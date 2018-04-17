Những nguy hiểm do thiếu vitamin A và cách khắc phục

Chúng ta cần nạp đủ lượng vitamin A cần thiết để đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Cụ thể: ở nam giới là 5000 UI, ở phụ nữ có thai là 4000 UI và ở phụ nữ cho con bú là 6000 UI.

Vitamin A hay retinol là một nhóm các hợp chất chất oxy hóa có hiệu quả duy trì sức khỏe cơ thể. Vitamin A tan trong mỡ và cần đi kèm với chất béo để hấp thụ tối ưu. Có hai loại vitamin A chính đó là: retinolvà provitamin carotenoids.

Kết quả nghiên cứu đến từ Trung tâm Willowbrook, IL cho thấy, nếu lượng vitamin A trong cơ thể bị thiếu hụt sẽ gây suy giảm hệ miễn dịch và gia tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm. Tình trạng này có thể dẫn đến mắc một số bệnh tự miễn và truyền nhiễm bệnh nguy hiểm như sởi, tiêu chảy, teo tuyến ức, sức khỏe tóc kém, rối loạn da, làm biến đổi niêm mạc trong mắt, hao mòn hạch bạch huyết.

Các triệu chứng của bệnh thiếu hụt vitamin A thường không giống nhau tùy vào độ tuổi và mức độ nghiêm trọng. Thông thường, những triệu chứng cảnh báo cơ thể đang không được cung cấp đủ vitamin A gồm mệt mỏi, chán ăn, mờ mắt... Đây còn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mắc bệnh tiêu chảy ở trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Thiếu vitamin A làm biến đổi niêm mạc trong mắt -Ảnh: Internet

Nếu mẹ bầu bị thiếu vitamin A sẽ gặp phải tình trạng thiếu máu, giảm lượng hồng cầu trong máu và bị quáng gà.

2. Tại sao thiếu Vitamin A gây bệnh quáng gà

Bệnh khô mắt là vấn đề sức khỏe có liên quan tới tình trạng thiếu hụt vitamin A nhiều nhất. Thiếu vitamin và bệnh khô mắt có mối liên quan trực tiếp. Vì sao vậy?

Thiếu vitamin sẽ gây giảm thích nghi với bóng tối. Những triệu chứng như khô niêm mạc, Loét giác mạc, khô nhuyễn giác mạc, xuất hiện vết Bitot, quáng gà hay mù về ban đêm chứng tỏ tình trạng thiếu hụt dưỡng chất này đang ở mức nặng.

Thiếu vitamin A là nguyên nhân gây các bệnh về mắt -Ảnh: Internet

Theo Deborah Levy, dược sĩ học kiêm nhà tư vấn y khoa trung tâm Sức khỏe Carrington Farms, vitamin A cung cấp các protein mang tên opsin có tránh nhiệm hỗ trợ sản sinh sắc tố cảm nhận ánh sáng trong mắt. Do đó, không hấp thụ đủ vitamin A là nguyên nhân dẫn tới giảm thị lực khi ở trong khu vực thiếu ánh sáng.

Trẻ em cần hấp thụ nhiều vitamin A -Ảnh: Internet

Trẻ em cần hấp thụ vitamin A nhiều hơn người trưởng thành. Thiếu vitamin A ở trẻ em là vấn đề cần được quan tâm. Trên thực tế, có đến 250 triệu trẻ em trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vitamin A.

3. Thiếu vitamin A ăn gì?

Thực phẩm chứa nhiều vitamin A -Ảnh: Internet

Để phòng tránh thiếu vitamin, cách tốt nhất là bổ sung đa dạng các loại thực phẩm, rau, củ, hoa quả hàng ngày. Trong đó, một số loại rau có chứa tiền vitamin A bao gồm rau dền, cải xoong, mùi tây, cà chua, cà rốt. Dạng tự nhiên của vitamin A thường có trong các thực phẩm như mỡ động vật, nhất là trong gan cá thu, gan bê, bơ, sữa.

Gan động vật chứa nhiều vitamin A -Ảnh: Internet

Để khắc phục trường hợp thiếu nhiều vitamin A, bạn cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia và bổ sung bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Bổ sung vitamin A dạng viên -Ảnh: Internet

Tóm lại, Vitamin A có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tầm nhìn tốt, nâng cao chức năng của hệ miễn dịch và đảm bảo sức khỏe sinh sản. Hi vọng với một số thông tin chúng tôi vừa chia sẻ, bạn sẽ hiểu thêm về chứng thiếu vitamin A và có cách khắc phục hiệu quả.

Hãy bổ sung vitamin A mỗi ngày để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho sức khỏe và cơ thể của bạn nhé.

Chúc bạn có nhiều sức khỏe!