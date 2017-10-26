Những thói quen 'nhỏ nhưng có võ' bảo đảm ung thư không bao giờ tìm tới bạn

Sống khỏe 26/10/2017 20:00

Dưới đây là các thói quen giúp bạn phòng tránh được bệnh ung thư hiệu quả nhất, chị em hãy lưu lại ngay để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Ung thư là căn bệnh nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe của tất cả mọi người. Tuy vẫn chưa có thuốc đặc trị nhưng nếu áp dụng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý có thể giúp bạn phòng tránh tối đa sự tấn công của căn bệnh này.

Thêm tỏi vào khẩu phần ăn

Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh rằng tỏi có công dụng vượt trội trong việc giảm hàm lượng các chất gây ung thư ẩn náu trong cơ thể .

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Tỏi là loại gia vị quen thuộc giúp ngừa ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Để tỏi phát huy hiệu quả cao nhất, các chuyên gia khuyên rằng bạn nên nghiền nát tỏi, đợi ít nhất 10 phút sau mới cho vào nấu ăn. Việc này sẽ  đảm bảo quá trình tổng hợp allicin (hoạt chất chống ung thư trong tỏi) diễn ra tốt hơn đồng thời cũng giúp hoạt chất này không mất đi khi đun nấu.

Uống trà xanh

Trà xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa rất có ích cho quá trình phòng ngừa ung thư. Thêm vào đó, bạn có thể kết hợp trà với các loại trái cây có múi như cam, quýt để tăng thêm hiệu quả phòng ngừa các gốc tự do gây ung thư, đặc biệt là ung thư ruột và ung thư da. Vỏ cam quýt kết hợp với trà cũng có thể làm hạn chế sự phát triển của ung thư vảy da lên đến 70%.

Những thói quen 'nhỏ nhưng có võ' bảo đảm ung thư không bao giờ tìm tới bạn - Ảnh 2
Uống trà xanh kết hợp vỏ cam tăng hiệu quả ngừa ung thư vảy da đến 70% - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên làm việc nhà

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thường xuyên dọn dẹp nhà, đi bộ hoặc làm vườn sẽ giúp bạn giảm được 13% nguy cơ ung thư vú.

Những thói quen 'nhỏ nhưng có võ' bảo đảm ung thư không bao giờ tìm tới bạn - Ảnh 3
Dọn dẹp cũng là một liệu pháp ngừa ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần lưu ý đeo bao tay khi tiếp xúc với các chất tẩy rửa để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Sử dụng các sản phẩm tự nhiên như chanh, giấm, baking soda để thay thế các chất tẩy rửa hóa học cũng là một lựa chọn tốt.

Hạn chế thức uống có cồn

Các nghiên cứu mới nhất tại Thụy Điển cho thấy, nam giới trên 45 tuổi ít hoặc không sử dụng thức uống chứa cồn có thể làm giảm nguy cơ ung thư thực quản tới 50%. Nếu có thể kết hợp với thói quen ăn nhiều rau xanh và sinh hoạt điều độ thì nguy cơ mắc phải căn bệnh này gần như không đáng kể.

Những thói quen 'nhỏ nhưng có võ' bảo đảm ung thư không bao giờ tìm tới bạn - Ảnh 4
Hạn chế thức uống có cồn giúp giảm đến 50% nguy cơ ung thư thực quản - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn

Các nhà khoa học khuyến cáo rằng thường xuyên ăn các thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích công nghiệp, thịt xông khói… sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư trực tràng, đặc biệt là ở nam giới.

Những thói quen 'nhỏ nhưng có võ' bảo đảm ung thư không bao giờ tìm tới bạn - Ảnh 5
Hãy hạn chế thực phẩm chế biến sẵn - Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Thế giới khuyến cáo rằng mỗi tuần bạn không nên ăn quá 70g các loại thực phẩm chế biến sẵn như trên để tránh gây hại cho sức khỏe.

Hạn chế đường

Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ từng công bố nghiên cứu cho biết những người uống quá 2 cốc nước ngọt/ngày sẽ có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn đến 90% so với đối tượng không uống.

Những thói quen 'nhỏ nhưng có võ' bảo đảm ung thư không bao giờ tìm tới bạn - Ảnh 6
Đường là "sát thủ ngọt ngào" cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đường cũng là “nguồn dinh dưỡng yêu thích” của các khối u, chính vì thế tiêu thụ nhiều đường chính là cách khiến các khối u phát triển nhanh hơn.

Dùng điện thoại di động càng ít càng tốt

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra từ trường và các tần số vô tuyến từ điện thoại là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến các vấn đề về u não. Bạn có thể dùng tai nghe để tránh áp sát điện thoại vào tai, đầu để hạn chế sự ảnh hưởng của nó tới sức khỏe.

Những thói quen 'nhỏ nhưng có võ' bảo đảm ung thư không bao giờ tìm tới bạn - Ảnh 7
Sóng điện thoại không tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Thải độc máu chưa bao giờ dễ dàng đến thế với các loại thực phẩm quen thuộc dưới đây

Thải độc máu chưa bao giờ dễ dàng đến thế với các loại thực phẩm quen thuộc dưới đây

Thải độc máu là một quá trình sinh học quan trọng giúp nâng cao chất lượng máu để cơ thể khỏe mạnh hơn. Dưới đây là những loại thực phẩm quen thuộc giúp lọc máu hiệu quả bạn nên bổ sung thường xuyên vào bữa ăn hàng ngày.

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