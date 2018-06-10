Những bí quyết cực hay ho giúp giảm nhờn và mụn trứng cá mà ‘hội da dầu’ không thể bỏ qua hè này

Sống khỏe 10/06/2018 18:54

Làn da bóng nhờn, mất thẩm mỹ luôn là nỗi ám ảnh khiến các nàng tự ti. Thay vì chấp nhận sống chung với nó, chị em hãy thử áp dụng những bí quyết dưới đây để hạn chế tối đa tình trạng dầu nhờn và mụn trứng cá nhé!

Thời tiết nắng nóng ngày hè là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng da dầu trở nên trầm trọng hơn. Nguyên nhân là do cơ thể mất nước khiến da phải tiết nhiều dầu hơn để duy trì độ ẩm và đàn hồi, kéo theo đó là tình trạng khuôn mặt bạn luôn bóng nhẫy.

Ngoài ra, dầu tiết quá nhiều còn khiến da mặt hút nhiều bụi bẩn gây ra mụn trứng cá và mụn ẩn.

Chia sẻ với chúng tôi, chuyên gia da liễu Dương Hồng Thái Phụng cho biết: “Nhiều người cho rằng, da dầu thì không cần dưỡng ẩm vì chỉ khiến vùng da thêm bóng nhờn. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm vì nếu chúng ta cấp đủ độ ẩm cho da, da sẽ không phải tiết nhiều dầu nhờn để cân bằng độ ẩm. Điều này sẽ giúp hạn chế được lượng dầu nhờn hiệu quả”.

Những bí quyết cực hay ho giúp giảm nhờn và mụn trứng cá mà ‘hội da dầu’ không thể bỏ qua hè này - Ảnh 1
Chuyên gia da liễu Dương Hồng Thái Phụng - Ảnh: NVCC

Để khắc phục tình trạng da bóng nhơn và mụn trứng cá, chị em đừng bỏ qua những bí quyết cực đơn giản dưới đây nhé!

Bí quyết giúp giảm dầu nhờn và mụn trứng cá trên da

Rửa mặt đúng cách

Các cô nàng da dầu thường cho rằng, việc rửa mặt nhiều lần sẽ giúp da sạch và loại bỏ được dầu thừa. Tuy nhiên, thói quen này chỉ khiến da mất nước và độ ẩm, từ đó tiết dầu nhiều hơn bình thường.

Bên cạnh đó, chị Thái Phụng cho biết: “Rửa mặt không đúng cách có thể làm tăng quá trình lão hóa da. Ngược lại, nếu rửa mặt đúng kỹ thuật sẽ giúp làm sạch sâu từ lỗ chân lông, giúp loại bỏ bụi bẩn và giúp làn da trở nên bóng khỏe hơn”.

Mỗi ngày, bạn chỉ nên rửa mặt 2 lần và ưu tiên sử dụng những sản phẩm lành tính phù hợp với làn da. Chú ý không rửa quá mạnh mà chỉ nên mát xa nhẹ nhàng theo vòng tròn để loại bỏ bụi bẩn.

Những bí quyết cực hay ho giúp giảm nhờn và mụn trứng cá mà ‘hội da dầu’ không thể bỏ qua hè này - Ảnh 2
Rửa mặt đúng cách là bước quan trọng để hạn chế dầu thừa trên da - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước đầy đủ mỗi ngày

Nắng nóng dễ khiến cơ thể mất nước và chất điện giải, ảnh hưởng đến quá trình bài tiết chất độc dưới da. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên uống nhiều nước và bổ sung thêm những loại nước ép trái cây giàu vitamin để giúp cấp ẩm kịp thời cho da.

Đây chính là bí quyết giúp da hạn chế tiết dầu nhờn, đồng thời giảm mụn trứng cá hiệu quả.

Những bí quyết cực hay ho giúp giảm nhờn và mụn trứng cá mà ‘hội da dầu’ không thể bỏ qua hè này - Ảnh 3
Bổ sung đủ nước cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn dinh dưỡng lành mạnh

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh và phù hợp không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn cải thiện làn da hiệu quả.

Nếu muốn hạn chế tình trạng dầu nhờn và mụn trứng cá, bạn nên thường xuyên bổ sung những loại trái cây nhiều nước như cam, chanh, bưởi, dưa hấu, kiwi… vào thực đơn hàng ngày. Những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất này sẽ giúp bù nước cho cơ thể, hạn chế tình trạng dầu nhờn dư thừa gây mụn.

Những bí quyết cực hay ho giúp giảm nhờn và mụn trứng cá mà ‘hội da dầu’ không thể bỏ qua hè này - Ảnh 4
Những loại trái cây giàu vitamin rất tốt cho làn da - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn nên hạn chế sử dụng những loại thức ăn nhanh, thịt béo, đồ ngọt và các sản phẩm từ sữa để hạn chế tình trạng mụn trứng cá. Nguyên nhân là do những thực phẩm này sẽ làm tăng lượng đường trong máu, gây sản sinh dầu làm da bóng nhờn.

Trên đây là những bí quyết giúp giảm dầu nhờn và cải thiện tình trạng mụn trứng cá trên da trong ngày hè nắng nóng, các nàng hãy lưu ý để làn da luôn khỏe mạnh và tươi trẻ nhé!

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