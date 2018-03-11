Nhiều chị em phụ nữ hối hận vì đã bỏ qua những dấu hiệu này của bệnh u xơ tử cung

Sống khỏe 11/03/2018 14:49

Bụng to bất thường, chảy máu kinh nguyệt nhiều hay đau khi quan hệ... là những dấu hiệu của bệnh u xơ tử cung mà nhiều chị em thường bỏ qua.

U xơ tử cung là một căn bệnh phụ khoa phổ biến, có tỷ lệ mắc rất cao. Các chuyên gia cho biết, nguyên nhân của bệnh là do sự gia tăng đột biến hàm lượng oestrogen.

Trong nhiều trường hợp, u xơ tử cung là lành tính, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chị em. Nhưng một số trường hợp không được phát hiện, điều trị kịp thời, khối u sẽ to ra, từ đó khiến người bệnh cảm thấy khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày, thậm chí ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Do đó, các chị em phụ nữ nên ghi nhớ các dấu hiệu bất thường sau vì đó có thể là lời cảnh báo bạn đã bị u xơ tử cung.

Nhiều chị em phụ nữ hối hận vì đã bỏ qua những dấu hiệu này của bệnh u xơ tử cung - Ảnh 1
Biết dấu hiệu của u xơ tử cung sẽ giúp trị em sớm phát hiện bệnh và điều trị kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu của bệnh u xơ tử cung 

Đau khi quan hệ

Nhiều chị em phụ nữ hối hận vì đã bỏ qua những dấu hiệu này của bệnh u xơ tử cung - Ảnh 2
Đau không rõ nguyên nhân là một trong những dấu hiệu của u xơ tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Khi có khối u trong tử cung, đặc biệt nếu nằm ở phần dưới, các chị em sẽ thường xuyên có cảm giác đau đớn mỗi khi gần gũi với "nửa kia" dù cả hai không hề dùng động tác mạnh.

Táo bón

Nếu u xơ phát triển ở thành sau tử cung, nó có thể chèn ép trực tràng, làm cản trở sự bài tiết của ruột. Áp lực trên ruột tăng sẽ dẫn đến tình trạng táo bón hay chướng bụng, hoặc cả hai trong một thời gian dài.

Đau lưng

Trong một vài trường hợp, khối u xơ nằm ở mặt ngoài tử cung sẽ chèn vào dây thần kinh cột sống và các cơ, từ đó gây đau ngang thắt lưng. Cảm giác đau lưng sẽ càng dữ dội hơn khi bạn cúi người hoặc vận động mạnh.

Bụng to bất thường

Nhiều chị em phụ nữ hối hận vì đã bỏ qua những dấu hiệu này của bệnh u xơ tử cung - Ảnh 3
Vùng bụng dưới to bất thường, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám - Ảnh minh họa: Internet

Khối u xơ phát triển lớn sẽ khiến bụng dưới to lên trông như đang mang thai và có cảm giác rất khó chịu. Các chị em có thể sờ thấy khối u ở vùng bụng dưới khi nằm ngửa. Bạn sẽ thấy đau khi dùng tay ấn hoặc day nhẹ.

Chảy máu kinh nguyệt nhiều

Chảy máu nhiều hay thời gian kinh nguyệt kéo dài là dấu hiệu phổ biến nhất của u xơ tử cung. Đây cũng là lời cảnh báo khối u đang phát triển ở vùng niêm mạc cổ tử cung.

Nếu không nhanh chóng đến bệnh viện để điều trị, chị em sẽ bị thiếu máu với các triệu chứng như xanh xao, suy nhược, mệt mỏi, khó thở...

Thường xuyên đi tiểu

Khối u phát triển trong tử cung sẽ gây áp lực lên bàng quang khiến người bệnh thường xuyên phải đi tiểu và kèm theo cảm giác đau.

Nếu thấy một trong những dấu hiệu của bệnh u xơ tử cung kể trên, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.

Chữa u xơ tử cung bằng lá cây trinh nữ hoàng cung, người phụ nữ trướng bụng như mang bầu

Chữa u xơ tử cung bằng lá cây trinh nữ hoàng cung, người phụ nữ trướng bụng như mang bầu

Phát hiện khối u xơ đã 4 năm nhưng thay vì phẫu thuật, chị H. mua lá cây trinh nữ hoàng cung và cây xạ đen về uống. Hậu quả là bụng người phụ nữ trướng to, nội tạng bị chèn ép nguy hiểm.

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