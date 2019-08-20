Những tác dụng của sầu riêng và cách dùng đúng mà mọi người nên biết

Hạt sầu riêng có hình dáng trông như hạt dẻ, mỗi quả có 1-7 hạt dài 2-6cm, màu nâu bóng.

Sầu riêng là loại cây nhiệt đới, có quả tròn bầu dục với nhiều gai nhọn, màu vàng xanh. Quả sầu riêng nặng từ 1-9kg, dài từ 20-35 cm, đường kính trung bình từ 18-22 cm. Trong quả thường có tới 5 ngăn múi, mỗi ngăn có chứa bột thịt màu trắng kem hoặc vàng.

Không chỉ có thịt ngon ngọt và mùi thơm nồng rất đặc trưng mà sầu riêng còn chứa rất dồi dào lượng nhiều chất dinh dưỡng , có tác dụng rất tốt trong việc phòng ngừa và chữa bệnh cho con người. Đó chính là lý do mà sầu riêng được xem là “vua của các loại trái cây”.

Là loại quả nhiệt đới, sầu riêng được nhiều người ưa thích không chỉ là thực phẩm mà còn bởi tác dụng của sầu riêng trong việc ngăn ngừa bệnh tật và tăng cường sức khỏe cho con người.

Ăn sầu riêng sẽ mang đến vô vàn lợi ích không tưởng cho sức khỏe

Kết quả nhiều nghiên cứu c cho thấy sầu riêng giá trị dinh dưỡng cao, trong mỗi 100g trái sầu riêng chứa 64,99g nước, 147 kcal (năng lượng) và các chất dinh dưỡng như: 5,33g tổng lipid (chất béo), 1,47 g protein, 27,09 g carbohydrate, 6 mg canxi, 3,8 g chất xơ, 0,43 mg sắt, 39 mg phốt pho, 30 mg magiê, 436 mg kali, 2 mg natri, 0,28 mg kẽm, 0,25 mg mangan, 19,7 mg vitamin C, 0,374 thiamine, 0.200 mg riboflavin, 1.074 mg niacin, 0.316 mg vitamin B6, 44 IU vitamin A, 36 mcg folate.

Các bộ phận của sầu riêng đều mang đến nhiều lợi ích tốt:

- Dùng rễ và lá cây sầu riêng giúp điều trị bệnh sốt, vàng da.

- Tác dụng của quả sầu riêng và lá sầu riêng khi sắc nước uống đó là sẽ giúp giảm sưng đau và chữa các chứng loại bệnh về da.

- Vỏ sầu riêng được dùng trong nhiều bài thuốc dân gian giúp trị các chứng khó tiêu, đầy bụng và tiêu chảy. Chữa ho lao, cảm sốt. Giúp bổ thận. Đặc biệt, kết hợp vỏ sầu riêng cùng với nhiều vị thuốc khác sẽ giúp chữa rong kinh hiệu quả.

Ngoài ra, chị em có thể tận dụng vỏ sầu riêng để hầm với thịt sườn sẽ mang lại một món canh có hương vị ngọt, bùi và rất đậm đà.

Hạt sầu riêng giúp trị bệnh đau dạ dày mà không cần dùng đến thuốc

Hạt sầu riêng được dùng rang nướng hay luộc ăn như hạt mít, hoặc có thể làm mứt kẹo.

Hạt sầu riêng trị bệnh gì? Hạt sầu riêng không chỉ được dùng để làm những món ngon mà tác dụng của hạt sầu riêng còn là giúp trị bệnh đau dạ dày mà không cần dùng đến thuốc.

3. Lợi ích của sầu riêng với sức khỏe

- Ổn định huyết áp

Trong quả sầu riêng có chứa các hợp chất chứa lưu huỳnh như ethanethiol và các dẫn xuất disulphide giúp duy trì mức huyết áp ổn định. Kết quả nghiên cứu cho thấy ăn trái sầu riêng giúp những người khỏe mạnh có huyết áp ổn định.

Ăn trái sầu riêng giúp huyết áp ổn định

- Phòng và trị táo bón

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong sầu riêng giúp hấp thụ nước và nới rộng đường tiêu hóa hơn. Trên cơ sở đó, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường quá trình vận chuyển chất thải qua hệ tiêu hóa hiệu quả.

- Bổ sung nguồn năng lượng

Sầu riêng là nguồn thực phẩm rất giàu năng lượng, 234g sầu riêng tương đương với khoảng 20% lượng carbohydrate. Do đó, chỉ cần ăn 1/5 trái sầu riêng là đã có đủ năng lượng cho cả một ngày dài hoạt động.

Tương đương một khẩu phần sầu riêng có chứa hơn 350 Calo và 13g chất béo (nhưng là loại chất béo không gây hại cho cơ thể). Tuy nhiên, nếu bạn đang ăn kiêng thì không nên dùng loại quả này nhiều.

- Giúp xương chắc khỏe

Hàm lượng cao protein trong sầu riêng có tác dụng tốt cho sự phát triển của cơ bắp. Bên cạnh đó, nguồn khoáng chất kali dồi dào trong sầu riêng cũng mang lại nhiều ích lợi cho xương, giúp ngăn cản canxi bài tiết ra ngoài theo đường nước tiểu. Nhờ vậy, giúp củng cố ổn định độ chắc khỏe của xương.

- Cải thiện sức khỏe làn da

Trong sầu riêng có chứa lượng vitamin C dồi dào ( 80%) giúp bạn cải thiện tốt cho làn da của mình.

- Điều trị vô sinh ở người mắc buồng trứng đa nang

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) là tình trạng nội tiết gây cản trở hệ thống sinh sản, ảnh hưởng đến sự rụng trứng và mang thai. Kết quả nghiên cứu cho thấy trái sầu riêng có tiềm năng rất lớn trong điều trị vô sinh do PCOS. Mặc dù vậy vẫn cần nhiều nghiên cứu khoa học hơn để chứng minh khả năng này.

- Cung cấp hormone estrogen

Lượng hormone estrogen không được sản sinh đủ sẽ khiến phụ nữ dễ mắc chứng vô sinh. Sầu riêng chứa một lượng estrogen cao, giúp chị em dễ thụ thai tự nhiên hơn.

- Điều chỉnh đường huyết

Trong sầu riêng chứa lượng chất khoáng Mangan dồi dào. Dùng sầu riêng là cách hiệu quả giúp điều chỉnh mức đường huyết cơ thể.

Dùng sầu riêng là cách hiệu quả giúp điều chỉnh mức đường huyết cơ thể

- Giảm nguy cơ trầm cảm và căng thẳng

Vitamin B6 giúp tăng cường sản xuất serotonin - một loại hóa chất truyền dẫn thần kinh, tác động đến tâm trạng con người. Thiếu hụt vitamin B6 là nguyên nhân dẫn đến chứng phiền muộn.

Trong sầu riêng chứa rất giàu vitamin B6 và chứa chất acid amin tryptophan cao, nên giúp giảm bớt trầm cảm, mất ngủ, giúp con tạo cảm giác thư thái cho con người, đẩy lùi tình trạng lo âu, chán nản.

- Giúp giảm cholesterol

Ăn sầu riêng thường xuyên là cách giúp phần nào giảm cholesterol và làm sạch máu hiệu quả. Nguyên nhân bởi trong sầu riêng chứa một loạt các vitamin và dưỡng chất giúp ngăn ngừa lão hóa và bệnh tim, giúp tăng HDL (cholesterol tốt).

Chất folate (còn được gọi là vitamin B9) trong sầu riêng đóng vai trò quan trọng cho việc sản xuất các hồng huyết cầu bình thường, có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu rất nguy hại.

- Giúp tăng cường sức khỏe của tuyến giáp

Sầu riêng có chứa chất iodine nên giúp tăng cường sức khỏe của tuyến giáp tốt hơn. Ngoài ra, chất đồng được tìm thấy trong sầu riêng cũng giúp tăng cường quá trình chuyển hóa của tuyến giáp. Đặc biệt giúp hỗ trợ cơ thể trong sản xuất và hấp thu hormon.

- Làm dịu chứng đau nửa đầu

Trong sầu riêng có chứa chất riboflavin. Đây là một chất thường được các bác sĩ sử dụng trong việc trị chứng đau nửa đầu mang đến hiệu quả tương đối.

Sầu riêng là loại quả ngon, bổ và mang đến tác dụng tốt cho sức khỏe

- Tăng cường sức khỏe răng miệng

Photpho là dưỡng chất trợ giúp hoạt động của canxi và giúp tăng cường sức khỏe răng và nướu. Đây là một chất cũng rất dồi dào trong quả sầu riêng.

- Tốt cho sức khỏe mẹ bầu và thai nhi

Trong thai kỳ, mẹ vẫn có thể ăn sầu riêng. Tuy nhiên không nên ăn quá nhiều vì có thể gây tăng huyết áp, đầy hơi, khó tiêu. Những lợi ích của sầu riêng với bà bầu có thể kể đến như cung cấp giàu vitamin, chất xơ, giúp cho cơ thể tránh được triệu chứng thiếu máu, xương trở nên chắc khỏe hơn.

Ăn sầu riêng đúng cách mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe mẹ bầu và thai nhi

Tác dụng của sầu riêng với phụ nữ mang thai còn là giúp ăn ngon miệng hơn cũng như khiến cho dạ dày hoạt động hiệu quả hơn. Giúp giảm chứng đau nửa đầu, mất ngủ và đẩy lùi tâm trạng lo âu chán nản. Từ đó, giúp mẹ bầu sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh.

Lượng sầu riêng an toàn mẹ bầu nên dùng là 150g mỗi ngày.

- Gia tăng ham muốn

Sầu riêng được biết đến là một loại thuốc làm kích thích hưng phấn tình dục hiệu quả. Chức năng sinh dục sẽ được cải thiện hơn nếu bạn thường xuyên ăn loại quả này. Bên cạnh đó, sầu riêng còn tăng khả năng di chuyển của tinh trùng và có thể giảm chứng vô sinh ở nam giới hiệu quả.

4. Sử dụng sầu riêng thế nào đúng cách?

Để phát huy cao những lợi ích mà sầu riêng mang lại cũng như hạn chế những tác dụng xấu, chúng ta cần biết cách ăn sầu riêng đúng cách.

Kết quả một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy, trong sầu riêng có chứa một lượng lớn dầu có sulfur có thể gây độc cho cơ thể. Tuyệt đối, không ăn sầu riêng cùng các loại thịt như bò, cừu, chó và hải sản. Kết hợp hai loại này với nhau sẽ có thể dẫn đến gia tăng lượng cholesterol trong máu cao đột ngột.

Không ăn sầu riêng khi uống bia rượu, nước ngọt có ga, cà phê. Lí do bởi ăn sầu riêng cùng lúc với các thức uống này sẽ dễ khiến cơ thể khó chịu, mệt mỏi vì rối loạn tiêu hóa như đầy hơi, buồn nôn và hơi thở bị nặng mùi.

Không nên ăn sầu riêng khi uống bia rượu, nước ngọt

5. Những đối tượng không nên ăn sầu riêng

- Người bị suy thận

Trong sầu riêng chứa lượng kali cao, gây nguy hiểm với những bệnh nhân bị suy thận. Tăng lượng kali trong máu vượt quá mức 6,5 mmol/l là nguyên nhân dẫn đến rối loạn nhịp tim, thậm chí gây gây tử vong.

- Người bị cao huyết áp

Ăn sầu riêng không tốt cho thai nhi và những người bị cao huyết áp. Trong sầu riêng chứa lượng đường khá cao, đồng thời đây là thực phẩm nóng nên có thể khiến bà bầu bị tăng huyết áp và gặp phải chứng đầy hơi, khó tiêu, bốc hỏa. Không nên ăn loại quả này khi mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ.

- Những người gầy ốm

Cần hạn chế ăn sầu riêng đối với những người có thể trạng gầy yếu, da khô, nóng trong người, hay bị khát nước, lòng bàn tay bàn chân ấm, khó ngủ, đêm ngủ ra mồ hôi trộm, đi tiểu ít, nước tiểu vàng, đại tiện táo bón, … Đặc biệt, những người tỳ vị yếu cần hạn chế ăn sầu riêng vì sẽ dễ gây đầy bụng, khó tiêu.

- Những người dễ bị mụn nhọt, nóng trong

Hàm lượng đường trong sầu riêng rất cao, dễ dẫn đến tăng lượng đường trong máu và tạo môi trường thuận lợi sự phát triển của các loại vi khuẩn - nhất là tụ cầu - nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt, tróc lở.

Sầu riêng là loại quả ngon, bổ. Toàn bộ các bộ phận trên cây sầu riêng đều mang đến tác dụng tốt cho sức khỏe. Với những chia sẻ cụ thể về tác dụng của sầu riêng trên, hy vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều kiến thức và bổ ích và biết cách tận dụng những công dụng tuyệt vời mà loại quả này mang lại hơn.