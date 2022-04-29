Trong triết học ẩm thực Trung Hoa, súp 3 củ đậu được coi là món ăn có tác dụng giải nhiệt, giúp giảm nhiệt cơ thể, thải độc tố và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến nhiệt như phát ban, say nóng.

Ảnh minh họa: Internet Theo lịch âm, những ngày nắng nóng nhất sẽ xảy ra trong năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 17/7 và kéo dài trong 40 ngày. Do đó, chúng được gọi là chu kỳ Dog Days. So với năm 2021, chu kỳ năm nay sẽ dài hơn 10 ngày. Vì vậy, hãy chăm sóc thêm và luôn đủ nước cho bản thân bạn cũng như gia đình nhiều hơn. Một cách để làm điều này là với súp 3 đậu.

Làm thế nào để kiểm soát cái nóng mùa hè? Ảnh minh họa: Internet Ăn súp 3 củ đậu là nên có để giúp giải nhiệt trong mùa hè. Công thức này là một đơn thuốc truyền thống có từ thời nhà Tống, và nó được bắt nguồn từ một văn bản y học cổ đại. Ba nguyên liệu là đậu đen, đậu xanh và đậu đỏ. Đậu đen có tác dụng bổ tỳ ích thận, đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải nhiệt mùa hè, đậu đỏ có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu sưng.

Nếu bạn đang bị say nắng, đó có lẽ không phải là sự lựa chọn tốt nhất của bạn, vì vậy canh 3 củ đậu chỉ được dùng như một phương pháp phòng ngừa hơn là một phương pháp chữa bệnh. Công thức súp 3 đậu Thành phần: 20g đậu xanh

20g đậu đỏ

20g đậu đen

Đường phèn (lượng tùy theo mức độ ngọt mong muốn) Ảnh minh họa: Internet Phương pháp: Rửa sạch và sau đó ngâm tất cả đậu trong nước sạch trong một giờ.

Cho đậu vào nồi nước, vặn lửa lớn.

Khi nước bắt đầu sôi, vặn nhỏ lửa và đun trong một giờ.

Khi đậu nở, thêm đường, đun thêm 5 phút. Các biện pháp phòng ngừa: Ảnh minh họa: Internet Món canh 3 củ đậu tuy ngon nhưng bạn không nên ăn quá nhiều. Các oligosaccharide chứa trong đậu có thể dễ gây đầy hơi. Ngoài ra, đậu xanh còn chứa tinh bột, xenlulo và các chất cao phân tử khác không dễ tiêu hóa. Tiêu thụ quá nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và gây ra các triệu chứng khó tiêu như chướng bụng, đau bụng. Những người dễ bị trào ngược axit nên ăn ít hơn. Bạn chỉ nên ăn một bát 2-3 lần một tuần. Theo Nspirement

Món ăn vặt quen thuộc nhưng là "khắc tinh" của huyết áo cao Ăn sữa chua như một món ăn vặt có thể giúp ích cho những bệnh nhân bị cao huyết áp.

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