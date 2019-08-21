Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị viêm nha chu hiệu quả nhất

Viêm nha chu là tình trạng nhiễm trùng nướu nghiêm trọng có thể dẫn đến tổn thương các mô mềm và phá hủy men răng dẫn đến răng bị lỏng và có thể mất răng.Đồng thời, nguy cơ người bị viêm nha chu mắc các bệnh tim mạch và huyết áp rất cao.

Nha chu là tổ chức xung quanh răng, có chức năng chống đỡ và giữ răng trong xương hàm. Xương ổ răng, dây chằng và nướu răng giúp răng khỏe mạnh và được giữ trong xương hàm. Nướu ôm sát răng giúp ngăn ngừa không cho vi khuẩn xâm nhập làm hại răng và bảo vệ các mô dễ nhạy cảm bên dưới.

Đồng thời, còn có các nhóm bệnh viêm lợi răng gồm: viêm lợi răng thông thường, viêm lợi răng tuổi dậy thì, viêm lợi răng do thiếu dinh dưỡng ...

Viêm chu nha là tình trạng nhiễm trùng nướu nghiêm trọng có thể dẫn đến tổn thương các mô mềm và phá hủy men răng dẫn đến răng bị lỏng và có thể mất răng

Có thể phân nhóm bệnh viêm nha chu thành hai loại là viêm nha chu ở lứa tuổi thanh thiếu niên và viêm nha chu ở người lớn tuổi.

2. Nguyên nhân bị viêm nha chu

Thói quen vệ sinh răng miệng kém, đặc biệt là sau khi ăn sẽ tạo điều kiện cho sự phát sinh của vi khuẩn ở trong miệng. Sự kết đọng của chung tạo thành những mảng bám vi khuẩn xuất hiện và sinh sản ra các độc tố làm phá hủy mô tế bào ở chung quanh răng, lợi răng, xương ổ răng…

Càng theo thời gian, mức độ viêm nhiễm càng nặng hơn, khiến răng bị viêm nhiễm, sưng phồng, chảy máu, phá hủy xương ổ răng. Hậu quả cuối cùng đó là răng bị lung lay, không thực hiện được chức năng cắn, xé, nhai, nghiền... Các răng bị ảnh hưởng buộc phải bị nhổ bỏ đi mặc dù vẫn còn lành lặn, không bị hư hỏng.

3. Triệu chứng viêm nha chu

Triệu chứng thường gặp nhất của bệnh viêm nha chu đó là nướu bị sưng, lợi chuyển sang màu đỏ hoặc tím nhạt, người bệnh có cảm giác đau khi chạm vào nướu, giữa hai hàm răng hình thành khoảng trống, có mủ xuất hiện giữa răng và nướu răng. Đặc biệt, người bị nha chu có hơi thở cực kỳ hôi, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc giao tiếp của người bệnh.

Triệu chứng thường gặp nhất của bệnh viêm nha chu đó là nướu bị sưng, lợi chuyển sang màu đỏ hoặc tím nhạt

Bệnh bắt đầu với triệu chứng lợi răng bị viêm nhiễm chuyển từ màu hồng nhạt hoặc màu hồng đậm bình thường sang màu đỏ sẫm, căng phồng và sưng lên; dễ bị chảy máu.

Lợi răng trở nên lỏng lẻo nên gặp khó khăn khi nhai, cắn, xé, nghiền thức ăn và dễ bị mắc kẹt vào các khoảng hở này. Xuất hiện các mảng bám và cao răng (còn gọi là vôi răng) đọng lại. Lớp cao răng mỗi ngày càng trở nên dày thêm và khiến tình trạng viêm lợi răng trở nên trầm trọng theo thời gian.

Tóm lại, dấu hiệu viêm nha chu thường gặp như:

- Lợi răng bị sưng đỏ và dễ chảy máu

- Cao răng bám đọng và tích tụ lại ở cổ răng.

- Răng bị lung lay và dần dần bị thưa ra...

- Hơi thở có mùi hôi.

- Mủ chảy ra khi ấn vào lợi răng.

- Cảm giác không bình thường khi nhai.

4. Cách chữa viêm nha chu răng

Viêm nha chu có chữa được không?

Viêm nha chu là bệnh khá phổ biến trong các bệnh về răng miệng, gây ảnh hưởng trên răng miệng, gây hạn chế chức năng tiêu hóa, nhất là khi đã lớn tuổi. Tuy nhiên đây là bệnh có thể phòng ngừa được.

Lợi răng bị sưng đỏ và dễ chảy máu

Nếu như bạn phát hiện bị bệnh nha chu thì có thể áp dụng chữa viêm nha chu bằng thuốc nam và một số cách chữa bệnh nha chu tại nhà như sau:

- Cách chữa viêm nha chu bằng cây lược vàng

Cây lược vàng chứa các hoạt hoạt chất Quercetin, Kaempferol, Phytosterol giúp diệt khuẩn và tăng khả năng kháng viêm. Từ đó, mang đến hiệu quả hỗ trợ điều trị bệnh nha chu.

Để chữa viêm nha chu bằng cây lược vàng, bạn có thể nhai trực tiếp lá cây lược vàng, nuốt lấy nước, lừa bã lá vào vị trí nướu răng bị viêm, ngậm một lúc. Hoặc hãm từ 3 – 5 lá lược vàng trong nước sôi để lấy nước ngậm hoặc súc miệng nhiều lần trong ngày.

Dùng rượu cây lược vàng ngâm để ngậm hoặc súc miệng trước khi đi ngủ có thể cũng là cách giúp cho các triệu chứng của bệnh nha chu thuyên giảm nhanh chóng.

Chữa viêm nha chu bằng cây lược vàng

- Dùng gừng tươi

Gừng là nguyên liệu rất dễ kiếm và có nhiều công dụng rất tuyệt vời, trong đó phải kể đến công dụng chữa bệnh sâu răng, nha chu rất hiệu quả.

Bạn chỉ cần rửa sạch gừng rồi cắt lát, sắc lấy nước uống như sắc trà sau bữa ăn.

- Dùng việt quất

Thheo công bố trên tờ Journal of Agricultural and Food Chemistry, quả việt quất là một loại nguyên liệu giúp chữa bệnh nha chu tại nhà hiệu quả.

Thành phần kháng khuẩn tự nhiên trong quả việt quất dại giúp chống lại bệnh về nướu răng, ngăn chặn sự hình thành của các vi khuẩn hình thành mảng bám trên răng hiệu quả. Thường xuyên ăn quả việt quất là cách đơn giản để chữa bệnh nha chu nhé.

- Dùng muối và chanh

Chanh và muối là hai nguyên liệu có công dụng diệt khuẩn rất tốt. Hơn thế chanh còn chứa lượng vitamin C rất lớn, có thể giúp chống viêm hiệu quả từ trong ra ngoài.

Bạn chỉ cần pha hỗn hợp gồm nước cốt chanh và muối và dùng để thoa vào vùng chân răng. Tình trạng đau nhức và viêm nhiễm sẽ được giảm hẳn. Nên sử dụng 2 – 3 lần/tuần đến khi các triệu chứng sưng viêm không còn nữa.

5. Các biện pháp điều trị viêm nha chu

Chữa bệnh nha chu nhằm mục tiêu là làm sạch triệt để các túi xung quanh răng và ngăn ngừa tổn thương cho xương xung quanh. Nếu người bệnh có thói quen chăm sóc răng miệng tốt hàng ngày và ngừng sử dụng thuốc lá thì cơ hội điều trị thành công sẽ rất cao.

- Phương pháp điều trị không phẫu thuật

Với tình trạng viêm nha chu không tiến triển, có thể áp dụng điều trị với phương pháp điều trị không phẫu thuật, bao gồm các thủ tục ít xâm lấn hơn như:

Cạo vôi: giúp loại bỏ cao răng và vi khuẩn khỏi bề mặt răng và bên dưới nướu. Thường được tiến hành bằng dụng cụ, laser hoặc thiết bị sóng siêu âm.

Bào láng gốc răng (Root planing): làm mịn bề mặt chân răng, giúp ngăn chặn tích tụ cao răng và vi khuẩn, gây viêm/trì hoãn chữa lành hoặc gắn lại nướu lại lên bề mặt răng.

Kháng sinh:Uống hoặc dùng kháng sinh tại chỗ nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn.

Chữa bệnh nha chu nhằm mục tiêu là làm sạch triệt để các túi xung quanh răng và ngăn ngừa tổn thương cho xương xung quanh

- Phương pháp điều trị phẫu thuật

Với tình trạng viêm nha chu tiến triển, có thể điều trị bằng phẫu thuật nha khoa như:

- Phẫu thuật giảm túi (Flap surgery)

- Ghép mô liên kết lấp đầy

- Ghép xương (Bone grafting)

- Protein kích thích mô

6. Cách phòng ngừa bệnh nha chu

Để ngăn ngừa bệnh nha chu, cách tốt nhất là tuân thủ tốt vệ sinh răng miệng. Đánh răng trong hai phút ít nhất hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Kết hợp dùng chỉ nha khoa trước khi đánh răng sẽ làm sạch các mảng thức ăn và vi khuẩn.

Đồng thời, nên thường xuyên khám răng, gặp nha sĩ hoặc vệ sinh răng miệng, lấy mảng bám/cao răng ít nhất 6 đến 12 tháng một lần.

Để ngăn ngừa bệnh nha chu, cách tốt nhất là tuân thủ tốt vệ sinh răng miệng

Trên đây là các kiến thức cần nắm về viêm nha chu cũng như cách chữa bệnh kịp thời. Triệu chứng bệnh thường bị người bệnh bỏ qua nên bệnh rất khó phát hiện. Nếu không điều trị kịp thời thì các răng sẽ bị ảnh hưởng, buộc phải bị nhổ bỏ đi mặc dù vẫn còn lành lặn, không bị hư hỏng.

Hy vọng với những thông tin trên, bạn đọc sẽ có cách phòng và điều trị hiệu quả, tránh được nguy cơ mất răng và viêm rộng vào xương.