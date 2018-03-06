Bật mí chị em các món salad giải nhiệt ngày nắng nóng, ai cũng tấm tắc khen ngon

Các món salad không chỉ dễ làm, có hương vị thơm ngon được nhiều người yêu thích mà còn giúp giải nhiệt tuyệt vời cho cả nhà trong những ngày oi bức.

Tỏi băm: 1 muỗng canh

Giấm: 4 muỗng canh

Đường: 1 muỗng canh

Nước mắm: 1 muỗng canh

Bột bắp: 1 muỗng cà phê

Nước: 60ml

Thực hiện:

Bước 1: Dưa leo mua về ngâm trong nước muối khoảng 15 phút sau đó rửa lại sạch lại bằng nước.

Bước 2: Bạn cắt bỏ phần đầu và đuôi dưa leo rồi bào thành những miếng mỏng. Sau đó, lấy từng lát cuộn lại hình tròn, bày ra dĩa sao cho đẹp mắt.

Bước 3: Cho nước mắm, đường, giấm, nước lọc, tỏi, ớt và bột bắp vào nồi đun ở lửa nhỏ, khuấy đều tay. Khi thấy hỗn hợp sôi và hơi sền sệt, bạn tắt bếp để cho thật nguội rồi sử dụng.

Salad dưa leo với mùi vị độc đáo sẽ giúp những bữa cơm thơm phần ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cuối cùng, bạn rưới hỗn hợp nước mắm lên đĩa dưa leo là món salad đã có thể thưởng thức được rồi.

Salad củ sen

Chuẩn bị nguyên liệu:

Củ sen: 1 củ

Hành tây: 1/4 củ

Cà chua: 4 trái

Xà lách: 20g

Dưa leo: 1 trái

Sốt salad (mua ở chợ hay siêu thị): 2 muỗng canh

Giấm: 2 muỗng canh

Nước tương: 1 muỗng cà phê

Mayonnaise: 1 muỗng canh

Mè rang

Thực hiện:

Bước 1: Củ sen mua về gọt vỏ, cắt lát mỏng, ngâm trong nước có pha giấm khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo.

Bước 2: Hành tây, cà chua, xà lách và dưa leo bạn rửa sạch và nên ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 5 phút để đảm bảo an toàn. Tiếp theo, hành tây bạn bóc vỏ, thái lát. Cà chua cắt làm đôi, dưa leo thái lát mỏng. Xà lách cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bước 3: Sau đó, cho tất cả vào tô đựng củ sen, thêm sốt salad, nước tương, giấm và mayonnaise rồi trộn đều.

Salad củ sen giúp thanh nhiệt cơ thể rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cuối cùng, cho salad củ sen ra đĩa, rắc mè rang lên trang trí là có thể thưởng thức ngay.

Salad bắp cải tím

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cải tím: 1/4 bắp

Cà chua bi: 5 - 6 trái

Hạt bắp: 50g

Bánh mì vụn: 50g

Trứng gà: 1 quả

Khoai tây: 2 củ nhỏ

Cá ngừ đóng hộp: 20g

Sốt salad: 2 muỗng canh

Thực hiện:

Bước 1: Bắp cải tím mua về rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng sau đó rửa lại với nước, để ráo rồi cắt thành sợi mỏng, dài. Cà chua bi cắt làm đôi.

Bước 2: Trứng gà và khoai tây cho vào nồi luộc chín. Sau đó, trứng gà cắt làm tư còn khoai tây bạn thái hạt lựu.

Bước 3: Cho bắp cải vào tô lớn với khoai tây, cà chua, hạt bắp, bánh mỳ, cá ngừ, trứng và sốt salad, trộn thật đều. Cuối cùng, bạn múc salad ra đĩa và thưởng thức thôi!

Salad bắp cải tím không chỉ giải nhiệt cho cơ thể mà còn giúp chị em giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ với vài bước đơn giản ở trên, các chị em nội trợ đã có ngay các món salad giải nhiệt ngày nắng nóng vô cùng thơm ngon để chiêu đãi cả nhà.