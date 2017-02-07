Ly nước 'thần kỳ' giúp thải sạch độc tố trong ruột chỉ trong 1 ngày

Sống khỏe 07/02/2017 11:56

Bạn có thể thải sạch độc tố trong ruột chỉ trong ngày với sự giúp đỡ của ly nước 'thần kỳ' này, theo healthyfoodhouse.

Hệ tiêu hóa trong cơ thể con người chứa ruột non và ruột già (đại tràng). Ruột già chứa ruột kết với vai trò hấp thu nước và muối từ thực phẩm còn lại sau khi đi qua ruột non. Ruột kết cất chứa và kiểm soát sự bài tiết chất thải, điều hòa tiêu hóa và hấp thụ thực phẩm chưa tiêu hóa xong.

Ly nước 'thần kỳ' giúp thải sạch độc tố trong ruột chỉ trong 1 ngày - Ảnh 1
Ly nước thải độc ruột - Ảnh minh họa: Internet

Vì nó phải hoạt động ở cường độ cao để phòng ngừa các vấn đề tiêu hóa và hỗ trợ sức khỏe nói chung, thỉnh thoảng bạn cần thanh lọc ruột để thải hết độc tố khỏi bộ phận quan trọng này, giúp khôi phục 100% công suất hoạt động. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 1 công thức thần kỳ giúp thanh lọc ruột kết. Các nguyên liệu gồm gừng, chanh và táo.

Gừng là gia vị thơm ngon và có lợi cho sức khỏe đã được dùng hàng thế kỷ qua nhờ khả năng chữa bệnh mạnh mẽ của nó. Nó có thể phòng ngừa và chữa lành nhiều bệnh, chẳng hạn đau nửa đầu, cảm lạnh, buồn nôn, viêm khớp và cao huyết áp. Theo nghiên cứu, gừng giúp kích thích tiêu hóa, hấp thụ dưỡng chất, giảm táo bón và đầy hơi bằng cách tăng hoạt động cơ ở đường ruột.

Chanh giàu vitamin C và là chất chống oxy hóa mạnh. Loại quả này giúp ích cho tiêu hóa, và nếu kết hợp cùng nước ấm, hỗn hợp này cực kỳ có lợi cho sức khỏe bằng cách điều chỉnh axit dạ dày, kích thích tiêu hóa và trị các chứng bệnh như ợ nóng, đầy bụng và thừa axit, theo nghiên cứu.

Trong khi đó, táo giàu chất xơ, vốn rất hữu ích cho hệ tiêu hóa. Theo nghiên cứu của đại học Cornell (Mỹ), hàm lượng chất xơ có thể hòa tan phong phú trong táo có thể giúp hạ mức mỡ máu, làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate từ thực phẩm và ổn định đường huyết. Ngoài ra, chất xơ trong loại quả này còn ảnh hưởng tới tốc độ tiêu hóa thực phẩm, sự hấp thụ dưỡng chất và sự di chuyển các chất thải (phân) qua ruột kết.

Do đó, hỗn hợp sau đây không chỉ làm điều kỳ diệu cho hệ tiêu hóa mà còn ảnh hưởng tích cực tới sức khỏe của bạn.

Nguyên liệu

1 thìa nước ép gừng

2 thìa nước cốt chanh hữu cơ mới vắt

Nửa chén nước ép táo nguyên chất

Nửa thìa muối biển

Nửa chén nước lọc ấm

Hướng dẫn

Bạn hãy trộn tất cả nguyên liệu trong 1 cái bình thủy tinh. Khuấy đều và uống 1 ly hỗn hợp này vào buổi sáng lúc bụng đói. Sau khi ăn trưa, uống 2 ly hỗn hợp này và thêm 2 ly vào buổi tối, khoảng 6-7 giờ tối. Quá trình thanh lọc ruột kết chỉ kéo dài trong 1 ngày duy nhất. Theo các chuyên gia, bạn nên uống ít nhất 5 li lớn hoặc 8 li nhỏ hỗn hợp này để phát huy hiệu quả tốt nhất.

Trong trường hợp bạn bị dị ứng, béo phì hay mang thai, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu áp dụng phương pháp này. Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo)

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