Ung thư là căn bệnh nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe của tất cả mọi người. Tuy vẫn chưa có thuốc đặc trị nhưng nếu áp dụng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý có thể giúp bạn phòng tránh tối đa sự tấn công của căn bệnh này.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh rằng tỏi có công dụng vượt trội trong việc giảm hàm lượng các chất gây ung thư ẩn náu trong cơ thể .

Để tỏi phát huy hiệu quả cao nhất, các chuyên gia khuyên rằng bạn nên nghiền nát tỏi, đợi ít nhất 10 phút sau mới cho vào nấu ăn. Việc này sẽ đảm bảo quá trình tổng hợp allicin (hoạt chất chống ung thư trong tỏi) diễn ra tốt hơn đồng thời cũng giúp hoạt chất này không mất đi khi đun nấu.

Uống trà xanh

Trà xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa rất có ích cho quá trình phòng ngừa ung thư. Thêm vào đó, bạn có thể kết hợp trà với các loại trái cây có múi như cam, quýt để tăng thêm hiệu quả phòng ngừa các gốc tự do gây ung thư, đặc biệt là ung thư ruột và ung thư da. Vỏ cam quýt kết hợp với trà cũng có thể làm hạn chế sự phát triển của ung thư vảy da lên đến 70%.

Thường xuyên làm việc nhà

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thường xuyên dọn dẹp nhà, đi bộ hoặc làm vườn sẽ giúp bạn giảm được 13% nguy cơ ung thư vú.

Bạn chỉ cần lưu ý đeo bao tay khi tiếp xúc với các chất tẩy rửa để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Sử dụng các sản phẩm tự nhiên như chanh, giấm, baking soda để thay thế các chất tẩy rửa hóa học cũng là một lựa chọn tốt.

Hạn chế thức uống có cồn

Các nghiên cứu mới nhất tại Thụy Điển cho thấy, nam giới trên 45 tuổi ít hoặc không sử dụng thức uống chứa cồn có thể làm giảm nguy cơ ung thư thực quản tới 50%. Nếu có thể kết hợp với thói quen ăn nhiều rau xanh và sinh hoạt điều độ thì nguy cơ mắc phải căn bệnh này gần như không đáng kể.

Hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn

Các nhà khoa học khuyến cáo rằng thường xuyên ăn các thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích công nghiệp, thịt xông khói… sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư trực tràng, đặc biệt là ở nam giới.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Thế giới khuyến cáo rằng mỗi tuần bạn không nên ăn quá 70g các loại thực phẩm chế biến sẵn như trên để tránh gây hại cho sức khỏe.

Hạn chế đường

Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ từng công bố nghiên cứu cho biết những người uống quá 2 cốc nước ngọt/ngày sẽ có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn đến 90% so với đối tượng không uống.

Bên cạnh đó, đường cũng là “nguồn dinh dưỡng yêu thích” của các khối u, chính vì thế tiêu thụ nhiều đường chính là cách khiến các khối u phát triển nhanh hơn.

Dùng điện thoại di động càng ít càng tốt

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra từ trường và các tần số vô tuyến từ điện thoại là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến các vấn đề về u não. Bạn có thể dùng tai nghe để tránh áp sát điện thoại vào tai, đầu để hạn chế sự ảnh hưởng của nó tới sức khỏe.