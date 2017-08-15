Phòng khám Đa khoa Thủ Dầu Một Bình Dương có tốt không?

Để giải đáp vấn đề này, các bạn có thể tham khảo những thông tin trong bài viết dưới đây nhé!

Để có thể đánh giá một phòng khám có tốt hay không cần phải được kiểm tra và trải nghiệm qua những dịch vụ, trang thiết bị, phương pháp điều trị và chi phí tại phòng khám đó.

Về những vấn đề này, phòng khám đa khoa Thủ Dầu Một từ khi ra đời đến nay đã tiếp nhận và điều trị thành công hàng nghìn ca bệnh nguy hiểm, từ những căn bệnh phụ khoa, nam khoa bình thường đến những căn bệnh xã hội khó điều trị, với các phương pháp hiện đại và mức chi phí “phải chăng” phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh.

Phòng khám với đội ngũ y bác sĩ giỏi, thái độ thân thiện đã chinh phục được sự tín nhiệm của nhiều bệnh nhân khi đến đây thăm khám và điều trị bệnh. Nằm tại địa chỉ 303 đại lộ Bình Dương, P.Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương là vị trí thuận tiện giúp người bệnh dễ dàng tìm tới phòng khám.

Ngoài ra, phòng khám còn có lợi thế là được trang bị đầy đủ thiết bị y tế hiện đại, kết hợp với đội ngũ bác sĩ, y tá và điều dưỡng được đào tạo chuyên nghiệp. Phòng khám đã cung cấp được các dịch vụ y tế thăm khám – điều trị - hồi phục có chất lượng hàng đầu khu vực Bình Dương với những bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội và các bệnh liên quan đến hậu môn trực tràng.

Đánh giá của bệnh nhân về Đa khoa Thủ Dầu Một

Qua những lựa chọn từ các đánh giá của nhiều người bệnh khi đến khám tại phòng khám Đa khoa Thủ Dầu Một, chúng tôi đã tổng kết được những điểm mạnh của phòng khám như sau:

Cơ sở hạ tầng: Khang trang, hiện đại, rộng rãi và thoáng mát tạo cho người bệnh có cảm giác gần gũi.

Thái độ phục vụ: Bác sĩ thân thiện và săn sóc, nhân viên y tế nhiệt tình là lợi thế giúp người bệnh giảm bớt cảm giác lo lắng và tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn.

Thủ tục thăm khám: Thủ tục đơn giản và được nhân viên hướng dẫn cụ thể, giúp người bệnh không phải mất nhiều thời gian khi làm thủ tục thăm khám tại đây. Ngoài ra, người bệnh có thể đăng ký và đặt lịch hẹn trước bằng website hoặc qua số điện thoại 0274 368 9588.

Đội ngũ y bác sĩ: Giỏi chuyên môn và có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, nắm bắt được các phương pháp điều trị bệnh hiệu quả hiện nay.

Chi phí: Phù hợp và được công khai minh bạch với người bệnh trước khi điều trị. Nhằm giúp người bệnh không phải lo lắng và có sự chuẩn bị kỹ càng hơn.

Bảo mật thông tin: Phòng khám đảm bảo không để lộ bất kỳ thông tin nào của bệnh nhân ra bên ngoài.

Qua những thông tin trên, chắc hẳn mọi người có thể giải đáp được vấn đề “Đa khoa Thủ Dầu Một có tốt không?” nếu còn thắc mắc hay muốn được tư vấn thêm, mọi người có thể liên hệ ngay với Phòng Khám Đa Khoa Thủ Dầu Một Bình Dương.