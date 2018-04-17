Muốn ăn nhiều mà không béo thì phải mua ngay các loại thực phẩm này về

Sống khỏe 17/04/2018 09:21

Giảm cân không khó vì với những thực phẩm này, bạn có thể thoải mái ăn nhiều thả ga mà không lo béo. Thêm ngay vào thực đơn hàng ngày của mình nào!

Quá trình giảm cân không đơn giản là ăn ít đi hay tăng thời gian tập luyện mà cân nặng hay lượng mỡ thừa trong cơ thể tăng hay giảm còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và quá trình trao đổi chất của mỗi người.

Nhưng, nếu có một chế độ ăn hợp lý bằng cách sử dụng các thực phẩm ít calo, bạn có thể ăn nhiều thức ăn mà không lo béo. Những thực phẩm ít calo này có thể giúp giảm cân hiệu quả, là món ăn không thể thiếu trong thực đơn ăn kiêng của cô nàng đang muốn giảm cân.

Vậy làm sao để ăn nhiều mà không bị béo? Cùng theo dõi xem danh sách những thực phẩm không làm bạn tăng cân gồm những món gì nhé!

Dưa hấu

Dưa hấu sở hữu 30 calo/100g, là một loại trái cây có thành phần chủ yếu là nước. Ngoài ra, dưa hấu còn có nhiều chất xơ hòa tan và lượng đường vừa phải không gây tích mỡ. Nếu bạn đang bị ám ảnh bởi cơn thèm đồ ngọt khi ăn kiêng thì hãy thưởng thức một đĩa dưa hấu vào trước 2h chiều để vừa tốt dáng lại đẹp da.

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Dưa hấu là một trong số rất ít các loại trái cây có vị ngọt nhưng vẫn được đưa vào thực đơn ăn kiêng - Ảnh: Internet

Bắp cải

Lượng calo trong 100g bắp cải là 25, do đó mà bắp cải là loại rau phổ biến trong hầu hết các chế độ ăn kiêng. Là rau xanh có thể chế biến nhanh chóng và đa dạng, bắp cải có thể thay thế được tinh bột trong bữa ăn chính và có thể dùng trong cả bữa phụ mà không lo béo.

Ngoài ra bắp cải còn chứa nguồn khoáng chất có lợi cho sức khỏe như mangan, đồng, kali, vitamin B1,...

Cà chua

Cà chua sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho mọi món salad. Cà chua có thể kết hợp được với rất nhiều món ăn từ thịt, cá, trứng tới rau, là loại thực phẩm rất ngon, có thể ăn nhiều không béo. Cà chua rất giàu lycopene, là một hợp chất cần thiết ngừa bệnh tim và ung thư.

Bạn sẽ bất ngờ vì trong 100g cà chua chỉ chứa 18 calo!

Dưa chuột

Trong dưa chuột chứa đến 96% hàm lượng nước, do đó mà ăn một trái dưa leo tương đương với việc bạn uống 1 ly nước. Dưa chuột không chỉ giúp giảm cân mà lượng nước trong dưa chuột bổ sung vào cơ thể sẽ giúp da bạn đẹp từ bên trong. Ngoài ra, dưa chuột không chứa đường, là loại rau củ ăn kiêng tuyệt vời, giúp bạn tiết kiệm thời gian chế biến để có thể ngay lập tức lấp đầy chiếc bụng rỗng mỗi khi cảm thấy đói.

Lượng calo trong 100g dưa chuột chỉ vỏn vẹn 16!

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Khi lười chế biến bạn có thể ăn dưa chuột, vừa nhanh lại hoàn toàn không lo béo - Ảnh: Internet

Rau chân vịt

Rau chân vịt hay còn gọi là rau bina đặc biệt tốt cho phụ nữ vì có hàm lượng sắt cao. Ngoài ra, rau chân vịt còn là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như vitamin K và vitamin A, khoáng chất như kẽm, ma-giê, đồng. Ngoài ra, rau chân vịt còn có đủ chất đạm giúp bạn ăn rau mà vẫn có cảm giác hương vị của thịt.

Trong 100g rau chân vịt chứa 23 calo, rất phù hợp để bạn chế biến đa dạng từ rau xào, canh súp cho tới các món salad để mang tới ăn tại công ty.

Nấm

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Nấm vừa ngon lại là thực phẩm ăn kiêng giúp giảm cân cấp tốc - Ảnh: Internet

Mỗi loại nấm đều mang một hương vị riêng nhưng đặc điểm chung là nấm rất ngon, là thực phẩm phổ biến trong các món chay nhưng lại có hương vị như thịt. Nấm rất nên được bổ sung vào thực đơn ăn kiêng của bạn bởi chúng có thể thay thế các món chính, là nguồn cung cấp protein và các chất dinh dưỡng khác như vitamin C, kẽm, đồng,... Trung bình 100g nấm chỉ chứa 22 calo!

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