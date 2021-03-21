Những quả chuối chín có đốm đen bạn thường bỏ đi hóa ra lại là 'thần dược' rất quý

Sống khỏe 21/03/2021 14:45

“Chuối trứng cuốc” là biệt hiệu của chuối chín có đốm đen trên vỏ, nhiều người từng nhầm tưởng nó là trái cây bị hỏng, không tốt nên bỏ đi. Thế nhưng, những ai đã "trót dại" vứt những quả chuối này chắc sẽ hối hận khi đọc thông tin bên dưới.

Nhiều người nghĩ quả chuối chín có đốm đen là chuối chín quá và hỏng không sử dụng được nữa. Thực tế, đây chính là dấu hiệu đặc biệt tốt, và mang nhiều lợi ích cho sức khỏe mà trái chuối này mang lại đấy.

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Nhiều người đã vứt đi quả chuối chín ở độ nó 'ngon' nhất - Ảnh: Internet

Thật bất ngờ khi các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện ra rằng khi chuối chín bắt đầu xuất hiện những đốm đen trên vỏ, chúng lại sản sinh ra một chất TNF (Tumor Necrosis Factor) là một chất có thể chống lại tế bào ung thư.

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Quả chuối đốm đen như thế này ăn là tốt cho sức khỏe nhất - Ảnh: Internet

Lý do khiến quả chuối càng chín càng ngọt, là do một loại enzyme có trong chuối đã chuyển hóa tinh bột thành đường và giúp dễ dàng tiêu hóa hơn. Cũng vì thế mà quả chuối có đốm đen mang đến hiệu quả gấp 8 lần trong công cuộc thúc đẩy hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Việc ăn chuối xanh cũng tốt, nhưng không bằng. Nghiên cứu cũng chỉ ra được việc mỗi ngày ăn 2 quả chuối trứng cuốc sau bữa ăn mang lại hiệu quả sẽ còn hơn thế rất nhiều.

1. Tốt cho máu 

Chuối cung cấp một lượng lớn chất sắt, vì thế nó đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là giữ máu khỏe mạnh, giảm nguy cơ thiếu máu cao. Hơn thế, với hàm lượng cao B-6, chuối còn hỗ trợ việc sản xuất các tế bào máu trắng.

2. Hạ huyết áp

Nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh được, việc ăn hai quả chuối chín mỗi ngày có thể làm giảm huyết áp 10%. Vì thế, với người có tiền sử huyết áp cao thì đây là một lựa chọn đúng đắn và rất tuyệt vời. Trong chuối chứa natri thấp và kali cao góp phần làm hạ huyết áp một cách an toàn. 

3. Chống trầm cảm

Rất ít người biết được điều này, việc ăn chuối cũng giúp giảm triệu chứng trầm cảm đấy. Bởi những người trầm cảm thường có nồng độ thấp serotonin trong não. Trong chuối chín chứa 1 lượng lớn tryptopan, đây là một loại axit amin thiết yếu sản xuất ra serotonin - một loại hoóc-môn thể giúp làm giảm bớt các triệu chứng căng thẳng, tiết chế tâm lý, cải thiện tâm trạng.

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Các cấp độ 'tốt' của quả chuối, bạn nên biết khi ăn - Ảnh: Internet

4. Điều trị loét dạ dày

Các bác sĩ ở Ấn Độ đã tuyên bố về lợi ích của chuối trong điều trị loét dạ dày tá tràng. Gần đây, các bác sĩ ở Anh cũng đã phát hiện ra một điều rằng ăn chuối cũng giúp ngăn chặn và chữa lành vết loét.

5. Tốt cho xương

Các chất dinh dưỡng trong chuối giúp xây dựng và duy trì xương chắc khỏe bằng cách tăng sự hấp thụ canxi trong cơ thể.

6. Ăn chuối giúp giảm táo bón

Chuối có nhiều chất xơ vì thế nó giúp chuyển động của ruột bình thường hóa. Bên cạnh đó ăn chuối còn giúp thuyên giảm bớt cảm giác nôn nao, khó chịu ở bụng hoặc chán ăn, cân bằng dưỡng chất và hoạt động cho dạ dày của bạn.

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Chuối là loại trái cây bạn dễ dàng mua được và rất tốt cho người bị táo bón - Ảnh minh họa: Internet

7. Giúp giảm cân

Nếu bạn đang giảm cân thì chuối là lựa chọn tốt cho bạn. Nó chỉ mang lại 100 calo mỗi lần ăn nên rất tốt. Loại trái cây này cũng chứa 3 gam chất xơ, giúp chúng ta cảm thấy no hơn và giữ cảm giác thèm ăn lâu.

8. Tốt cho bộ não của bạn

Chuối chín giải phóng năng lượng từ từ, giúp não tạm nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Nồng độ kali cao giúp chúng ta tỉnh táo hơn và magiê giúp não tập trung, tăng cường trí nhớ và làm việc hiệu quả. Ngoài ra, vitamin B trong chuối cũng giúp hỗ trợ và làm dịu hệ thần kinh.

9. Giúp cân bằng hoóc-môn

Trong chuối tồn tại một nồng độ khá cao kali và vitamin B6, chính vì vậy, nó là nguồn chất dinh dưỡng cần thiết để sản xuất và cân bằng hoóc-môn, có lợi cho sức khỏe.

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Đã có rất nhiều người bất ngờ với những lợi ích mà loại trái cây này mang lại - Ảnh minh họa: Internet

Với những lợi ích trên thì việc ăn chuối mỗi ngày quả là việc nên làm. Hãy chăm sóc sức khỏe mỗi ngày để cuộc sống tươi đẹp hơn bạn nhé! 

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