ chân... bạn cần lưu ý và nên đến bệnh viện ngay để kiểm tra.

Trên đây là những dấu hiệu bất thường ở bàn chân bạn cần chú ý để sớm phát hiện bệnh, nhờ đó có hướng điều trị kịp thời và hiệu quả.

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