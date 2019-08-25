Thoái hóa khớp gối là tình trạng sụn khớp và xương dưới sụn bị hư hỏng do quá trình lão hóa xương khớp gây ra. Kèm theo đó là phản ứng viêm, giảm thiểu lượng dịch khớp.

Khớp gối có nguy cơ bị tổn thương cao nhất, dễ dẫn đến các cơn đau cấp tính, mãn tính và khiến người bệnh hạn chế khả năng vận động hơn.

Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến thoái hóa khớp gối đó là: Tuổi tác, chấn thương, lao động nặng, thừa cân hay các yếu tố bệnh lý…

Càng theo thời gian, sụn khớp càng bị thoái hóa nặng hơn khiến cho khớp không còn khả năng vận hành tốt. Kèm theo đó là những thay đổi tiêu cực của xương dưới sụn về cấu trúc, hình dạng, tạo thành những vết nứt nhỏ trong xương, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới xương, khiến người bệnh gặp bất tiện trong hoạt động thường ngày thậm chí dẫn tới tàn tật.

Thoái hóa khớp gối là tình trạng sụn khớp và xương dưới sụn bị hư hỏng do quá trình lão hóa xương khớp gây ra

Thoái hóa khớp gối là nỗi ám ảnh của người cao tuổi

Một số triệu chứng thoái hóa khớp gối dễ nhận biết có thể kể đến như:

- Triệu chứng đầu tiên của bệnh là xuất hiện những cơn đau khớp gối từ âm ỉ đến dữ dội với cường độ đau tăng dần. Đặc biệt là khi người bệnh vận động hoặc di chuyển nhiều. Thậm chí, lúc co duỗi chân sẽ phát ra tiếng kêu lục cục, lạo xạo ở đầu gối.

- Tình trạng cơ cứng khớp vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Đây là thời điểm mà người bệnh không cử động được bình thường. Phải cần khoảng 15 – 20 phút để khớp giãn ra.

- Do phần khớp gối cơ cứng nên hạn chế khả năng vận động, di chuyển, gặp khó khăn hơn trong duỗi, gập, nhấc chân thẳng.

Triệu chứng thoái hóa khớp gối

- Vùng khớp gối của người bệnh bị sưng đỏ do thoái hóa khớp gối. Có thể áp dụng cách chọc hút dịch giúp giảm đau và sưng đầu gối để khắc phục tình trạng này.

- Khớp gối biến dạng, teo ổ khớp, mọc gai xương khớp gối. Cần phải kịp thời có những biện pháp điều trị bệnh càng sớm càng tốt bởi phần sụn đã bị tổn thương nghiêm trọng và có thể dẫn đến xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Khi phần sụn đã bị tổn thương nghiêm trọng cần phải kịp thời có những biện pháp điều trị bệnh càng sớm càng tốt

3. Cách điều trị thoái hóa khớp gối hiệu quả nhất

Sau đây là một số phương pháp điều trị bệnh thoái hóa khớp gối an toàn, hiệu quả được áp dụng phổ biến hiện nay.

- Chữa thoái hóa khớp gối bằng thuốc Tây

Theo Y học hiện đại, dùng thuốc tây y, vật lý trị liệu, phẫu thuật thay khớp… là những phương pháp điều trị bệnh thoái hóa khớp gối điển hình và được ưu tiên lựa chọn. Tuy cho hiệu quả nhanh, đem đến tác dụng giảm đau, kháng viêm nhanh chóng, ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng hơn, nhưng chi phí khá tốn kém và tái phát bệnh nhiều lần.

Dùng thuốc Tây được xem là lựa chọn ưu tiên của người bệnh

Tùy thuộc vào tình trạng thoái hóa khớp gối và sức khỏe người bệnh mà lựa chọn nhóm thuốc phù hợp:

Nhóm thuốc giảm đau liều nhẹ: Paracetamol, Acetaminophen,…

Nhóm thuốc giãn cơ vân: Myonal 50mg, Varafil,…

Nhóm thuốc kháng viêm không Steroid: Diclofenac, Aspirin,…

Tiêm Corticoid: Tiêm vào khớp trong trường hợp bị thoái hóa nặng.

Kết hợp vitamin nhóm B: Vitamin B1, B6, B12,…

- Chữa thoái hóa khớp gối bằng thuốc nam

Theo y học cổ truyền, bệnh thoái hóa khớp gối hình thành do sức đề kháng kém, các yếu tố phong – hàn – tà - thấp xâm nhập vào cơ thể và gây tắc nghẽn khí huyết, từ đó dẫn đến sưng đau, tê mỏi ở các khớp xương.

Theo Đông y, để chữa thoái hóa khớp gối cần dựa trên lưu thông khí huyết ; đưa phong – hàn – thấp – nhiệt ra ngoài cơ thể. Bên cạnh đó, cần đồng thời có cách bồi bổ khí huyết, bồi bổ can thận, cường kiện gân xương nhằm giảm đau và đề phòng tái phát bệnh.

Kiên trì sử dụng bài thuốc nam kết hợp với áp dụng những lưu ý trong ăn uống, sinh hoạt sẽ có thể giúp đẩy lùi bệnh thoái hóa khớp gối một cách toàn diện.

- Trị thoái hóa khớp gối bằng bài thuốc dân gian

Chữa thoái hóa khớp gối với thảo dược vừa an toàn, lành tính, cách thực hiện đơn giản mà hiệu quả khá tốt ngay tại nhà là sự lựa chọn của nhiều người.

Trị thoái hóa khớp gối bằng bài thuốc dân gian

Có thể tham khảo một số bài thuốc điển hình sau:

Bài thuốc từ lá lốt: Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm 30g mỗi loại lá lốt, rễ cây bưởi bung, rễ cỏ xước, rễ cây vòi voi. Tất cả đem rửa sạch và sao vàng, để nguội khoảng 1 tiếng. Sau đó cho các vị thảo mộc vào Đem sắc cùng 3 chén nước đến khi cạn còn khoảng 1 chén thì dừng. mỗi ngày chia làm 3 lần uống.

Dây đau xương: Chuẩn bị 20g dây đau xương, gừng tươi, lá lốt tươi. Đem rửa sạch, nấu cùng nước để uống hàng ngày thay nước lọc.

Rễ đinh lăng: Rửa sạch 30g rễ đinh lăng, sau đó đem sắc cùng 2 lít nước cho đến khi cạn còn khoảng 1 lít nước. Dùng nước này để uống hàng ngày.

Bài thuốc từ ngải cứu: Rửa sạch 500g ngải cứu rửa sạch và đem sao nóng cùng muối hột. Dùng muối ngài cứu đắp trực tiếp lên vùng khớp gối bị thoái hóa khoảng 15 phút.

- Bài tập hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp gối

Áp dụng yoga trị liệu thoái hóa khớp gối và các bài tập thoái hóa khớp gối là phương pháp cũng được nhiều người vận dụng. Lựa chọn các bài tập phù hợp thể trạng sức khỏe sẽ giúp thông kinh hoạt lạc, giảm đau nhức nhanh chóng và giải phóng chèn ép.

Tuy nhiên, phương pháp này không mang đến hiệu quả và an toàn với tình trạng đau khớp gối giai đoạn nặng và chỉ mang tính tạm thời.

Có thể tham khảo một số bài tập sau đây:

Bài tập yoga trị liệu thoái hóa khớp gối

- Bài tập nâng chân: Bắt đầu với tư thế nằm ngửa trên thảm tập. Từ từ gập 1 bên đầu gối xuống và giữ vững. Sau đó nâng chân còn lại lên cao nhất có thể. Giữ trong 10s rồi hạ chân xuống và lặp lại. Đây là cách sẽ giúp giảm thoái hóa khớp gối cũng như các cơn đau nhức.

- Bài tập giãn cơ đùi trước: Nằm ngửa trên sàn và duỗi thẳng 2 chân, đặt 2 cuộn khăn dưới khuỷu chân. Ép khuỷu chân xuống khăn và co chặt cơ đùi trước, giữ 10s và lặp lại 15 lần.

- Bài tập với bóng: Ngồi trên ghế và đặt quả bóng giữa 2 đùi. Từ từ co cơ mông, ép đùi vào với nhau, giữ yên trong khoảng 15s.

4. Chế độ ăn uống cho người bị bệnh thoái hóa khớp

Thoái hóa khớp gối nên ăn gì?

Khi mắc bệnh thoái hóa khớp gối, nên ăn các loại cá nước lạnh: cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá ngừ, cá trích. Trong những thực phẩm này có chứa rất nhiều acid béo omega-3 – một loại chất kháng viêm vô cùng hiệu quả.

Thực phẩm người bị thoái hóa khớp gối nên dùng

- Xương ống: trong những loại nước hầm từ xương ống hoặc sụn sườn bò, bê có chứa hàm lượng glucosamin và chondroitin dồi dào. Những hợp chất tự nhiên này có vai trò quan trọng trong cấu thành sụn.

- Nên luân phiên bổ sung những loại thịt heo, thịt gia cầm (như gà, vịt), tôm, cua. Đảm bảo sao cho chế độ dinh dưỡng đa dạng hơn.

- Trong bữa ăn hằng ngày, người bệnh nên bổ sung nhiều các loại ngũ cốc, đậu nành hoặc rau xanh.

- Các loại trái cây chứa nhiều men kháng viêm và vitamin C như: Đu đủ, dứa, chanh và cam.

Thoái hóa khớp gối kiêng ăn gì?

Thực phẩm người bệnh thoái hóa khớp gối nên kiêng

Nên kiêng ăn những thức ăn không tốt cho xương khớp như:

- Chuối tiêu, các loại cà (cà ghém, cà pháo), dưa muối, thịt chó.

- Tránh dùng những thực phẩm chứa nhiều muối, đường, hạn chế đồ uống ngọt.

- Không nên ăn quá nhiều thịt bò, thịt gà

- Kiêng ăn những thực phẩm như nội tạng, thịt đã qua chế biến.

- Tránh dùng đồ ăn nhanh, thức ăn chiên quá kỹ và nhiều dầu, thức ăn chế biến sẵn.

- Trong các sản phẩm bơ sữa chứa nhiều chất béo bão hòa làm thêm viêm đau. Nên hạn chế sử dụng.

- Tránh dùng thực phẩm giàu axit oxalic như việt quất, mận, củ cải,…

- Nếu mắc bệnh đau khớp gối do bệnh Gout thì cần lưu ý thêm là kiêng ăn các loại đậu, cây họ đậu, súp lơ, nấm, măng tây, ...

Với những thông tin chi tiết về bệnh thoái hóa khớp gối và các cách điều trị tốt nhất cho người bệnh, hy vọng sẽ giúp bạn sớm nhận biết được các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh, từ đó chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời để phục hồi nhanh chóng.