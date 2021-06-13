Nhập viện 108, bị điếc đột ngột và vĩnh viễn chỉ sau 1 giấc ngủ: Lời cảnh báo nhói lòng từ cô gái 26 tuổi hay thức khuya

Sống khỏe 13/06/2021 07:31

Bạn sẽ làm gì khi một sáng thức dậy và nhận ra mình bị mất đi thính giác một cách vĩnh viễn chỉ vì thức đêm? Câu chuyện dưới đây của một cô gái sẽ khiến bạn thức tỉnh và từ bỏ thói quen xấu này.

Vô tình rơi vào số ít chỉ 4 - 5 ca trên 100.000 nghìn người và là ca cực hiếm trên thế giới, T. - cô gái mới 26 tuổi đã bị sốc nặng khi được chẩn đoán mình bị tai biến dẫn đến bị mất thính giác một bên tai chỉ vì thức đêm.

Ngày 24/12/2020, là một ngày vô cùng bình thường như mọi ngày nhưng lại là ký ức đau khổ nhất của T.

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Bài đăng kể lại trải nghiệm đau buồn của T. trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

"Sau một giấc ngủ dậy mình bị choáng váng rất nặng, nôn nhiều, không đi lại được và cảm thấy ù đặc một bên tai. Sau khi cấp cứu tại BV Thụy Điển đến 2h sáng ngày 24/12/2020 mình được chuyển lên bệnh viện 108 cấp cứu và tiến hành tất cả các xét nghiệm hiện đại nhất. Kết luận là mình bị điếc đột ngột một bên tai phải cấp độ nặng".

Nhận được tin dữ, T. rất buồn nhưng vẫn tin vào một phép màu khi bác sĩ hứa sẽ cố gắng phục hồi khoảng 60% thính lực của tai phải. Nhớ về ký ức 17 ngày nằm bệnh viện, phải một mình đón năm mới trong bệnh viện, vết thương ở tai T. lại nhói lên...

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Vì truyền nước, xét nghiệm cùng tiêm thuốc nhiều lần, T. phải đổi liên tục giữa tay trái và tay phải để bác sĩ có thể lấy được ven - Ảnh: FBNV

"Mỗi ngày là tiêm truyền, nằm lồng oxy cao áp, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc mẹ và chồng, không tự đi lại được. Mỗi tiếng động đều khiến mình không chịu đựng được, thần kinh của mình rất yếu." - T. chia sẻ.

Tuy vậy, 17 ngày trôi qua thật chậm mà cũng thật nhanh. Bác sĩ nhìn vào các kết quả xét nghiệm, chỉ có thể lắc đầu bất lực. Đừng nói đến 60%, đến 1% tại của T. cũng chưa được phục hồi.

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Đơn thuộc và thính tính tâm đồ của T. - Ảnh: FBNV

Nhắc đến thời gian chữa trị, thứ làm T. nhớ nhất là những đêm mất ngủ vì cơn đau bên tai phải đến bất chợt. Vì vết thương nằm bên tai phải, T. khi ngủ phải nằm nghiêng về bên trái nếu không muốn đầu óc choáng váng. Nửa đêm đang ngủ say, nếu lỡ may có quay qua phải ngủ thì chắc chắn sáng mai T. sẽ bị ngơ ngẩn cả một ngày.

Bởi vì đột ngột mất thính giác, T. rơi vào tình trạng bị mất phương hướng. Mỗi lần ra đường, cô gái trẻ không dám tự mình sang đường và cả không dám lái xe đi đâu.

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Một mình T. phải đón năm mới và xem pháo hoa trong bệnh viện - Ảnh: FBNV

"Suốt từ đó đến nay 6 tháng trôi qua là sự chạy chữa trong hy vọng mong manh, biết bao mũi kim châm vào mặt, vào thóp đầu, vào tai, vào tay... bao nhiêu loại thuốc... đến tận giờ tai phải của mình lúc nào cũng có tiếng ve kêu rất to, hôm nào mệt nó sẽ lan ra khắp nửa đầu... Mỗi ngày ngủ dậy là mất hàng tiếng đồng hồ chờ load." - T. kể lại quãng thời gian gần nửa năm chữa trị miệt mài của mình.

Kể về nguyên nhân gây ra tình trạng hiện tại, T. ngậm ngùi nhắc đến thói quen xấu của mình: Thức đêm. Do bản thân T. thường xuyên thức đêm và mất ngủ, căng thẳng stress kéo dài, dẫn đến lúc ngủ tim không đưa được oxy lên não gây chết tế bào ốc tai tiền đình và gây nên hiện tượng điếc đột ngột. Tế bào thần kinh đã chết đi sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục được.

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Cô cảm thấy thật may mắn khi bên cạnh còn có sự yêu thương của chồng - Ảnh: FBNV

Đến bây giờ, T. đã dần chấp nhận được sự thật rằng thính giác của mình sẽ không thể nào quay trở lại như trước được nữa: "Mình đã cố hy vọng, cố nghĩ chỉ là một cơn cảm cúm gì đó rồi sẽ khỏi thôi, cũng chờ đợi phép màu sau khi ngủ dậy mình sẽ khỏe lại. Nhưng hoá ra trong cuộc đời có những điều không thể thay đổi được và cũng chẳng có phép màu nào dành cho mình cả."

Cuối chia sẻ, với cương vị là một người đã mất đi một phần sức khỏe, T. mong rằng mọi người sẽ xem cô là một tấm gương sống để không phạm sai lầm. T. tin rằng những người có sức khỏe những người giàu có nhất.

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Từ khóa:   tác hại của thức khuya bệnh điếc Mất thính lực

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