Những lỗi sai hầu hết chị em nội trợ đều mắc phải khi dùng chảo chống dính, nhất là cách rửa

Là một người nội trợ thông minh, chị em cần tránh phạm phải những sai lầm dưới đây khi sử dụng chảo chống dính:

Những vật dụng trong nhà bếp bạn luôn phải sử dụng hàng ngày để chế biến thức ăn, thế nhưng dù quen thuộc đến mấy thì nhiều người vẫn mắc phải những lỗi sai khiến cơ thể phải đối mặt với hàng tá mầm bệnh nguy hiểm.

Sau khi chế biến, nhiều người có thói quen cho chảo ngay vào chậu nước hoặc bồn để rửa. Tuy nhiên, khi đun nấu chảo sẽ có nhiệt độ cao, việc tiếp xúc với nơi có nhiệt độ thấp sẽ khiến chảo bị cong vênh.

Việc sử dụng các dụng vụ kim loại như thìa nhôm, đũa sắt... không chỉ làm giảm tuổi thọ của chảo mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cả gia đình. Nguyên nhân là do lớp chống dính trên mặt chảo có thể bị bong tróc và lẫn vào thức ăn. Tốt nhất, bạn nên sử dụng các dụng cụ bằng gỗ.

Bạn chỉ nên ngâm nước hoặc làm sạch khi chảo gần nguội, một mẹo nhỏ giúp loại bỏ thức ăn thừa trên chảo chính là ngâm với nước muối.

Nên để chảo nguội bớt trước khi rửa - Ảnh minh họa: Internet

Cọ chảo chống dính bằng miếng rửa kim loại

Rất nhiều người có thói quen dùng miếng cọ kim loại để rửa chảo nhưng đây lại là một sai lầm to lớn khiến lớp chống dính bị bong tróc, làm chảo nhanh hỏng. Vì vậy, bạn chỉ nên rửa chảo bằng miếng bọt biển hoặc khăn mềm.

Sử dụng chảo chống dính ở nhiệt độ cao

Trên mỗi loại chảo chống dính đều có dán nhãn cảnh báo về mức nhiệt độ thích hợp khi sử dụng. Vì vậy, nếu bạn dùng ở nhiệt độ quá cao, chảo có thể bị cong và lớp phủ chống dính bị bong tróc, từ đó làm mất đi tính năng của chảo.

Bên cạnh đó theo các chuyên gia, việc để lửa cao khi dùng chảo chống dính sẽ khiến chất chống dính bị phân hủy và giải phóng các phân tử độc hại gây ung thư vào thức ăn.

Bạn nên đun nấu ở nhiệt độ vừa phải - Ảnh minh họa: Internet

Cất giữ chảo không đúng cách

Để tăng tuổi thọ cho dụng cụ nhà bếp này, bạn nên cất chảo ở nơi thoáng mát, tránh sắp xếp chúng gần các vật dụng có góc cạnh sắc nhọn, không để mặt chảo tiếp xúc với phần đáy của xoong chảo khác.

Không thay chảo mới khi hỏng lớp chống dính

Đây là thói quen của rất nhiều người, đa phần đều đợi đến khi chảo hư hoàn toàn mới đem thay mới. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi lòng chảo bị trầy xước hoặc mất đi lớp chống dính thì khi chế biến thức ăn sẽ không còn an toàn. Tốt nhất bạn nên thay mới sau khoảng 1 năm sử dụng.