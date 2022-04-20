Bạn có tin không, uống nước ép lô hội là một trong những cách tốt nhất để gặt hái những lợi ích sức khỏe .

Tiếp theo, bạn cắt cẩn thận phần lá. Chiết xuất gel bạn nhìn thấy và trộn nó với nước. Bây giờ bạn đã có nước ép nha đam thơm ngon để nhâm nhi.

Bắt đầu bằng cách tuốt một vài lá trên cây nha đam trưởng thành, khỏe mạnh. Hãy nghĩ về những thứ này giống như những chiếc gối, chỉ thay vì lông tơ hoặc lông vũ, những chiếc lá là một tấm đệm chứa đầy gel.

Khó có thể tin được rằng thức uống đơn giản này mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng chuyên gia Czerwony lưu ý rằng sự đơn giản của nó là một điểm cộng. Không giống như kem dưỡng da chiết xuất từ ​​lô hội, tác động của nước ép lô hội không bị pha loãng bởi hóa chất, nước hoa hoặc các chất khác.

Lợi ích của nước ép lô hội

Nước ép lô hội trước hết chứa chất chống oxy hóa, hoặc các chất giúp giảm nguy cơ phát triển các bệnh như tiểu đường và bệnh tim. Nhưng nước ép lô hội mang lại nhiều lợi ích không chỉ là phòng ngừa.

Một lựa chọn ít calo, ít đường

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Nước trái cây thông thường không phải lúc nào cũng tốt cho sức khỏe. Không phải tất cả chúng đều có tỷ lệ trái cây thật cao. Nhiều loại cũng đã thêm đường và rất nhiều đường. Tuy nhiên, nước ép lô hội là một lựa chọn tốt cho sức khỏe. Chuyên gia Czerwony cho biết một khẩu phần nước ép lô hội không chứa nhiều protein, chất béo hoặc carbs, nhưng chỉ có 8 calo và ít đường. Nó khá trung lập. Bạn có thể uống lô hội một mình, hoặc bạn có thể cho nó vào sinh tố để thưởng thức.

Giúp làm sáng da

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Nó có vẻ trái ngược với trực giác, nhưng bạn thường phát triển mụn trứng cá vì bạn bị mất nước. Kết quả là, da của bạn tiết ra nhiều dầu hơn, dẫn đến nổi mụn. Chuyên gia Czerwony nói: "Nếu bạn đang uống nước ép lô hội, bạn sẽ được bổ sung nhiều nước hơn. Điều đó sẽ cung cấp cho làn da của bạn thêm độ ẩm và vì vậy bạn sẽ ít có nguy cơ bị mụn hơn".

Giảm táo bón

Nếu bạn đang bị táo bón thì lô hội quả thực là "cứu tinh" dnahf cho bạn. Kết cấu của nước ép lô hội có thể ảnh hưởng đến độ đặc của phân, đặc biệt là làm cho nó mềm hơn.

Giảm chứng ợ chua

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Ợ chua xảy ra khi axit trong dạ dày trào lên thực quản. Kết quả của một nghiên cứu nhỏ năm 2015 cho thấy nước ép lô hội có thể làm giảm bớt một số axit trong dạ dày gây ra chứng ợ nóng.

Duy trì sức khỏe của mắt

Nước ép lô hội chứa đầy beta carotene, một chất chống oxy hóa thường được tìm thấy trong các loại rau và trái cây có màu cam và vàng. Cơ thể bạn chuyển đổi beta carotene thành vitamin A, một loại vitamin có liên quan đến sức khỏe tổng thể của mắt.

Tăng cường lượng vitamin và khoáng chất nhất định của bạn

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Nước ép lô hội có chứa vitamin C là một loại vitamin đa năng giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch tương tự như canxi hay magie. Nhiều người bị đau nhức cơ bắp thường thiếu canxi và magie. Uống nước ép lô hội có thể bổ sung những chất này nếu chế độ ăn uống của bạn ít chúng.

Bạn nên uống bao nhiêu nước nha đam?

Đối với bất cứ thứ gì ngon, hãy cẩn thận đừng lạm dụng nó. Chuyên gia Czerwony nói rằng một cốc nước ép lô hội mỗi ngày là một giới hạn tốt. Uống nhiều hơn sẽ không nhất thiết mang lại cho bạn nhiều lợi ích hơn.

Chuyên gia cũng khuyên bạn nên uống một lượng nhỏ nước ép lô hội lúc đầu để xem cơ thể bạn dung nạp nó như thế nào. "Bất cứ khi nào có sự thay đổi đột ngột trong chế độ ăn uống của bạn, cơ thể bạn sẽ thể hiện "Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Bạn cần bắt đầu chậm lại vì bạn thực sự không biết cơ thể sẽ phản ứng như thế nào với nước ép lô hội".

Bạn có thể uống nước nha đam mỗi ngày không?

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Chuyên gia Czerwony cho biết nước ép lô hội rất an toàn để uống hàng ngày. Nhưng uống quá nhiều có thể gây chuột rút hoặc tiêu chảy. Điều này có thể làm mất cân bằng điện giải. Cô ấy nói: "Nếu bạn có một số triệu chứng tiêu hóa như vậy, bạn có thể nên uống nước ép lô hội cách ngày hoặc thứ ba hàng ngày".

Nếu bạn đang đưa nước ép lô hội vào chế độ ăn uống của mình, bạn nên kiểm tra lại bản thân và theo dõi cảm giác của mình sau khi bắt đầu uống. "Nếu bạn đang dùng nó hàng ngày trong nhiều tuần và bạn không thấy bất kỳ lợi ích nào, thì đừng làm điều đó. Đừng đưa thêm những thứ vào cơ thể nếu nó không có lợi cho bạn".

Trên hết, tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi chế độ ăn uống nào cũng luôn là một ý kiến ​​hay. "Bất cứ khi nào bạn thử điều gì đó khác biệt, hãy cho bác sĩ của bạn biết. Nếu bạn bị đau bụng đột ngột mà không biết tại sao, đó có thể là do nước ép nha đam. Bạn thậm chí có thể không nhận ra đó là những gì nó làm. Nhưng nếu bác sĩ biết bạn đã thay đổi chế độ ăn uống, họ có thể yêu cầu bạn dừng lại".

"Mọi người nghĩ rằng nếu điều gì đó có nguồn gốc tự nhiên thì bạn có thể ăn uống bao nhiêu tùy thích, nhưng tôi luôn nói với mọi người rằng chỉ vì thứ gì đó tự nhiên không có nghĩa là nó không thể có tác dụng phụ có hại", chuyên gia nhấn mạnh.

Theo Cleverland Clinic