Sai lầm khi sử dụng màng bọc thực phẩm, hơn 90% người Việt đang tự rước bệnh vào người

Sống khỏe 16/04/2018 15:36

Hiện nay, màng bọc thực phẩm đã trở thành một loại vật dụng phổ biến và được nhiều chị em nội trợ sử dụng để bảo quản thức ăn. Tuy nhiên, không ít người đang vô tình hại cả nhà vì những sai lầm dưới đây.

Những thức ăn chưa sử dụng hay còn thừa thường được chị em bảo quản bằng cách bọc một lớp màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh. Họ cho rằng việc bọc kín thức ăn như vậy sẽ hạn chế được bụi bẩn cũng như vi khuẩn xâm nhập.

Sai lầm khi sử dụng màng bọc thực phẩm, hơn 90% người Việt đang tự rước bệnh vào người - Ảnh 1
Màng bọc thực phẩm nếu sử dụng không đúng cách sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì suy nghĩ đó, chị em nội trợ ngày càng ỷ lại và lạm dụng màng bọc thực phẩm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia Mỹ, hiện nay có rất nhiều người đang vô tình rước độc vào cơ thể bởi một số sai lầm thường gặp khi sử dụng vật dụng này.

Màng bọc thực phẩm có thật sự tốt?

Trên thị trường hiện nay, màng bọc thực phẩm rất đa dạng về cả mẫu mã lẫn thương hiệu. Các loại màng bọc với thành phần chủ yếu là nhựa PVC, PE hay màng nhôm có xuất xứ vô cùng đa dạng từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam...

Sai lầm khi sử dụng màng bọc thực phẩm, hơn 90% người Việt đang tự rước bệnh vào người - Ảnh 2
Trên thị trường có không ít loại màng bọc thực phẩm kém chất lượng gây hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

PGS.TS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, màng bọc thực phẩm phần lớn dùng nhựa PE đã được quy định sử dụng làm bao bì thực phẩm, bọc thức ăn chín. Còn vật liệu PVC khi chế tạo, các nhà sản xuất phải sử dụng phụ gia DEHA hoặc DEHP để làm mềm và giúp màng bọc trong suốt. Nếu sản xuất theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định vẫn đảm bảo.

Tuy nhiên, nếu không may sử dụng phải màng bọc thực phẩm kém chất lượng hoặc dùng không đúng cách có thể rước nhiều bệnh nguy hiểm vào người.

Những sai lầm khi sử dụng màng bọc thực phẩm

Để giảm bớt những nguy hại đối với sức khỏe, các chuyên gia khuyên người dùng cần thay đổi những thói quen những sai lầm khi sử dụng màng bọc thực phẩm dưới đây:

Bọc thực phẩm nhiều dầu mỡ

Sai lầm lớn nhất của chúng ta khi sử dụng màng bọc thực phẩm là dùng để bọc những thức ăn còn nóng, đã nấu chín hay chứa nhiều dầu mỡ. Nguyên nhân là sau khi tiếp xúc với những thực phẩm này, thành phần hóa học trong màng bọc sẽ bị tác động bởi nhiệt độ và thẩm thấu vào thức ăn gây hại cho sức khỏe.

Sai lầm khi sử dụng màng bọc thực phẩm, hơn 90% người Việt đang tự rước bệnh vào người - Ảnh 3
Màng bọc thực phẩm khi tiếp xúc với dầu mỡ có thể sinh ra chất độc - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, việc bọc những thực phẩm ở môi trường acid kiềm cũng dễ khiến chất độc thôi nhiễm. Các chất độc hại này sẽ tác động đến hệ thống nội tiết làm trẻ em gái phát triển sớm và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả nam lẫn nữ.

Không đảm bảo đúng khoảng cách

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khi sử dụng màng bọc thực phẩm phải đảm bảo chúng cách thức ăn ít nhất 2,5 cm để tránh các hóa chất xâm nhập vào.

Cách tốt nhất, các chị em hãy cho thức ăn vào những hộp thủy tinh có thành cao rồi mới dùng màng bọc thực phẩm.

Để màng bọc thực phẩm vào lò vi sóng

Sai lầm khi sử dụng màng bọc thực phẩm, hơn 90% người Việt đang tự rước bệnh vào người - Ảnh 4
Tuyệt đối không được hâm thức ăn trong lò vi sóng khi còn màng bọc thực phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Việc tiến hành hâm nóng thức ăn khi còn màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng là một sai lầm nghiêm trọng gây nhiều nguy hiểm cho sức khỏe mà các chị em nội trợ đều mắc phải.

Nguyên nhân là vì màng bọc thực phẩm chứa các chất hóa học như Phthalates và DEHA. Khi gặp nhiệt độ cao chúng sẽ tan chảy và biến thành chất gây ung thư vô cùng nguy hiểm cho cơ thể.

Bí quyết sử dụng màng bọc thực phẩm an toàn

- Người sử dụng nên chọn các loại màng bọc được sản xuất từ các thương hiệu uy tín, không ham rẻ kẻo hại thân.

- Nên sử dụng màng bọc thực phẩm được sản xuất từ nhựa PE vì nó chứa ít chất phụ gia gây hại.

- Lựa chọn màng bọc PE cho thức ăn đã chế biến, PVC cho đồ ăn sống, chưa qua chế biến. Màng PE có màu trắng, trong suốt, ít dính tay, dai, dễ bóc tách. Trong khi màng PVC có màu trắng hay vàng ngà, trong suốt hay dính tay và khó bóc tách.

- Ngoài ra, tuyệt đối không dùng màng bọc nhôm để bảo quản thực phẩm chứa nhiều axit vì sẽ dễ hình thành nên các hợp chất nguy hiểm thẩm thấu vào thức ăn.

Nếu đang mắc phải những sai lầm khi sử dụng màng bọc thực phẩm này, các chị em nội trợ hãy nhanh chóng thay đổi ngay.

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