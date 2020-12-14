Những cách xông hơi giải cảm hiệu quả bạn nên biết

Nguyên liệu sử dụng có thể kết hợp nhiều loại lá như: lá bưởi, hương nhu, cúc tần, ngải cứu, lá sả, lá tre, tía tô, lá chanh, bạc hà, kinh giới,... Những loại cây thuốc này đều rất quen thuộc và được trồng hoặc mọc hoang nhiều ngoài đồng ruộng hay trong vườn nhà. Chúng rất dễ tìm lại có hiệu quả tốt trong phòng và điều trị các loại bệnh.

Sử dụng lá xông hơi giải cảm là phương pháp hữu hiệu có thể dùng cho cả hai trường hợp là cảm hàn và cảm nhiệt. Người ta thường dùng các loại lá để nước xông chứa tinh dầu giúp tiêu độc, trừ cảm tốt.

Trong khi đó, lá bưởi thường dùng để giải cảm, tiêu thực. Còn ngải cứu thì dùng để điều hòa khí huyết. Bạc hà giúp chống viêm, sát khuẩn. Tía tô thì dùng để khu phong trừ hàn, giảm cảm mạo. Còn hương nhu có tác dụng thanh nhiệt giải biểu, chỉ thống trường, hành khí, trừ thấp, chữa nhức đầu, ra mồ hôi,... Ngoài ra, nhiều người đơn giản hơn còn xông giải cảm bằng dầu gió trong trường hợp gấp không tìm được các loại lá kể trên.

Muốn giải cảm tốt thì bạn có thể dùng lá tre vì chúng giúp giải nhiệt, tiêu đờm, thanh tâm, ra mồ hôi, sát khuẩn,... Xông giải cảm bằng sả thì tốt cho hệ tiêu hóa, giúp sát khuẩn, tiêu đờm, khử uế, chữa đầy hơi, nôn mửa, tiêu chảy.

Muốn giải cảm tốt thì bạn có thể dùng lá tre vì chúng giúp giải nhiệt, tiêu đờm, thanh tâm, ra mồ hôi, sát khuẩn,...

Nhiệt độ của cơ thể thông thường sẽ ổn định là nhờ sự lưu thông máu ở tuyến da. Khi cơ thể bị cảm, các lỗ chân lông sẽ bị hàn tà bít lại, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn, khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng, gây ra các triệu chứng như: đau đầu, sốt, ngạt mũi, đau rát họng, da khô, không có mồ hôi, người khó chịu, đau nhức toàn thân,...

Khi xông mình bằng các loại lá, hơi nước nóng sẽ làm mạch ngoại biên giãn nở, kích thích hoạt động của tuyến mồ hôi để đào thải các chất độc trong cơ thể ra ngoài. Tinh dầu của các loại lá xông sẽ theo hơi nước đi qua niêm mạc mắt, mũi, tai, da và làm thông thoáng các ống dẫn mắt, mũi, tai và các xoang. Từ đó giúp giảm đau cơ thể, đau đầu, chống viêm, chóng mặt, khó thở, người bệnh cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.

Khi xông mình bằng các loại lá, hơi nước nóng sẽ làm mạch ngoại biên giãn nở, kích thích hoạt động của tuyến mồ hôi

2. Cách xông hơi giải cảm hiệu quả

Mang các loại lá xông đã chuẩn bị đi rửa sạch, cho vào nồi, đổ ngập nước, đậy kín nắp và đun sôi nguyên liệu vài phút. Đem nồi xông vào phòng kín gió, tuyệt đối không mở quạt hay điều hòa.

Đặt nồi nước xông lên trên giường, trùm kín chăn lên người bệnh và ngồi xông trong khoảng 15-20 phút. Khi tiến hành xông, tốt nhất nên có một người ở bên cạnh để chăm sóc và hỗ trợ người bệnh.

Trong lúc xông, nên lưu ý tránh để nhiệt độ trong chăn tăng đột ngột. Cần mở nồi xông he hé từ từ và kiểm soát lượng mồ hôi đổ ra để tránh tình trạng cơ thể bị mất nước đột ngột, điều này rất nguy hiểm, có thể dẫn đến sốc nhiệt, tụt huyết áp, trụy tim,... Khi người đã ra mồ hôi và cơ thể cảm thấy dễ chịu thì dừng, không nên xông quá lâu. Sau đó, bạn dùng một chiếc khăn bông sạch lau khô người rồi mặc quần áo sạch vào.

Trong lúc xông, nên lưu ý tránh để nhiệt độ trong chăn tăng đột ngột

Nhiều người thắc mắc rằng xông giải cảm xong có nên tắm không và câu trả lời là không nên tắm ngay. Vì lúc này, các lỗ chân lông đang hở nhiều, nếu gặp lạnh sẽ bít lại nước, khiến chúng không thoát ra ngoài được sẽ dẫn đến người dễ bị cảm, máu huyết lưu thông chậm. Tốt nhất, sau khi xông lá giải cảm, bạn nên ăn cháo hành, lá tía tô và cho thêm vào một chút muối, hoặc uống nước ấm và nghỉ ngơi.

Nên xông giải cảm bao nhiêu lần là đủ?

Những trường hợp cảm cúm thông thường chỉ cần xông khoảng 1 - 2 lần cho cả liệu trình là được. Không nên xông liên tục, nhiều lần sẽ khiến cơ thể bị mất nước, mệt mỏi hơn, thậm chí khiến bệnh thêm nặng và gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Những trường hợp nào không nên xông hơi giải cảm?

Một số người sẽ không thích hợp với phương pháp xông hơi giải cảm đó là: người đang sốt cao, người sợ nóng nhưng không sợ lạnh, ra nhiều mồ hôi nhưng không khát nước, sốt siêu vi, suy nhược cơ thể, người già yếu; trẻ nhỏ và phụ nữ đang mang thai hoặc vừa mới sinh em bé, phụ nữ đang trong những ngày kinh nguyệt, người đang bị sốt xuất huyết, tiêu chảy, sau khi uống rượu say, người mắc bệnh ngoài da, người bệnh cao huyết áp, tim mạch không ổn định, người có biểu hiện bệnh tâm thần,...

Không nên xông liên tục, nhiều lần sẽ khiến cơ thể bị mất nước, mệt mỏi

3. Các loại thực phẩm nên ăn khi bị cảm

Ngoài cách nghỉ ngơi, sử dụng thuốc thì việc ăn uống hợp lý cũng là cách giúp bệnh cảm nhanh khỏi. Khi bị bệnh, dù có chán ăn hay không ăn được nhiều, bạn cũng vẫn cần đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ nước, các khoáng chất và năng lượng.

Dưới đây là một số món ăn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng vì chúng có tác dụng phòng và điều trị cảm cúm rất tốt:

+ Canh khổ qua

Khổ qua trong đông y có tác dụng giúp giải độc và thanh nhiệt cơ thể hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng còn có tác dụng hỗ trợ giải cảm và tăng sức đề kháng. Nếu thường xuyên ăn khổ qua, thực phẩm này còn giúp bạn dễ ngủ hơn rất nhiều.

Canh khổ qua giải cảm

+ Súp gà

Đây là món ăn giúp chữa cảm cúm vô cùng hiệu quả. Món ăn này có ưu điểm là dễ tiêu, cung cấp đạm, giúp cơ thể tăng sức đề kháng để phục hồi thể lực nhanh chóng. Hơn thế, nếu thưởng thức món này khi còn nóng, nhiệt độ của súp gà còn giúp nới lỏng chất nhầy ở khoang mũi hiệu quả.

+ Bò xào hoặc hầm

Kẽm là nguồn dinh dưỡng rất quan trọng cần bổ sung khi bạn bị cảm cúm. Và một trong những nguồn cung cấp kẽm tuyệt vời nhất chính là thịt bò. Ngoài ra, trong thịt bò còn chứa nhiều vitamin B và protein, chúng sẽ giúp bạn nạp thêm năng lượng cần thiết cho cơ thể. Nếu không thích thịt bò, có thể thay thế bằng tôm hoặc hàu.

+ Uống trà xanh

Đây là một cách hiệu quả để cung cấp nước cho cơ thể. Khi cảm cúm, việc uống những loại nước ở dạng ấm nóng có thể giúp mở đường hô hấp. Trong trà xanh còn chứa chất chống oxy hóa mạnh, trong trường hợp bạn bị ho và đau họng, hãy sử dụng cùng một chút mật ong để cổ họng được xoa dịu tức thì.

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+ Cháo hành và lá tía tô

Món ăn này nhiều người ưa chuộng sử dụng khi bị cảm cúm bởi chúng giúp cơ thể toát mồ hôi, từ đó có tác dụng giải cảm rất tốt. Bên cạnh đó, món ăn này còn có thể giúp người bệnh dễ tiêu hoá hơn, khiến họ cảm thấy mình ăn ngon miệng hơn khi mệt mỏi.

Cháo hành và lá tía tô

+ Nước nóng + mật ong + chanh

Đây là một công thức khá đặc biệt vì chúng có tác dụng hỗ trợ điều trị cảm lạnh rất hiệu quả. Nước nóng sẽ giúp làm dịu cổ họng, trong khi đó chanh có chứa nhiều vitamin C sẽ làm tăng miễn dịch cho cơ thể, còn mật ong là loại thuốc kháng sinh tự nhiên diệt khuẩn hiệu quả.

Công thức: Pha 1 thìa mật ong và 1 thìa nước chanh vào 1 ly nước ấm, khuấy đều và uống 2 lần mỗi ngày.

+ Cách phòng cảm lạnh hiệu quả

Muốn phòng bệnh cảm cúm, cảm lạnh thì bạn nên hạn chế ở lâu trong những khu vực có thời tiết lạnh, nhất là vào giữa đêm khuya.

Nếu phải làm việc hoặc ra ngoài trời lạnh thì nên chú ý mặc quần áo đủ ấm, đeo khẩu trang. Đặc biệt, vùng cổ, ngực và hai bàn chân và những nơi nên giữ ấm thường xuyên trên cơ thể.

Khi cơ cơ thể cảm thấy bị lạnh, hãy pha một ly trà gừng nóng để uống hoặc sử dụng một nhánh nhỏ gừng giã nát và pha với nước nóng để uống sẽ giúp cơ thể ấm dần lên.

Pha một ly trà gừng nóng để uống

Nên tập thói quen sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và luyện tập thể thao thường xuyên, đây là cách vừa giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, vừa bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Phương pháp xông hơi giải cảm có tác dụng giúp người bệnh nhanh khỏi nhưng không phải tình trạng bệnh nào hay bất kỳ đối tượng nào cũng xông được. Nếu người bệnh đã bị cảm từ ngày thứ 3 trở lên không khỏi, cũng như các triệu chứng không giảm hoặc có dấu hiệu tăng lên thì không nên xông hơi mà cần đưa đến các cơ sở y tế để khám và điều trị bằng các phương pháp khác.