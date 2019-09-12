Về vấn đề này, chuyên gia dinh dưỡng Tả Tiểu Hà, Bệnh viện Quân đội Giải phóng Nhân dân 309 (TQ) cho rằng, không nên tin vào những lời quảng cáo về một thực phẩm nào đó nếu chúng chưa được kiểm chứng rõ ràng. Cách tốt hơn để chọn chế độ ăn phòng chống ung thư là nên áp dụng theo khoa học.

Gần đây, có nhiều thông tin lan truyền trên mạng về việc món ăn này món ăn kia có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư và cải thiện khả năng miễn dịch. Nhưng thực tế, để xác định được tác dụng của từng món ăn quả thực là việc không đơn giản.

Theo bác sĩ Hà, để phòng ngừa hiệu quả bệnh ung thư gan ,ngoài việc thay đổi và từ bỏ những thói quen và lối sống xấu, bạn còn có thể áp dụng chế độ ăn với nhiều thực phẩm chống ung thư theo cách phổ biến nhất và có chọn lọc nhất.

Thực phẩm có tác dụng phòng chống ung thư có rất nhiều, trong đó, những thực phẩm giúp phòng ngừa ung thư gan được chia thành 3 nhóm chính, bao gồm nấm đen, cà rốt và trà xanh, màu sắc trông cũng rất hài hòa.

Cách chế biến các món ăn dựa trên 3 màu sắc quan trọng nhất.

Màu đen: Canh nấm hương thanh đạm có thể phòng chống ung thư

Nấm hương (màu đen) xưa nay vốn nổi tiếng là món ăn đứng ở vị trí đầu tiên trong việc hỗ trợ phòng và chống lại bệnh ung thư. Các nguyên tố vi lượng selen trong nấm có tác dụng tiêu diệt và ức chế chọn lọc trên các tế bào ung thư gan, nhưng không có tác dụng rõ ràng đối với các tế bào gan bình thường.

Cách chế biến:

Chọn nấm hương màu đen và ngâm trong nước trước. Chuẩn bị thêm một số loại rau xanh để có thể kết hợp cùng với nấm. Đun nóng nồi/chảo, thêm một lượng nhỏ dầu ăn, xào các loại rau lá xanh và nấm hương đen, sau đó thêm nước là có thể cho ra món ăn rau xào nấm hoặc canh nấm.

Món ăn sau khi được chế biến trông giống như một nồi súp ngọc bích, hấp dẫn và bổ dưỡng, và có tác dụng ngăn ngừa ung thư trong khi vẫn có thể duy trì được chế độ ăn nhẹ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chế biến nấm hương thành những món ăn khác nhau theo cách thông thường của bạn.

Màu vàng: Cà rốt hầm thịt vừa ngon vừa phòng chống ung thư

Cà rốt có màu vàng cam sẫm, là một món ăn có thể làm cho mọi người cảm thấy ấm áp. Cà rốt vốn được gọi là "tiểu nhân sâm", trong đó, chất lignin trong cà rốt có thể tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể và gián tiếp tiêu diệt các tế bào ung thư.

Đồng thời, chất β -carotene có nhiều trong cà rốt có sức mạnh chống oxy hóa nổi trội hơn và đã được chứng minh là có thể hỗ trợ chống lại nhiều loại bệnh ung thư.

Cách chế biến:

Bạn có thể chọn một củ cà rốt sẫm màu sẽ tốt hơn, cắt thành từng miếng, cho vào nồi và hầm cùng với món thịt, không chỉ là món ăn có hương vị rất ngon mà còn có thể chống ung thư. Do thành phần hoạt chất trong cà rốt hòa tan trong chất béo, phương pháp này có thể hòa tan chất β-carotene trong cà rốt kết hợp với chất béo được tiết ra từ thịt, rất tốt cho sự hấp thụ.

Màu xanh lá cây: Trà nhạt, vừa thơm mát vừa phòng chống ung thư

Trà xanh được gọi là "chiến binh" chống ung thư gan. Vì nó rất giàu polyphenol, có thể kết hợp với các chất gây ung thư để phá vỡ và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư.

Trà xanh và selenium có tác dụng chống gốc tự do mạnh mẽ và có tác dụng ức chế tế bào ung thư một cách hiệu quả.

Cách pha chế:

Nhúm một nhúm trà xanh nhỏ cho vào cốc, pha trà như cách thông thường. Đổ một ít nước sôi vào trà và tráng rửa trà, sau đó ngâm một lát trong nước sôi, đậy nắp lại, chẳng mấy chốc bạn sẽ được một tách trà xanh có mùi thơm thanh nhạt, màu sắc tươi mát.

Bạn có thể uống hai hoặc ba cốc mỗi ngày để phát huy tác dụng chống ung thư tốt hơn.

Phòng ngừa ung thư cần dựa vào một lối sống tốt và cách ăn uống khoa học, hợp lý, lựa chọn thực phẩm thông minh. Đây là lời khuyên hữu ích dành cho bạn, hãy tận dụng triệt để lợi ích từ những thực phẩm sẵn có hàng ngày.