Tác dụng phụ khi ngủ quá nhiều khiến ai nghe xong cũng muốn thay đổi thói quen lập tức

Trong hầu hết các trường hợp, việc ngủ quên bị bỏ qua, vì hầu hết đều nghĩ rằng đó là do làm việc nhiều giờ. Nhưng không chú ý đến điều này có thể dẫn đến việc bạn bỏ qua vấn đề thực sự có thể gây ra một số tác dụng phụ xấu.

Hãy nhớ rằng bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin. Để được tư vấn chuyên nghiệp và chẩn đoán, xin vui lòng gặp bác sĩ để hiểu rõ hơn tình trạng của bạn.

Ngược lại với khó ngủ, chứng mất ngủ, là một tình trạng kéo dài thời gian ngủ vào ban đêm hoặc ban ngày. Trên thực tế, mắc phải tình trạng này cũng có nghĩa là bạn cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày. Trong trường hợp này, bạn có thể ngủ gật khi đang lái xe hoặc đang làm việc. Ngay cả khi ngủ nhiều hơn thời lượng khuyến nghị, rất có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức.

Một số triệu chứng của chứng mất ngủ bao gồm cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi trong ngày, khó thức dậy vào buổi sáng và có cảm giác rằng chợp mắt trong ngày không giúp ích gì cả. Tất cả điều này có thể dẫn đến lo lắng, bồn chồn, suy nghĩ không đúng cách (suy nghĩ chậm hơn), đau đầu và không thèm ăn.

Tình trạng này ảnh hưởng đến khoảng 2% số người trên thế giới. Nếu bạn thường thấy mình thức dậy vào nửa đêm hoặc thậm chí không nhớ mình thức dậy vào lúc nào trong đêm, thì bạn có thể mắc phải tình trạng này.

Theo tờ Healthline, chứng mất ngủ thường bắt đầu từ thời thơ ấu của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như khi trưởng thành, bạn nên liên hệ với bác sĩ để xem điều gì có thể gây ra tình trạng này và phục hồi sức khỏe của bạn.

Trước khi đến gặp bác sĩ, bạn nên tự mình thực hiện một số kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị cho cuộc hẹn. Bạn có thể theo dõi các kiểu ngủ của mình trong nhật ký, khi bạn ngủ, khi bạn thức dậy, v.v. Bằng cách này, bác sĩ của bạn sẽ dễ dàng có được các chi tiết cụ thể mà họ cần.

Bạn có thể bị trầm cảm

Trong khi một số người trưởng thành bị mất ngủ là dấu hiệu của bệnh trầm cảm thì vẫn có một số phần trăm người lớn, cũng như trẻ em và thanh thiếu niên, bị ngủ quên do tình trạng này. Nếu bạn lơ là hoặc không nhận thức được thực tế là mình đang bị trầm cảm, thì ngủ quên có thể là một dấu hiệu mà bạn không nên bỏ qua.

Trầm cảm là một vấn đề nghiêm trọng và ngủ quên có thể là một dấu hiệu. Nó thường có thể xảy ra trong những năm tuổi thiếu niên của bạn, trong khi những người lớn tuổi bị mất ngủ nhiều hơn. Tuy nhiên, khi người lớn tuổi thường xuyên ngủ quên, có thể họ đang bị trầm cảm và cần được điều trị y tế. Không chỉ vậy, phần lớn phụ nữ ngủ nhiều hơn và cảm thấy rất mệt mỏi vào ban ngày khi họ bị trầm cảm. Điều quan trọng là tìm cách điều trị y tế, chẳng hạn như dùng thuốc chống trầm cảm để điều trị tình trạng này.

Bệnh về tim có thể là nguyên nhân

Một trong những dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang mắc bệnh liên quan đến tim đó là ngủ quên. Điều này cũng bao gồm buồn ngủ ban ngày. Mặc dù bạn có thể cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, nhưng đó có thể không phải là do bạn đã làm việc nhiều. Đó là lý do tại sao không dễ để phân biệt liệu vấn đề ngủ hơn 9 tiếng trong chu kỳ 24 giờ của bạn có thể liên quan đến các vấn đề về tim hay không.

Bạn nên cân nhắc kiểm tra tuyến giáp

Có 2 loại vấn đề về tuyến giáp ảnh hưởng đến giấc ngủ. Trong khi một trong số chúng gây ra chứng mất ngủ, thì cái còn lại gây ra tình trạng ngủ quên hoặc lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ, suy giáp có liên quan đến việc ngủ hơn 8 tiếng mỗi ngày và có thể gây mệt mỏi và buồn ngủ vào ban ngày. Nếu bạn không bị bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khác nhưng lại ngủ nhiều hơn số giờ được khuyến nghị, bạn nên kiểm tra tuyến giáp của mình.

Tuyến giáp của chúng ta tạo ra hormone và nếu chúng tạo ra quá nhiều hormone thì điều này có thể khiến bạn thức giấc nhiều lần trong đêm, bị kích thích và đổ mồ hôi trong đêm. Tuy nhiên, nếu tuyến giáp của bạn không tạo ra đủ hormone hoặc tạo ra quá ít, thì điều này có thể khiến giấc ngủ của bạn bị gián đoạn, chẳng hạn như cảm thấy quá lạnh hoặc cảm thấy đau cơ. Không chỉ vậy, nó còn có thể gây ra tình trạng ngủ quá nhiều vào ban ngày, khiến một người hầu như không thể tỉnh táo.

Bạn nên xử lý vấn đề này về mặt y tế bằng cách làm xét nghiệm máu để bác sĩ có thể biết liệu bạn có bất kỳ vấn đề nào về tuyến giáp hay không. Nếu bạn gặp phải vấn đề này, có một số điều bạn có thể làm để thoát khỏi cơn buồn ngủ và tạo ra một lối sống lành mạnh hơn. Bạn có thể tìm nhiệt độ ngủ thoải mái, thiết lập thói quen đi ngủ lý tưởng bằng âm nhạc (hoặc thậm chí tắm trước khi đi ngủ) và cắt giảm lượng caffein và các chất gây nghiện.

Bạn đang ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm

Đúng vậy, ngủ không đủ giấc có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về ngủ quên. Cho dù do lựa chọn hay do các yếu tố khác, việc thiếu ngủ có thể khiến bạn ngủ nhiều hơn bình thường. Thời gian ngủ của bạn nên yên tĩnh, thư giãn và không bị quấy rầy. Nếu không, bạn có thể sẽ ngủ nhiều giờ hơn trong ngày, bao gồm cả việc chợp mắt vào ban ngày.

Đôi khi mọi người sẽ ngủ quên khi phải làm việc ca đêm, khi họ không tập thể dục đầy đủ hoặc thậm chí khi sử dụng quá nhiều thuốc. Có một chứng rối loạn gọi là hội chứng chân không yên, đó là khi bạn di chuyển chân rất nhiều và không thể ngừng di chuyển chúng xung quanh. Điều này cũng có thể dẫn đến giấc ngủ bị gián đoạn và cảm thấy rất mệt mỏi khi thức dậy.

Giấc ngủ của bạn có thể bị xáo trộn do chứng ngưng thở khi ngủ vì tắc nghẽn đường thở

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn xảy ra khi có tắc nghẽn trong đường dẫn khí. Đường hô hấp trên sẽ bị xẹp xuống trong 10 giây và điều này có thể xảy ra hàng trăm lần trong một đêm. Do đó, giấc ngủ của chúng ta bị xáo trộn nhiều lần mỗi đêm và chúng ta cần ngủ nhiều giờ hơn để cảm thấy được nghỉ ngơi. Khi chúng ta không ngủ đủ giấc, cơn buồn ngủ ban ngày sẽ xảy ra. Nếu bạn có thể ngủ ở mọi nơi và bất cứ lúc nào, điều này có thể bị nhầm lẫn là “ngủ ngon”.

Ngưng thở khi ngủ chủ yếu xảy ra ở trẻ em và cả người lớn. Bạn có thể không biết mình mắc chứng này trừ khi người ngủ cạnh nói với bạn rằng bạn ngáy quá nhiều. Ở đây, hơi thở của bạn bị gián đoạn, có nghĩa là bạn ngủ ít hơn và cuối cùng cảm thấy rất mệt mỏi và kiệt sức khi đi học hoặc đi làm. Nó cũng có thể dẫn đến nguy hiểm vì bạn có thể ngủ gật trên đường.

Theo Brightside