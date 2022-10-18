Sai lầm ít ai để ý đến khi dùng màng bọc thực phẩm gây hại không ít cho sức khỏe

Sống khỏe 18/10/2022 17:24

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, chị em cần lưu ý những điều sau đây nếu vẫn đang sử dụng màng bọc thực phẩm hàng ngày.

Bọc thực phẩm nhiều dầu mỡ

Một sai lầm mà nhiều người mắc phải là dùng màng bọc thực phẩm để gói những đồ ăn nhiều dầu mỡ. Khi tiếp xúc trực tiếp với những loại thực phẩm này, thành phần hóa học của màng bọc thực phẩm dễ dàng xâm nhập vào đồ ăn, gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe.

Ngoài ra, không nên dùng màng bọc thực phẩm ở những môi trường có độ axit hoặc kiềm cao. Các chất độc hại có thể thôi nhiễm vào thực phẩm và ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng.

Dùng bảo quản cà rốt, dưa chuột, đậu đũa

Một nghiên cứu chỉ ra rằng nếu dùng màng bọc thực phẩm để bọc các loại củ, quả như cà rốt, dưa chuột, đậu đũa sẽ khiến hàm lượng vitamin C bị giảm lớn.

Sau 1 ngày sử dụng màng bọc để bảo quản 100g cà rốt thì hàm lượng vitamin C mất đi là 3,4mg, đậu đũa giảm 3,8mg, dưa chuột giảm xuống tương đương với 5 quả táo tàu.

Dùng cho lò vi sóng

Để nguyên màng bọc thực phẩm quay trong lò vi sóng là một sai lầm tai hại. Lý do là bởi màng bọc thực phẩm có thể chứa các chất hóa học như Phthalates và DEHA, khi gặp nhiệt độ cao các chất này sẽ tan chảy và biến thành chất gây ung thư nguy hiểm cho sức khỏe.

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Ảnh minh họa: Internet

Dùng bảo quản thịt và đồ ăn thừa

Những thực phẩm đã qua chế biến, có chứa hàm lượng mỡ, nhiều gia vị khi tiếp xúc với màng bảo quản thực phẩm sẽ khiến những thành phần hóa học từ màng bọc thẩm thấu vào thức ăn, tạo ra các phản ứng hóa học gây hại cho sức khỏe của bạn.

Dùng quá sát với đồ ăn

Nên để màng bọc thực phẩm cách đồ ăn 2cm, vì để sát vào thức ăn sẽ khiến chất độc có hại dễ dàng nhiễm vào. Tốt hơn hết bạn nên cho đồ ăn vào hộp thủy tinh có thành cao rồi hãy bọc lại.

Sai lầm ít ai để ý đến khi dùng màng bọc thực phẩm gây hại không ít cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   sức khỏe dinh dưỡng lưu ý khi dùng màng bọc thực phẩm

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