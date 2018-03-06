Bật mí chị em các món salad giải nhiệt ngày nắng nóng, ai cũng tấm tắc khen ngon

Vào những ngày nắng nóng, chị em nội trợ hãy học ngay những cách làm các món salad giải nhiệt này để chiêu đãi cả nhà.
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Các món salad không chỉ dễ làm, có hương vị thơm ngon được nhiều người yêu thích mà còn giúp giải nhiệt tuyệt vời cho cả nhà trong những ngày oi bức.
Cách làm các món salad ngon, giải nhiệt cho ngày nắng nóng
Salad dưa leo chua cay
Chuẩn bị nguyên liệu:
Dưa leo: 2 trái
Ớt băm nhỏ: 1 muỗng cà phê
Tỏi băm: 1 muỗng canh
Giấm: 4 muỗng canh
Đường: 1 muỗng canh
Nước mắm: 1 muỗng canh
Bột bắp: 1 muỗng cà phê
Nước: 60ml
Thực hiện:
Bước 1: Dưa leo mua về ngâm trong nước muối khoảng 15 phút sau đó rửa lại sạch lại bằng nước.
Bước 2: Bạn cắt bỏ phần đầu và đuôi dưa leo rồi bào thành những miếng mỏng. Sau đó, lấy từng lát cuộn lại hình tròn, bày ra dĩa sao cho đẹp mắt.
Bước 3: Cho nước mắm, đường, giấm, nước lọc, tỏi, ớt và bột bắp vào nồi đun ở lửa nhỏ, khuấy đều tay. Khi thấy hỗn hợp sôi và hơi sền sệt, bạn tắt bếp để cho thật nguội rồi sử dụng.
Bước 4: Cuối cùng, bạn rưới hỗn hợp nước mắm lên đĩa dưa leo là món salad đã có thể thưởng thức được rồi.
Salad củ sen
Chuẩn bị nguyên liệu:
Củ sen: 1 củ
Hành tây: 1/4 củ
Cà chua: 4 trái
Xà lách: 20g
Dưa leo: 1 trái
Sốt salad (mua ở chợ hay siêu thị): 2 muỗng canh
Giấm: 2 muỗng canh
Nước tương: 1 muỗng cà phê
Mayonnaise: 1 muỗng canh
Mè rang
Thực hiện:
Bước 1: Củ sen mua về gọt vỏ, cắt lát mỏng, ngâm trong nước có pha giấm khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo.
Bước 2: Hành tây, cà chua, xà lách và dưa leo bạn rửa sạch và nên ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 5 phút để đảm bảo an toàn. Tiếp theo, hành tây bạn bóc vỏ, thái lát. Cà chua cắt làm đôi, dưa leo thái lát mỏng. Xà lách cắt thành từng miếng vừa ăn.
Bước 3: Sau đó, cho tất cả vào tô đựng củ sen, thêm sốt salad, nước tương, giấm và mayonnaise rồi trộn đều.
Bước 4: Cuối cùng, cho salad củ sen ra đĩa, rắc mè rang lên trang trí là có thể thưởng thức ngay.
Salad bắp cải tím
Chuẩn bị nguyên liệu:
Cải tím: 1/4 bắp
Cà chua bi: 5 - 6 trái
Hạt bắp: 50g
Bánh mì vụn: 50g
Trứng gà: 1 quả
Khoai tây: 2 củ nhỏ
Cá ngừ đóng hộp: 20g
Sốt salad: 2 muỗng canh
Thực hiện:
Bước 1: Bắp cải tím mua về rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng sau đó rửa lại với nước, để ráo rồi cắt thành sợi mỏng, dài. Cà chua bi cắt làm đôi.
Bước 2: Trứng gà và khoai tây cho vào nồi luộc chín. Sau đó, trứng gà cắt làm tư còn khoai tây bạn thái hạt lựu.
Bước 3: Cho bắp cải vào tô lớn với khoai tây, cà chua, hạt bắp, bánh mỳ, cá ngừ, trứng và sốt salad, trộn thật đều. Cuối cùng, bạn múc salad ra đĩa và thưởng thức thôi!
Chỉ với vài bước đơn giản ở trên, các chị em nội trợ đã có ngay các món salad giải nhiệt ngày nắng nóng vô cùng thơm ngon để chiêu đãi cả nhà.