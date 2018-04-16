Giảm béo mà vẫn được ăn ngon nhờ thực đơn giảm cân với salad ăn mãi không ngán này

Sống khỏe 16/04/2018 09:11

Nếu bạn đang muốn giảm cân mà vẫn được ăn ngon thì hãy thử ngay thực đơn với món salad vừa dễ làm lại kích thích vị giác dưới đây, đảm bảo vừa giảm béo lại đẹp da, cực dễ ăn trong mùa hè.

Đối với những người muốn giảm cân thì salad là món đầu tiên có thể trở thành thực đơn chính của bạn trong suốt quá trình ăn kiêng. Salad là một món ăn giàu dinh dưỡng và ngon lành nếu bạn biết cách kết hợp các loại thực phẩm lại với nhau sao cho hợp vị.

Giảm béo mà vẫn được ăn ngon nhờ thực đơn giảm cân với salad ăn mãi không ngán này - Ảnh 1

Ăn salad giúp giảm cân nhanh mà vẫn đem lại sự ngon miệng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không phải loại salad nào cũng có thể giảm cân, ví dụ như các loại salad trộn sốt béo ngậy với lượng calo và chất béo cao thì không thể gọi là salad giảm béo lành mạnh. Dưới đây là cách thực hiện các món salad giảm cân rất dễ làm mà lại không béo, bạn hãy thử xem sao nhé!

Salad gà xé giảm cân

Lườn gà không chỉ ngon mà còn là một nguyên liệu thêm vào cho món salad có vị thịt nhưng lại không gây béo, cách làm thì rất đơn giản.

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

- 100gr lườn gà

- 1 cây xà lách

- 6-8 lá rau chân vịt

- ¼ củ hành tây

- Dầu ô liu, giấm táo, đường ăn kiêng để làm sốt

Giảm béo mà vẫn được ăn ngon nhờ thực đơn giảm cân với salad ăn mãi không ngán này - Ảnh 2

Salad gà khá phổ biến trong thực đơn giảm cân và rất dễ làm - Ảnh: Internet

Cách làm salad gà giảm cân:

- Lườn gà rửa sạch, luộc với nước thêm 1 chút muối cho đậm vị rồi xé nhỏ. Bạn cũng có thể nướng hoặc áp chảo gà để tăng độ thơm và giòn.

- Các loại rau củ rửa sạch, thái dài vừa ăn

- Pha nước sốt theo công thức 1 thìa canh giấm táo với 2 thìa canh dầu ô liu và 1 thìa cà phê đường ăn kiêng

- Xếp rau đã thái ra bát tô, đặt thịt gà xé lên trên rồi rưới thêm nước sốt là bạn đã có một món salad ngon, mát

Giảm cân với salad hải sản

Protein là chất dinh dưỡng quan trọng và là một phần không thể thiếu được của chế độ ăn kiêng giảm cân. Nếu bạn vừa giảm cân lại vừa tập thể thao thì nhất định phải bổ sung đầy đủ protein cho cơ thể và cắt giảm tối đa lượng tinh bột và không ăn đường.

Protein từ thịt, cá, trứng sẽ giúp bạn no lâu hơn và cung cấp những năng lượng cần thiết cho cơ thể mà không làm cho cơ thể bạn tích mỡ. Các loại hải sản như tôm, cá không chỉ cung cấp đạm mà còn là thức ăn ngon tuyệt vời chứa ít chất béo và calo.

Giảm béo mà vẫn được ăn ngon nhờ thực đơn giảm cân với salad ăn mãi không ngán này - Ảnh 3

Tôm và cá không chỉ tốt cho cơ thể mà còn giúp bạn giảm cân hiệu quả khi ăn cùng salad - Ảnh: Internet

Nguyên liệu làm salad hải sản gồm:

- 3-5 con tôm to

- 1 thìa cá ngừ (nếu không có thì có thể thay bằng các loại cá biển khác)

- 5-7 quả cà chua bi

- ¼ củ hành tây

- 1 quả dưa chuột nhỏ

- 1 quả kiwi, dầu ô liu, đường ăn kiêng

Cách làm salad hải sản giảm cân:

- Tôm đem nướng hoặc áp chảo với 1 chút dầu ô liu cho chín

- Bóc bỏ vỏ và đầu tôm, xắt miếng nhỏ vừa ăn

- Nếu có sẵn cá ngừ thì bạn có thể bỏ qua bước này, còn nếu không có cá ngừ, bạn lọc lấy một chút thịt cá biển, đem nướng hoặc áp chảo cùng với tôm, xắt nhỏ

- Rửa sạch các loại rau củ quả

- Cà chua bi thái đôi, dưa chuột sau khi ngâm muối thì để nguyên vỏ và xắt thành lát mỏng

- Hành tây thái miếng dài nhỏ vừa ăn, nếu không thể ăn sống thì bạn có thể trần sơ hành tây cho ngọt

- Để có nước sốt tươi ngon cho món salad, bạn gọt vỏ kiwi, xay nhuyễn cùng 1 thìa cà phê dầu ô liu và ½ thìa đường ăn kiêng

- Xếp rau củ, tôm và cá vào bát tô rồi rưới nước sốt lên trên là xong

Với 2 món salad này, bạn có thể sử dụng hàng ngày hoặc tùy chỉnh các nguyên liệu rau củ có sẵn trong bếp mà chế biến thành các loại salad khác. Sốt dầu giấm hay sốt kiwi đều không béo và rất dễ làm. Chúc các bạn thành công!

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