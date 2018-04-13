Nghệ đen và mật ong - Thần dược chữa đau dạ dày

Sống khỏe 13/04/2018 09:18

Nghệ đen và mật ong có thể chữa khỏi đau dạ dày và ngăn ngừa virus gây ung thư. Đọc bài viết này để xem phương pháp sử dụng nghệ đen và mật ong đúng cách, hiệu quả, tránh tác dụng phụ nhé!

Nghệ đen và mật ong tuy là phương thuốc đơn giản, dễ làm và có thể bảo quản lâu dài, nhưng hiệu quả của nó trong việc chữa đau dạ dày thì thật là thần kỳ. Ngoài ra, nghệ đen ngâm mật ong còn có công dụng làm đẹp da. Bạn có thể tận dụng nghệ đen và mật ong để vừa chữa đau dạ dày, vừa đắp mặt dưỡng da trị mụn hàng ngày.

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Nghệ đen và mật ong chữa đau dạ dày, đại tràng hiệu quả - Ảnh: Internet

Nghệ đen và mật ong có tác dụng gì?

Nghệ đen chứa đặc tính kháng khuẩn cao, có thể ngăn ngừa sự phát triển của virus gây hại đối với dạ dày và virus gây ung thư. Tinh dầu trong nghệ đen giúp làm tăng khả năng tiết mật nhưng lại không làm tăng nồng độ axit trong dạ dày, giúp ổn định dạ dày rất tốt.

Nghệ đen có tính ấm giúp điều trị các bệnh lý khiến cơ thể bị lạnh từ bên trong như ho, cảm lạnh; điều hòa và lưu thông khí huyết, giúp giảm đau bụng kinh, điều trị kinh nguyệt không đều, máu đông,...

Nghệ đen và mật ong - Thần dược chữa đau dạ dày - Ảnh 2

Nghệ đen và mật ong điều hòa lưu thông khí huyết - Ảnh: Internet

Mật ong vốn là một nguyên liệu có ích cho sức khỏe với khả năng thải độc, kháng viêm. Những bệnh nhân đau dạ dày, đại tràng khi uống nghệ và mật ong đều đặn theo liều lượng hợp lý sẽ tăng cường sức đề kháng và nhanh lành vết thương trong dạ dày.

Cách sử dụng nghệ đen và mật ong hiệu quả

Nghệ đen và mật ong tuy tốt cho sức khỏe nhưng nếu không biết cách sử dụng hợp lý thì có thể gây ra những tác dụng phụ như gây nóng trong người, dị ứng, rối loạn điều hòa khí huyết,...

Uống nghệ đen và mật ong hàng ngày chữa đau dạ dày cần tuân theo liều lượng được khuyên dùng mỗi ngày không quá 500mg nghệ đen. Tương đương với lượng nghệ đen sử dụng, bạn chỉ nên dùng mật ong với liều lượng không quá ½ lượng nghệ đen dùng để uống trong 1 ngày.

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Uống nghệ đen và mật ong đúng cách giúp ngừa ung thư - Ảnh: Internet

Để sử dụng nghệ đen và mật ong điều trị đau dạ dày, đại tràng, bạn nên pha 2 thìa bột nghệ đen cùng với 1 thìa mật ong nguyên chất. Sau đó, hòa tan với 200ml nước ấm để uống ngay sau khi ngủ dậy. Khi này, dạ dày bạn còn trống, nghệ và mật ong sẽ dễ dàng bám vào thành dạ dày để điều trị vết thương và tiêu diệu virus gây hại.

Đắp mặt nạ nghệ đen và mật ong cũng rất tốt cho da mụn, tuy nhiên nếu không dùng đúng cách lại có thể phản tác dụng gây mụn và mẩn đỏ, kích ứng cho da. Công thức rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn 1 thìa bột nghệ đen với ½ thìa mật ong nguyên chất rồi thoa lên da trong khoảng 10 phút, sau đó rửa mặt thật sạch với nước ấm. Bạn cũng có thể dùng hỗn hợp mặt nạ này đến chấm lên nốt mụn qua đêm, giúp nhân mụn nhanh trồi lên. Sau khi chữa sạch mụn, đắp mặt nạ nghệ đen và mật ong mỗi ngày giúp trị sẹo và làm mờ thâm hiệu quả, dưỡng da trắng mịn và ngừa mụn mọc trở lại.

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Từ trước đến giờ, đa số mọi người vẫn chỉ tin dùng nghệ vàng mà quên đi nghệ đen vô cùng bổ dưỡng, thậm chí là không khác gì "thần dược".

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