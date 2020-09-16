Phương pháp dùng cây thuốc nam chữa tràn dịch màng phổi hiệu quả

Tràn dịch màng phổi là vấn đề các dịch trong khoang trống giữa phổi và thành ngực bị ứ đọng. Màng phổi là một lớp màng mỏng nằm ở mặt trong thành ngực và bao bọc lấy lá phổi. Phổi người bình thường sẽ có một ít dịch nằm giữa 2 lớp của màng phổi, chúng có tác dụng như một chất dầu bôi trơn giữa phổi và thành ngực để các bộ phận có thể trượt lên nhau dễ dàng khi di chuyển lúc bạn thở. Tràn dịch màng phổi là hiện tượng xảy ra khi lượng dịch này bị tích tụ quá lớn và tách phổi ra khỏi thành ngực.

Sử dụng cây thuốc nam chữa tràn dịch màng phổi đã không còn là vấn đề xa lạ. Nhiều minh chứng cho thấy những tác dụng rất tốt của các bài thuốc nam trong hỗ trợ điều trị tràn dịch màng phổi, giúp người bệnh thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

- Ứ máu tĩnh mạch do suy tim gây ra tình trạng thoát dịch ra ngoài thành mạch máu cũng là nguyên nhân của tràn dịch màng phổi

- U phổi, lao phổi hay viêm phổi đều có thể gây nên tình trạng phổi và màng phổi bị nhiễm trùng, dẫn đến hậu quả sẽ sinh ra dịch trong khoang màng phổi.

- Viêm khớp như bệnh lupus hay viêm khớp dạng thấp hệ thống cũng có thể tạo ra tràn dịch màng phổi.

Vấn đề giảm protein máu cũng gây thoát dịch ra ngoài thành mạch máu khiến người bệnh bị tràn dịch màng phổi.

Tràn dịch màng phổi do bị u phổi, lao phổi hay viêm phổi

Triệu chứng:

- Đau ngực là dấu hiệu đầu tiên phổ biến của bệnh tràn dịch màng phổi, mỗi khi hô hấp hít sâu xuất hiện cơn đau làm cho bạn cảm thấy khó thở (đau kiểu màng phổi).

- Bác sĩ khó chẩn đoán bệnh bằng các biện pháp lâm sàng, cần phải dựa vào kỹ thuật cận lâm sàng như siêu âm, chụp X quang hoặc chọc dò.

- Ngoài ra, có thể xuất hiện các triệu chứng ho, sốt khi có tình trạng nhiễm trùng đi kèm.

Tràn dịch màng phổi khá nguy hiểm, phải được điều trị dứt điểm, vì bệnh này có thể để lại di chứng bất kèm theo vì bệnh này có thể để lại di chứng bất kèm theo như: sốt cao dao động, chán ăn, thể trạng gầy sút, lưỡi bẩn, mặt hốc hác, nước tiểu ít và sẫm màu, một số trường hợp số lượng bạch cầu tăng là nguyên nhân của nhiều bệnh lý nhiễm trùng nguy hiểm. Bệnh hoàn toàn có thể gây tử vong khi không được cứu chữa kịp thời.

2. Các bài thuốc dân gian chữa tràn dịch màng phổi hiệu quả

- Bạn có thể theo Tây y để điều trị các triệu chứng ban đầu. Các bác sĩ thường áp dụng phương pháp chọc và hút dịch làm cho bệnh nhân dễ thở ngay nhưng bệnh tình sẽ không khỏi tận gốc và phải uống nhiều loại thuốc kháng sinh, và tác dụng phụ là điều khó tránh khỏi.

Dùng các bài thuốc dân gian chữa tràn dịch màng phổi theo Đông y

Dùng các bài thuốc dân gian chữa tràn dịch màng phổi theo Đông y sẽ giúp xử lý tận gốc nguyên nhân gây bệnh, làm tăng khả năng hấp thu dịch và giảm tiết dịch. Ngoài ra, xử lý bệnh bằng đông y còn rất an toàn và không gây tác dụng phụ.

+ Sử dụng bài thuốc điều trị dựa vào triệu chứng bệnh

Dựa vào các triệu chứng lâm sàng mà Đông y đưa chứng bệnh này vào huyền ẩm: chính cơ thể vốn dĩ suy yếu, khí hư suy, ngoại tà xâm nhập, phổi mất tuyên thông, đàm ẩm uẩn kết, ngực sườn đau tức, bế trở.

Bài thuốc dựa vào các triệu chứng lâm sàng của bệnh

Tà uất thiếu dương: dùng Bạch truật 20g, qua lâu bì 25g, chỉ xác 15g, hoàng cầm 10g, sài hồ 15g, đình lịch tử 30g, tang bạch bì 25g, pháp bán hạ 15g, đan sâm 20g, bạch giới tử 25g, uất kim 20g, nấu nước sắc uống mỗi ngày ba lần.

Ẩm đình ngực sườn: Qua lâu bì 20g, bạch truật 25g, trạch lan 15g, phục linh bì 20g, con đỉa 10g, xuyên tiêu mục 15g, đình lịch tử 30g, giới bạch 15g, bạch giới tử 25g, xa tiền tử 25g, pháp bán hạ 15g, tô tử 15g, tang bạch bì 20g, đan sâm 25g, roi ngựa cỏ 30g, nấu nước sắc uống mỗi ngày ba lần.

Đàm thấp ứ trở: Hoàng kỳ 20g, uất kim 18g, trạch tả 25g, nguyên hồ 15g, xích thược 15g, đại phúc bì 20g, bạch truật 20g, đan sâm 30g, ba thất 10g, đình lịch tử 30g, qua lâu bì 20g, lộ lộ thông 15g, đông qua tử 30g, tang bạch bì 20g, pháp bán hạ 15g, nấu nước sắc uống mỗi ngày ba lần.

Khí âm lưỡng hư: Nam sa sâm, bắc sa sâm mỗi loại 20g, con ba ba giáp 30g, ty qua lạc 20g, công lao diệp 15g, thiên hoa phấn 20g, qua lâu bì 20g, đan sâm 25g, uất kim 18g, bạch thuật 25g, thái tử sâm 30g, phục linh 30g, tang bạch bì 30g, trạch tả 30g, sinh mẫu lệ 30g, hoàng kỳ 30g, nấu nước sắc uống mỗi ngày ba lần.

+ Cải thiện tình hình tràn dịch màng phổi bằng rau đay và lá tre

- Dùng rau đay chữa tràn dịch màng phổi: Hạt của cây rau đay, rễ cỏ tranh và hạt mã đề, hạt bìm bìm biếc, mỗi vị 8g; tỳ giải, thổ phục linh, mộc thông, huyền sâm và bách bộ, mỗi vị 12g, ý dĩ 16g. Mang thang thuốc trên sắc để lấy nước uống. Nên chia nhỏ thành 2 – 3 phần để dùng hết trong ngày và uống ngay khi thuốc còn ấm.

Chữa tràn dịch màng phổi bằng bài thuốc từ hạt rau đay

Dùng lá tre chữa tràn dịch màng phổi: trúc diệp 10g, thương truật 10g, phục linh 12g, hồng hoa 8g, cam thảo 6g, đào nhân 8g, nguyên hoa 4g, đại kích 4g, cam toại 4g, đại táo 10 quả. Sắc 1 thang mỗi ngày (cần theo dõi mạch và huyết áp người bệnh vì bài thuốc có thể gây tiêu chảy).

Dùng lá tre chữa tràn dịch màng phổi

3. Bệnh tràn dịch màng phổi nên ăn gì để tốt cho sức khỏe?

Dưới đây là một số thực phẩm mà người đang bị tràn dịch màng phổi nên ăn để cải thiện tình trạng sức khỏe, giúp bệnh tình nhanh thuyên giảm.

+ Thịt

Thịt là nguồn đạm cung cấp năng lượng thiết yếu cho cơ thể, giúp rút ngắn thời gian khỏi bệnh. Tuy nhiên, không vì thế mà bạn lại tiêu thụ quá nhiều chúng, nên ăn lượng vừa phải và chọn các loại như thịt gà, cá, thịt nạc,… Tuyệt đối không ăn thịt nhiều mỡ.

Thịt là nguồn đạm cung cấp năng lượng thiết yếu cho cơ thể, giúp rút ngắn thời gian khỏi bệnh

+ Rau củ

Thường xuyên bổ sung các loại rau củ quả vào thực đơn hằng ngày để cơ thể hấp thụ những dưỡng chất cần thiết. Rau củ có màu xanh đậm thường chứa nhiều chất xơ vô cùng cần thiết để chống lại bệnh tật, giảm nguy cơ táo bón khi nằm viện.

Thường xuyên bổ sung các loại rau củ quả vào thực đơn hằng ngày

+ Trái cây tươi

Bệnh nhân nên ăn các loại trái có tính mát, mọng nước như: cam, táo, lê, bưởi,... Ngoài ra, nên hạn chế ăn những loại trái cây có tính ngọt, đặc biệt là những người đang bị bệnh tiểu đường.

+ Thực phẩm dạng lỏng

Đối với người đang điều trị tràn dịch màng phổi, người nhà nên nấu thức ăn ở dạng lỏng để cơ thể dễ dàng tiêu hóa, cổ họng dễ nuốt. Chẳng hạn như món súp rau thịt, canh hầm từ rau củ, cháo,… để kích thích khẩu vị và giúp người bệnh thuận tiện trong việc ăn uống.

Nên nấu thức ăn ở dạng lỏng để cơ thể dễ dàng tiêu hóa, cổ họng dễ nuốt

Phương pháp dùng cây thuốc nam chữa tràn dịch màng phổi đã được ghi chép nhiều trong các tài liệu đông y, trên đây chỉ là vài bài thuốc cơ bản, tương đối phổ biến và dễ thực hiện. Ngoài ra, nếu có những triệu chứng nguy hiểm thì chúng tôi vẫn khuyên bạn đến ngay cơ sở y tế để được điều trị bằng các biện pháp tiên tiến sớm nhất, tránh các di chứng về sau. Người bệnh sau khi trị khỏi bệnh cũng nên duy trì một lối sống lành mạnh, rèn luyện thể thao thường xuyên để bảo vệ phổi, tránh tái phát bệnh.