Sự kết hợp thực phẩm kỳ diệu này sẽ giúp bạn chống lại cơn đau trong thời kỳ kinh nguyệt hiệu quả

Sống khỏe 15/04/2022 07:00

Các cơ của tử cung co thắt trong kỳ kinh nguyệt để giúp làm bong lớp niêm mạc đã tích tụ. Khi đến mùa "dâu nở", rất nhiều các chị em gặp các triệu chứng đau bụng và khó chịu trong cơ thể. Thậm chí, một số người còn gặp tình trạng buồn nôn, nôn, đau đầu và tiêu chảy. 

Sự kết hợp thực phẩm kỳ diệu này sẽ giúp bạn chống lại cơn đau trong thời kỳ kinh nguyệt hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Vidhi Chawla từ Ấn Độ đã gợi ý một số cách kết hợp thực phẩm giúp chống lại cơn đau bụng kinh hữu hiệu dành cho bạn.

 

Hạnh nhân và chuối trong

 

Một ly sinh tố này không chỉ tuyệt vời cho chứng đau bụng trong thời kỳ kinh nguyệt mà còn rất ngon, ngọt bổ dưỡng cho sức khỏe và vẻ đẹp của làn da.

Sự kết hợp thực phẩm kỳ diệu này sẽ giúp bạn chống lại cơn đau trong thời kỳ kinh nguyệt hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xay nhuyễn một quả chuối đông lạnh, 350 ml sữa tươi không đường, hai hộp sữa chua nguyên chất, một thìa bơ hạnh nhân, hai thìa hạt lanh và một chút bột quế cho đến khi mịn. Hãy thưởng thức để thấy công hiệu trong những ngày "đèn đỏ" nhé. Thực hiện điều này mỗi ngày để giúp giảm đau bụng kinh.

Sự kết hợp này đặc biệt có lợi trong chu kỳ kinh nguyệt của bạn bởi vì:

- Hạnh nhân chứa Vitamin E, đã được chứng minh là giúp giảm đau cơ.
- Chuối có nhiều magiê, giúp giảm đau bụng kinh và thư giãn cơ toàn diện, tác dụng mạnh mẽ của quế chất lượng đối với ổn định đường huyết cũng đã được nghiên cứu rất nhiều.
- Hạt lanh giúp cân bằng hormone và loại bỏ estrogen dư thừa ra khỏi cơ thể thường có thể làm gia tăng cơn đau bụng của bạn.
 
Trà lá mâm xôi và gừng

Các đặc tính chống viêm trong trà giúp giảm co thắt cơ có thể dẫn đến chuột rút, đau bụng.

Sự kết hợp thực phẩm kỳ diệu này sẽ giúp bạn chống lại cơn đau trong thời kỳ kinh nguyệt hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đổ đầy nước vào một nửa chảo và để lửa lớn. Thêm quả mâm xôi và gừng vào. Đun sôi nước. Giảm nhiệt xuống lửa nhỏ và nấu khoảng ba đến năm phút ở lửa nhỏ. Bắc chảo khỏi bếp và cho lá mâm xôi vào đảo đều. Hầm trong 10 phút, đậy nắp lại. Trà có thể được làm ngọt để có hương vị sau khi lọc các chất rắn ra. Bạn hãy thưởng thức vị trà này để làm giảm cơn đau bụng quằn quại mùa dâu nhé

Sự kết hợp này giúp ích vì:

- Lá mâm xôi là loại thảo mộc có lợi nhất cho sức khỏe phụ nữ. 

Gừng có đặc tính chống viêm và giảm đau, có thể giúp giảm đầy hơi và đau bụng.

Hãy thử vào bếp và thực hiện những món bổ dưỡng này để chăm sóc bản thân và những người phụ nữ thân yêu vào những thời kỳ sức khỏe có thể ảnh hưởng vì cơn đau bụng kinh khó chịu nhé.

Theo Femina

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