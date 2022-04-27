Những thói quen vô thức hàng ngày khiến số cân tăng vọt, cơ thể ú na ua nần mà bạn ít khi để ý

Sống khỏe 27/04/2022 10:03

Bạn đã không ăn thức ăn nhanh và kẹo trong một thời gian dài, bạn tập thể dục thường xuyên, và bạn cố gắng giảm cân, nhưng số cân tăng thêm đó dường như chỉ đeo bám bạn mãi. Trên thực tế, hầu hết mọi người không nhận ra rằng các nghi thức buổi sáng thông thường có thể ngăn bản thân có được vóc dáng cơ thể như mơ ước.

Những thói quen vô thức hàng ngày khiến số cân tăng vọt, cơ thể ú na ua nần mà bạn ít khi để ý - Ảnh 1

Sau đây là 5 thói quen buổi sáng mà bạn nên từ bỏ ngay bây giờ để có được hình thể vóc dáng chuẩn chỉnh hơn.

1. Bạn ngủ quá nhiều 

Những thói quen vô thức hàng ngày khiến số cân tăng vọt, cơ thể ú na ua nần mà bạn ít khi để ý - Ảnh 2

Khi ngủ quá ít, cơ thể bạn có nhiều khả năng sản xuất hormone phản ứng căng thẳng cortisol, làm tăng cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, ngủ quên cũng không tốt hơn cho bạn. Theo một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi  tạp chí PLOS One, ngủ hơn 10 tiếng mỗi đêm có thể dẫn đến chỉ số khối cơ thể cao hơn. Không có gì lạ khi các bác sĩ khuyên bạn nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày.

2. Bạn sẵn sàng ngày mới trong bóng tối 

Những thói quen vô thức hàng ngày khiến số cân tăng vọt, cơ thể ú na ua nần mà bạn ít khi để ý - Ảnh 3

Mở rèm hoặc cửa sổ ngay sau khi thức dậy là điều tốt cho sức khỏe của bạn. Một nghiên cứu trên tạp chí PLOS One cho thấy rằng sóng ánh sáng xanh từ mặt trời buổi sáng sớm giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp cơ thể tỉnh táo. Ngay cả 20 đến 30 phút ánh sáng ban ngày cũng đủ để ảnh hưởng đến chỉ số khối cơ thể của bạn.

3. Bạn không dọn giường của mình

Những thói quen vô thức hàng ngày khiến số cân tăng vọt, cơ thể ú na ua nần mà bạn ít khi để ý - Ảnh 4

Nghe có vẻ lạ, nhưng đó là sự thật. Một nghiên cứu của Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Hoa Kỳ tiết lộ rằng những người báo cáo dọn giường của họ cũng cho biết nhìn chung có giấc ngủ tốt hơn. Rốt cuộc, giấc ngủ lành mạnh là cách tối ưu để có được cân nặng khỏe mạnh.

4. Bạn quên cân nặng bản thân 

Những thói quen vô thức hàng ngày khiến số cân tăng vọt, cơ thể ú na ua nần mà bạn ít khi để ý - Ảnh 5

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Cornell đã chứng minh rằng cân hàng ngày là một kỹ thuật thành công khuyến khích giảm cân. Thời điểm tốt nhất để bước lên cân đầu tiên là vào buổi sáng trước khi ăn hoặc uống bất cứ thứ gì. Vì bạn giảm trọng lượng nước qua đêm, bạn sẽ nhận được con số chính xác nhất.

5. Bạn ăn quá ít vào bữa sáng 

Những thói quen vô thức hàng ngày khiến số cân tăng vọt, cơ thể ú na ua nần mà bạn ít khi để ý - Ảnh 6

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tel Aviv nhấn mạnh rằng bạn nên nuông chiều bản thân bằng một bữa ăn ngon vào buổi sáng. Trên thực tế, một bữa sáng cân bằng chứa 600 calo protein nạc, carbohydrate và một số món tráng miệng sẽ giúp bạn thực hiện dễ dàng hơn kế hoạch ăn kiêng hàng ngày của mình.

Theo Brightside

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