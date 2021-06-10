4 'thời điểm vàng' uống cà phê lợi đủ đường ít ai biết, vừa có lợi cho gan vừa ngăn ngừa đột quỵ

Ngoài ra, các thành phần như cafestol và kahweol trong cà phê là hai chất có lợi cho gan, giúp tăng cường men gan, phòng ngừa xơ gan, bảo vệ gan khỏi bệnh ung thư.

Một nghiên cứu mới đây tại Đại học Harvard, Mỹ, việc thưởng thức 1 - 2 cốc cà phê hàng ngày nếu được điều chỉnh vào các thời điểm đặc biệt sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, thần kinh, tiểu đường, thậm chí ngăn ngừa đột quỵ.

Sau đây là các thời điểm trong ngày thích hợp nhất để vừa uống cà phê vừa nâng cao sức khỏe .

Thói quen uống cà phê sáng khi vừa ngủ dậy và chưa ăn gì khá phổ biến nhưng thật ra lại vô cùng sai lầm. Theo khoa học, lúc này các cơ quan của cơ thể chưa thật sự "tỉnh ngủ". Việc này dẫn đến lương hormone căng thẳng cortisol vẫn chưa được hạ xuống mà cà phê có chất kích thích nhẹ lên hệ thần kinh làm cơ thể không được thư giãn mà còn căng thẳng nhiều hơn.

Uống cà phê sáng không tốt như nhiều người nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên, theo các chuyên gia, uống cà phê vào giai đoạn từ 10 giờ đến 11 giờ 30 phút hằng ngày giúp bạn tỉnh táo làm việc, tránh việc bủn rủn chân tay, choáng váng, khó tập trung.

30 phút sau bữa ăn

Trong cà phê có một lượng axit có lợi cho hệ tiêu hóa nên việc uống cà phê sau khi ăn xong sẽ giúp dễ tiêu, tránh việc chán ăn, đầy hơi hay chướng bụng.

Từ 13 giờ đến 15 giờ

13 giờ thường là thời điểm nghỉ trưa của mọi người. Bởi vì tại thời điểm này hormone gây căng thẳng sẽ hạ thấp nên đối với những người phải làm việc xuyên trưa thì việc uống cà phê vào thời điểm này là tuyệt vời. Lưu ý không uống cà phê sau 15 giờ nếu không muốn bị mất ngủ và buổi tối.

Một cốc cà phê vào thời điểm 13 giờ giúp tăng khả năng tập trung cao - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi tập thể dục

Uống cà phê vào thời điểm 30 phút trước khi tập thể dục giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất, đốt cháy calo, tăng hiệu quả luyện tập.

Tuy nhiên, có một số lưu ý khi uống cà phê

- Uống cà phê quá nhiều sẽ gây tác dụng phụ, chỉ nên uống tối đa lượng cà phê chứa 250mg caffein mỗi ngày.

- Uống cà phê vào buổi tối gây mất ngủ, vậy nên chỉ sử dụng cà phê vào thời điểm trước 15 giờ chiều.

- Uống cà phê khi đang đói dễ gây buồn nôn, bủn rủn tay chân,...

- Không uống nhiều cà phê nếu không muốn đối mặt với triệu chứng như tim đập nhanh, nôn nao, ngộ độc,..