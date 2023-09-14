Những dấu hiệu thường gặp cảnh báo ung thư dạ dày ghé thăm nhưng nhiều người lầm tưởng là bệnh vặt, dễ dàng ngó lơ

Sống khỏe 14/09/2023 11:01

Những dấu hiệu cơ bản báo hiệu căn bệnh nguy hiểm như ung thư dạ dày, nhưng dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng thông thường.

Ung thư dạ dày là gì?

Ung thư dạ dày là hiện tượng các tế bào cấu trúc bình thường của dạ dày phát triển bất thường đột biến, mất kiểm soát và xâm lấn các mô ở gần (xâm lấn cục bộ) hay ở xa (di căn) qua hệ thống bạch huyết. Khi bệnh ung thư dạ dày tiến triển nặng, có thể gây tử vong.

Những dấu hiệu thường gặp cảnh báo ung thư dạ dày ghé thăm nhưng nhiều người lầm tưởng là bệnh vặt, dễ dàng ngó lơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những nguyên nhân gây ra ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày gây ra bởi những nguyên nhân chủ yếu dưới đây:

Tổn thương tiền ung thư

Các tổn thương tiền ung thư bao gồm: Teo niêm mạc dạ dày (hình thành do viêm dạ dày mãn tính kéo dài, không được điều trị ), tế bào ở niêm mạc dạ dày biến đổi hình thái giống như tế bào ở ruột và đại tràng (chuyển sản ruột); tế bào niêm mạc dạ dày biến đổi cấu trúc, thoát khỏi sự kiểm soát của cơ thể (nghịch sản).

Vi khuẩn HP

Vi khuẩn HP (Helicobacter pylori): Gây viêm loét niêm mạc dạ dày mãn tính , dẫn đến các tổn thương tiền ung thư.

Di truyền

Ung thư dạ dày liên quan tới một số hội chứng di truyền. Tỷ lệ di truyền gen viêm teo dạ dày từ mẹ sang con là 48%.

Biến chứng sau phẫu thuật dạ dày

Những người có tiền sử phẫu thuật dạ dày có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao. Do đó, với những người có tiền sử phẫu thuật dạ dày, nên chú trọng tầm soát định kỳ để phát hiện ung thư sớm.

Ngoài ra, các yếu tố khác như béo phì, nhóm máu, tuổi tác ,  giới tính hay thói quen sinh hoạt cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Những dấu hiệu thường gặp cảnh báo ung thư dạ dày ghé thăm nhưng nhiều người lầm tưởng là bệnh vặt, dễ dàng ngó lơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3 dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày

Đầy bụng, tiêu chảy và táo bón

Tiêu chảy, táo bón và rối loạn tiêu hóa có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh khác nhau tuy nhiên nếu nhiều triệu chứng trên cùng xuất hiện thì nguy cơ bạn bị ung thư dạ dày là rất lớn.

Đây cũng có thể là dấu hiệu của một căn bệnh khác nhưng phải cẩn trọng với ung thư dạ dày. Vì vậy, bạn nên nhanh chóng đến các cơ sở khám chữa bệnh uy tín để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời, tránh những tai biến đáng tiếc có thể xảy ra.

Những dấu hiệu thường gặp cảnh báo ung thư dạ dày ghé thăm nhưng nhiều người lầm tưởng là bệnh vặt, dễ dàng ngó lơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác không thèm ăn

Đôi khi quá mệt mỏi cũng dẫn đến tình trạng chán ăn, không thèm ăn. Nhưng nó cũng phản ánh cơ thể bạn đang có vấn đề.

Nếu đang rất đói nhưng bạn chỉ ăn được vài miếng đã cảm thấy no, cảm giác thèm ăn biến mất thì đây là một triệu chứng khác mà có thể xem là một triệu chứng của ung thư dạ dày. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên thì bạn nên đi khám để chắc chắn rằng mình có bị ung thư dạ dày hay không.

Luôn bị ợ hơi

Dấu hiệu ợ hơi, khó tiêu có thể là bạn đang gặp vấn đề về đường ruột. Nhưng nếu xảy ra thường xuyên thì cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư dạ dày.

Những dấu hiệu thường gặp cảnh báo ung thư dạ dày ghé thăm nhưng nhiều người lầm tưởng là bệnh vặt, dễ dàng ngó lơ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ợ hơi có thể là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau tuy nhiên biểu hiện này chiếm khoảng 68% số người mắc bệnh. Vì vậy, bạn vẫn nên đi kiểm tra sức khỏe để xác định rõ nguyên nhân.

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