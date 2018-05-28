Khi bị nhiễm trùng nấm men, các nàng phải đối mặt với những triệu chứng như ngứa ngáy, cảm thấy đau rát như bị đốt cháy ở vùng kín... Nếu không điều trị sớm và đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm thậm chí gây ra vô sinh ở nữ giới.

Nhiễm trùng nấm men là căn bệnh rất phổ biến ở phụ nữ. Hầu hết chị em ít nhất đã một lần mắc bệnh này trong đời.

Nhiều chị em sau khi tắm thường không lau khô vùng kín mà đã mặc đồ vào ngay, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiễm trùng nấm men.

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân gây ra nhiễm trùng nấm men, trong đó có một số thói quen hàng ngày tưởng vô hại mà nhiều chị em đang mắc phải. Do đó, để phòng tránh căn bệnh này, các nàng cần biết và sớm loại bỏ những thói quen sau trước khi quá muộn.

Khi chưa lau khô "cô bé", bạn lại vội vàng mặc quần áo vào sẽ tạo ra một môi trường ẩm ướt lý tưởng cho nấm men sinh sôi và phát triển. Nếu không sớm thay đổi thói quen này, việc bạn phải đối mặt với nhiễm trùng nấm men là điều khó tránh khỏi.

Không thay băng vệ sinh thường xuyên

Trong những "ngày đèn đỏ", việc sử dụng băng vệ sinh không đúng cách khiến "cô bé" trở thành nơi trú ngụ của vô vàn vi khuẩn gây bệnh phụ khoa. Đặc biệt vào mùa hè, dùng băng vệ sinh sẽ tạo môi trường nóng, ẩm ướt thuận lợi cho nấm men phát triển mạnh.

Không thay băng vệ sinh thường xuyên là một trong những nguyên nhân gây nhiễm trùng nấm men - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, các bác sĩ chuyên khoa thường khuyên chị em trong những "ngày đèn đỏ" nên thay băng vệ sinh mới cứ cách 4 tiếng/lần. Ngoài ra, các nàng cũng chỉ nên dùng băng vệ sinh khi bước vào chu kỳ kinh nguyệt chứ không nên sử dụng hàng ngày khiến vùng kín bí bách dễ sinh bệnh.

Lạm dụng nước hoa hay chất khử mùi "cô bé"

Lạm dụng các sản phẩm khử mùi vùng kín sẽ gây ra bệnh phụ khoa nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chị em vì muốn có sự tự tin trong phòng the đã sử dụng những loại nước hoa hay sản phẩm khử mùi vùng kín. Mặc dù những sản phẩm này có thể khiến "cô bé" thơm tho tức thì nhưng lại gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe của chị em về sau.

Nguyên nhân vì trong những sản phẩm này chứa rất nhiều thành phần hóa học gây hai cho "cô bé". Nếu sử dụng thường xuyên sẽ làm mất cân bằng độ pH tại vùng kín và tạo điều kiện cho nấm men cũng như những loại vi khuẩn khác phát triển.

Ngâm mình trong bồn tắm quá lâu

Hầu hết mọi người thường có sở thích ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng, việc ngâm mình trong bồn tắm đầy xà phòng rất dễ khiến "cô bé" bị kích ứng bởi những hóa chất tẩy rửa và tạo mùi.

Điều này sẽ làm phá hủy thế cân bằng của môi trường bên trong âm đạo, từ đó tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn và nấm men sinh sôi. Chính vì thế, các nàng không nên ngâm mình quá lâu trong bồn tắm chứa xà phòng. Thay vào đó, tắm dưới vòi sen sẽ tốt hơn.

Thói quen ngâm mình trong bồn tắm đầy xà phòng rất có hại cho 'cô bé' - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang mắc phải một trong những thói quen gây nhiễm trùng nấm men ở trên, các nàng nên nhanh chóng thay đổi để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúc các bạn có một sức khỏe thật tốt nhé!