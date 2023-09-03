Thấy 3 bộ phận này trên cơ thể NHÔ ra bất thường, nên đi khám ngay, cẩn trọng dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm

Sống khỏe 03/09/2023 06:15

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến các khối u, có cục u, hạch sẽ lành tính nhưng có cái sẽ là ác tính. Khi thấy trên cơ thể có những cục u, hạch bất thường này thì bạn nên hết sức đề cao cảnh giác. Tốt nhất, bạn nên đi khám ngay kẻo nguy hiểm.

Hạch sau tai

Trường hợp nổi hạch sau tai là hiện tượng thường gặp. Hạch nổi lên có kích thước không quá lớn, chỉ bé như những hạt đậu xanh. Những hạt hạch này rất dễ làm người ta lầm tưởng là mụn trứng cá sau tai. Tuy nhiên bạn nên lưu ý nhé.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, có thể là do cơ thể bị nhiễm trùng hoặc bạn đang mắc các bệnh về tuyến giáp, đầu cổ...

Xét vào một số đặc điểm có thể nhận biết nó là hạch thường hay bất thường như sau: hạch ở trạng thái bình thường chỉ có kích thước vài milimet, khi sờ vào mềm. Tuy nhiên nếu thấy hạch cứng, to, cảm giác đau thì nên đi khám.

Thấy 3 bộ phận này trên cơ thể NHÔ ra bất thường, nên đi khám ngay, cẩn trọng dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số phương pháp hạn chế nổi hạch sau tai

Bổ sung vitamin C có lợi cho sức khỏe trong chế độ dinh dưỡng của mình như: Ổi, cam, chanh, quýt, táo,...

Thường xuyên theo dõi sự bất thường trong cơ thể sẽ phát hiện được tình trạng nổi hạch sau tai sớm.

Sử dụng các loại dầu dừa, dầu tràm bôi lên chỗ bị sưng.

Gặp bác sĩ để được điều trị các bệnh nhiễm trùng, các hạt hạch. Sử dụng các loại thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Thực hiện mát xa các mạch bạch huyết, chườm ấm hoặc chườm lạnh các u, hạch,...

Hạch ở cổ

Nếu bạn nhận thấy hạch nổi ở vùng quanh cổ thì tuyệt đối không được chủ quan. Các bác sĩ cũng chỉ ra rằng, người bị mắc bệnh ung thư như ung thư phổi, vòm họng, tuyến giáp,... sẽ thấy nhiều hạch ở cổ. Hạch ác tính thường sẽ không tạo cảm giác đau đớn cho người bệnh, thay vào đó, chúng trở nên cứng và không có khả năng di động.

Mọi người không nên chủ quan khi thấy hạch xuất hiện bất thường, không có dấu hiệu đau và không biến mất sau một thời gian dài.

Bên cạnh xuất hiện hạch ác tính thì thông thường là hạch bạch huyết lớn, nhỏ. Người bệnh còn có thêm một số triệu chứng như: Đổ mồ hôi vào ban đêm, sốt cao, cân nặng giảm đột ngột...

Thấy 3 bộ phận này trên cơ thể NHÔ ra bất thường, nên đi khám ngay, cẩn trọng dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạch ở nách

Nếu mọc hạch ở nách bạn sẽ cảm nhận thấy rất rõ ràng, kích thước hạch ở vùng này cũng đa dạng tùy thuộc vào tác nhân ảnh hưởng.

Hạch sưng to là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe và hệ miễn dịch. Có nhiều nguyên nhân khiến hạch sưng to như: chấn thương vùng hạch và xung quanh, nhiễm trùng, ung thư di căn,…

Thấy 3 bộ phận này trên cơ thể NHÔ ra bất thường, nên đi khám ngay, cẩn trọng dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu do nguyên nhân chấn thương hoặc nhiễm trùng, nổi hạch ở nách hoặc các vị trí khác của cơ thể sẽ sớm mất đi và không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên hầu hết người ung thư vú di căn giai đoạn đều bị sưng hạch ở nách. Do đó người bệnh không nên chủ quan, nhất là chị em phụ nữ khi xuất hiện hạch nách, cần đi khám kiểm tra và xác định rõ nguyên nhân.

Nếu thấy 3 vị trí này trên cơ thể có hạch nổi lên kèm theo một số biểu hiện bất thường thì bạn nên đi khám gấp, chớ chủ quan kẻo nguy hiểm tới tính mạng.

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