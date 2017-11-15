Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã một lần bị đứt tay. Việc này có thể xảy ra bất kì lúc nào, và ở bất kì nơi đâu: trong bếp, khi đang nấu ăn, khi gọt hoa quả,… Mặc dù các vết thương khi bị đứt tay nhẹ không ảnh hưởng quá nhiều tới sức khỏe nhưng cách cầm máu khi bị đứt tay là rất cần thiết. Sau đây là mẹo vặt cuộc sống với 8 cách cầm máu khi bị đứt tay giúp bạn xử lý đơn giản, cầm máu nhanh khi bị đứt tay nhanh nhất nhé.

Đây là một cách cầm máu khi bị đứt tay khá tốt dành cho các bạn tham khảo và áp dụng được các cụ đã truyền lại từ rất lâu rồi. Dùng thuốc lào nhai hoặc vò nát đắp vào vết thương. Tính sát khuẩn và cầm máu trong thuốc lào sẽ giúp bạn cầm máu và vết thương cũng mau lành hơn.

Cầm máu khi đứt tay với lá trầu không

Đây cũng là một cách cầm máu khi bị đứt tay dân gian thường được áp dụng. Lá trầu không cũng có tác dụng khá tốt trong việc cầm máu và sát trùng vết thương. Mặc dù khi bôi vào vết thương thì khá xót, nhưng nó sẽ làm vết thương ngưng chảy máu chỉ trong thời gian ngắn.

Cách cầm máu đứt tay tiện lợi với kem đánh răng

Nếu không có thuốc lào hay lá trầu không thì kem đánh răng là một sự thay thế khá tốt. Chất keo, bọt trong kem đánh răng sẽ bao phủ miệng vết thương và giúp ngăn không cho vết thương tiếp xúc trực tiếp với không khí và vi khuẩn. Do vậy, vết thương sẽ ngừng chảy máu nhanh chóng. Hơn nữa, kem đánh răng không gây xót như thuốc lào hay lá trầu không, mà còn làm dịu vết thương.

Tuyệt chiêu cầm máu khi bị đứt tay với đá lạnh

Khi bị đứt tay, hãy nhanh chóng lấy một viên đá nhỏ trong tủ lạnh và chườm vào vết thương. Nhiệt độ lạnh sẽ làm các mạch máu quanh vết thương co lại, làm giảm sự tuần hoàn máu tới khu vực vết thương. Do đó, vết thương sẽ được cầm máu nhanh chóng.

Mách bạn cách cầm máu khi bị đứt tay không để lại sẹo với tinh bột nghệ

Một cách cầm máu khi bị đứt tay khác là sử dụng tinh bột nghệ. Rắc tinh bột nghệ lên vết thương sao cho đóng kín được miệng vết thương. Nghệ trong Đông y có tác dụng rất tốt để cầm máu. Nó cũng giúp làm vết thương mau lành hơn và ít để lại sẹo.

Bột cà phê giúp cầm máu khi bị đứt tay cấp tốc

Nếu không có bột nghệ thì bột cà phê cũng là một cách cầm máu khi bị đứt tay. Cà phê có tác dụng rất tốt trong việc làm se và đóng miệng vết thương lại. Nhớ đó vết thương không còn chảy máu nữa.

Gel nha đam giúp cầm máu khi đứt tay nhanh bất ngờ

Gel nha đam có tác dụng rất tốt trong việc làm dịu vết thương và vết bỏng. Các tinh chất trong gel nha đam cũng có tác dụng rất tốt trong việc cầm máu. Nhưng nhớ sau khi cầm máu bạn cần rửa sạch vết thương với nước hoặc nước muối sinh lý nhé.

Cầm máu khi đứt tay nhanh chóng với băng gạc, ga rô

Nếu trong nhà có một bộ cấp cứu đơn giản thì việc sử dụng băng, gạc và ga rô để cầm máu vết thương là tốt nhất. Đây là các dụng cụ y tế chuyên dùng để cầm máu và băng bó vết thương nên nó là sự lựa chọn tốt nhất cho các bạn.