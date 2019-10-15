“Radar” bắt sóng tín hiệu xấu của người bệnh, chặn đứng nguy cơ trở nặng

Sống khỏe 15/10/2019 09:41

Với bộ công cụ chuyên dụng, Đội phản ứng nhanh (Rapid Respones Teams - RRT) gần 100 bác sĩ - điều dưỡng hồi sức cấp cứu - điều dưỡng nội trú tại Vinmec đã trở thành những “radar” bắt sóng sớm các tín hiệu diễn biến xấu của người bệnh, ngăn chặn kịp thời nguy cơ cấp cứu. Hoạt động phản ứng nhanh tại Vinmec tương tự mô hình cấp cứu tại Mỹ đã góp công lớn đảm bảo an toàn người bệnh.

Ông Đào Duy Luận, 55 tuổi, ung thư phổi nhập viện để truyền hóa chất định kỳ. Trước khi truyền, ông được bác sĩ kê đơn thuốc Pantoloc bảo vệ dạ dày. Ngay khi tiêm, ông có biểu hiện ngứa, khó thở, đau ngực, tụt huyết áp. Nhận thấy những dấu hiệu không bình thường này, khoa Ung bướu đã ngay lập tức yêu cầu sự hỗ trợ của Đội phản ứng nhanh Vinmec.

Tiếp cận người bệnh, với kinh nghiệm của một bác sĩ hồi sức cấp cứu dày dạn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Thành viên RRT đã chẩn đoán đây là tình trạng sốc phản vệ Pantoloc hiếm gặp và xử trí ngay. Chỉ sau 2h được cấp cứu, ông Luận đã trở lại bình thường, tiếp tục điều trị truyền hóa chất và hiện tại đã ra viện. Nếu tình trạng sốc phản vệ này không được phát hiện và xử trí kịp thời ngay tại thời điểm tiêm, ông Luận đã có thể suy thận, hôn mê và dẫn tới tử vong.

“Radar” bắt sóng tín hiệu xấu của người bệnh, chặn đứng nguy cơ trở nặng - Ảnh 1

Với sự hoạt động của đội RRT, gần 100 trường hợp có dấu hiệu xấu cấp tính đã được phát hiện và cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Vinmec Times City trong 6 tháng qua

Phối hợp đa khoa, phát hiện sớm và ngay lập tức dấu hiệu bất thường của các ca bệnh nặng, phối hợp chặn đứng được nguy cơ diễn biến nặng, có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người bệnh - Đây là mô hình hồi sức cấp cứu tiên tiến được áp dụng tại Mayo Clinic (bệnh viện hàng đầu nước Mỹ), và nay đã được triển khai tại Vinmec.

Dưới sự dẫn dắt của GS Christopher Farmer, Nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Mayo Clinic Arizona, Bệnh viện Vinmec Times City đã thành lập Đội phản ứng nhanh RRT (Rapid response teams) với các thành viên là bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức cấp cứu và các điều dưỡng tại các khoa nội trú đã ra đời. Đội RRT đã được trang bị những bộ công cụ hữu hiệu để đo lường được xác tình trạng sức khỏe người bệnh như: KDIGO (bộ công cụ phát hiện và giám sát tổn thương thận cấp), MUSE (phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu đe dọa), CERTAIN (phát hiện sớm và xử trí sớm các bệnh nhân có thương tổn và các dấu hiệu đe dọa), SEPSIS BUNDLE (bộ công cụ kiểm soát nhiễm khuẩn)...

“Radar” bắt sóng tín hiệu xấu của người bệnh, chặn đứng nguy cơ trở nặng - Ảnh 2

Đội phản ứng nhanh là mô hình hồi sức cấp cứu tiên tiến được áp dụng tại Mayo Clinic (bệnh viện hàng đầu nước Mỹ) và lần đầu tiên tại Việt Nam được triển khai ở Vinmec.

 Với các công cụ hữu hiệu này, thành viên RRT tại các khoa phòng trở thành các “radar” nhanh nhạy, kịp thời phát hiện nguy cơ xấu từ các dấu hiệu tưởng chừng như mơ hồ ở người bệnh. Với kinh nghiệm xử trí các tình huống khẩn cấp, kíp bác sĩ và điều dưỡng RRT Hồi sức cấp cứu khi có mặt có thể chẩn đoán và xử lý kịp thời, ngăn chặn các diễn biến xấu. Hoạt động từ tháng 4/2019, RRT Vinmec giúp cho gần 100 người bệnh tránh được tình trạng sốc nhiễm khuẩn huyết, ngừng tim, suy tạng… - những vấn đề điều trị khó khăn và tốn kém, tử vong cao 40 – 60%, hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

Mô hình hoạt động RRT này đã được các bác sĩ Vinmec chia sẻ tại Hội thảo “Đáp ứng hồi sức tích cực sớm: Phát hiện và phòng ngừa sớm, nâng cao hiệu quả hồi sức tích cực” do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tổ chức từ ngày 3 – 5/10 tại Hà Nội.

“Radar” bắt sóng tín hiệu xấu của người bệnh, chặn đứng nguy cơ trở nặng - Ảnh 3

Mô hình Đội phản ứng nhanh đã được Vinmec chia sẻ tại Hội thảo Hồi sức cấp cứu Vinmec lần III tổ chức từ 3 – 5/10 vừa qua.

Mô hình RRT đã có ở Mỹ và một số quốc gia khác nhưng còn mới ở Việt Nam nên bài trình bày của Vinmec thu hút của đông đảo các bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tại một hội thảo ở Việt Nam, các bác sĩ hồi sức cấp cứu bàn câu chuyện giúp người bệnh không phải chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu. Vấn đề thoạt nghe tưởng chừng mâu thuẫn này lại là tâm điểm của nhiều hoạt động nhằm nâng cao sự an toàn cho người bệnh suốt thời gian qua tại Vinmec, trong đó có các hoạt động hiệu quả của RRT.

Tại Việt Nam, Vinmec là một trong những bệnh viện đầu tiên triển khai mô hình Đội phản ứng nhanh (RRT) nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc và an toàn cho người bệnh.

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