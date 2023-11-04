Quả táo có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng tránh ăn vào 3 thời điểm này vì sẽ gây phản tác dụng, bạn đã biết chưa?

Loại quả này chứa chất xơ và vitamin C, chất chống oxy hóa có trong táo cũng gần như là cao nhất. Trung bình, một quả táo sẽ cung cấp 17% lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể trưởng thành. Táo cũng rất tốt đối với bệnh nhân tiểu đường vì có các thành phần khoáng chất và kali cao nhưng lượng đường lại ít.

Theo quan niệm của người phương Tây, “mỗi ngày bạn ăn một quả táo, cả đời sẽ không phải gặp bác sĩ”. Quan niệm này căn cứ vào hàm lượng dinh dưỡng có trong mỗi quả táo.

Táo giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, kiểm soát sự thèm ăn. Theo nhiều nghiên cứu, táo còn rất hữu ích đối với việc giảm cân.

Một nghiên cứu về việc ăn táo ở những người phụ nữ mãn kinh cho thấy, những người ăn táo mỗi ngày trong vòng 1 năm đã giảm 23% cholesterol xấu (LDL). Nguyên nhân là do pectin trong táo liên kết với cholesterol và đẩy chúng ra khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, có 2 thời điểm trong ngày không nên ăn táo vừa mất hết giá trị dinh dưỡng vừa gây ra tác dụng ngược:

Thứ nhất: Không nên ăn táo trước khi đi ngủ

Khi màn đêm buông xuống và trước khi đi ngủ, nhiều bạn có thể chọn ăn một ít trái cây để tránh buồn ngủ khi bụng đói, trong đó táo thường được coi là lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên, trên thực tế, ăn táo trước khi đi ngủ không phải là lựa chọn sáng suốt.

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Dạ dày của chúng ta cũng cần được nghỉ ngơi vào ban đêm, chúng cần thời gian để thư giãn và hồi phục. Nếu ăn táo trước khi đi ngủ, dạ dày của bạn sẽ ở trạng thái làm việc căng thẳng, lâu dài có thể dẫn đến các bệnh về dạ dày. Ngoài ra, nếu những quả táo còn sót lại trong miệng không được làm sạch kịp thời, chúng có thể trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn, dẫn đến các vấn đề như sâu răng.

Đặc biệt đối với bệnh nhân tiểu đường, táo chứa rất nhiều đường, nếu ăn vài quả táo trước khi đi ngủ, đường sẽ tích tụ trong cơ thể và dễ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Vì vậy, đối với bệnh nhân tiểu đường, tốt nhất nên tránh ăn táo trước khi đi ngủ.

Nếu bạn thực sự muốn ăn một quả táo, tốt nhất nên ăn nó hai giờ trước khi đi ngủ. Điều này giảm thiểu tác động lên đường tiêu hóa mà không tác động quá mức đến lượng đường trong máu.

Thứ hai: Không nên ăn táo sau khi ăn hải sản

Tốt nhất không nên ăn táo sau khi ăn hải sản. Hải sản là món ngon, giàu protein và ngon miệng. Tuy nhiên, sau khi thỏa mãn vị giác, một số người có thể nghi ngờ, hải sản và táo không loại trừ lẫn nhau, vậy tại sao ăn táo sau khi ăn hải sản lại gây khó chịu cho cơ thể?

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Trên thực tế, mặc dù không có xung đột trực tiếp giữa hải sản và táo nhưng khi chúng ta tiêu thụ một lượng lớn hải sản rồi lại ăn táo thì có thể gây ra một số tác động tiêu cực cho cơ thể. Hải sản, đặc biệt là cá và động vật có vỏ thông thường, rất giàu protein. Chất axit tannic trong táo là chất làm se tự nhiên, khi gặp protein sẽ tạo thành protein axit tannic.

Tannin có thể gây kích ứng dạ dày và ruột, khiến chúng cảm thấy căng cứng và khó chịu. Nếu sự khó chịu này kéo dài hoặc trầm trọng hơn, nó có thể gây đau dạ dày, đầy hơi, tiêu chảy và các vấn đề khác. Vì vậy, sau khi thưởng thức các món ngon hải sản, nên ăn táo với lượng vừa phải, tránh ăn quá nhiều.

Tốt nhất bạn nên ăn táo vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy - trước bữa sáng khoảng 30 phút. Hoặc bạn cũng có thể dùng táo như một món ăn nhẹ giữa các bữa ăn để có được những lợi ích tối đa bao gồm dưỡng chất, giảm cân, đẹp da, tiêu hóa tốt và cơ thể khỏe mạnh về lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi ăn táo để hấp thu các chất dinh dưỡng tốt nhất

- Những người có đường tiêu hóa kém không nên ăn táo khi bụng đói, thay vào đó hãy ăn cháo hoặc súp nóng.

- Dù thời gian hạn hẹp, bạn vẫn nên nhai nuốt chậm để quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng diễn ra thuận lợi.

- Nên gọt bỏ vỏ khi ăn táo, không nên ăn trực tiếp vì lớp vỏ bên ngoài có thể phun hóa chất lên để giữ màu tươi, ăn vào sẽ gây hại cho sức khỏe.