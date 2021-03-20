"Tháng 10 năm 2018, mình đi khám sức khỏe định kỳ ở bệnh viện Đại Học Y thì siêu âm thấy có hạch nghi là Ung Thư (K). Ngay chiều hôm ấy theo lời khuyên của Bác sĩ siêu âm mình phi lên Viện K (phố Quán sứ - Hà Nội ) để khám chuyên sâu hơn. Trong vòng 1 tuần các bác sĩ thăm khám, chụp x-quang, siêu âm, sinh thiết... đều chẩn đoán mình bị K. Cầm kết quả về, 2 vợ chồng mình ôm nhau khóc mất nửa ngày, bình tâm lại mình nghĩ có bệnh thì chữa, có sao đâu.

Mở đầu câu chuyện, cô nàng hóm hỉnh đã kể lại "cuộc gặp gỡ bất ngờ" của mình và căn bệnh ung thư quái ác mà cô gọi vui là "bạn K". Ai trong chúng ta khi nghe đến căn bệnh ung thư sẽ đều giật mình, có chút sợ hãi và lo lắng, nhưng Hường Ệu thì khác, cô nàng chỉ buồn chốc lát rồi lại vui vẻ đón nhận nó với một tâm thái lạc quan mà ít ai có thể làm được.

Sự lạc quan, tích cực của cô nàng mang lại bầu không khí vui vẻ cho cả phòng bệnh. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là trong căn phòng bệnh ấy chẳng ai ủ dột hay nghĩ đến việc "mình không còn sống được bao lâu". Mọi người buôn chuyện từ đầu phòng đến cuối phòng, cùng nhau chụp ảnh selfie lưu niệm. Sự lạc quan ấy khiến cho mọi người đều không còn thấy sợ hãi mà chỉ xem K như những bệnh cảm, ho thông thường.

Và thế là, 3 ngày sau 2 vợ chồng mình khăn gói quả mướp đi nhập viện để xử lý K. Nghĩ cũng buồn cười, mình từ bé giờ rất khoẻ mạnh, cao 1m65 nặng luôn duy trì trong khoảng ><50kg, ăn uống ngon miệng, ngủ nghỉ cũng hơi điều độ, mình không hay ăn đồ nướng, không dùng chất kích thích, không biết uống rượu bia, không bị ốm vặt bao giờ, và tự dưng vào 1 ngày đẹp trời phát hiện ốm thì K luôn."

Ngoài những yếu tố như lạc quan thì lúc này gia đình cũng là niềm an ủi lớn nhất . Sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ và người thân cũng là "liều thuốc tinh thần" giúp cô nàng Hường Ệu vượt qua những đau đớn sắp phải đối mặt.

"Những ngày nằm viện, được bố mẹ 2 bên, anh chị em, cô dì chú bác, bạn bè, người thân, đồng nghiệp quan tâm chăm sóc... khi đó mới thấy mình thật "có Phúc", bởi vậy nên lúc nào mình cũng thấy vui, thấy hạnh phúc vô cùng ...".

Sự lạc quan, tích cực của cô nàng mang lại bầu không khí vui vẻ cho cả phòng bệnh - Ảnh: FBNV

Quá trình chống lại bệnh tật của cô nàng - Ảnh: FBNV

Kế hoạch làm đẹp trước khi gặp K

Sau quá trình nhập viện đã đến lúc bước vào giai đoạn truyền hóa chất. Biết được truyền hóa chất sẽ gây mệt mỏi và nhất là rụng tóc, cô nàng đã lên một kế hoạch "làm đẹp" tỉ mỉ. Đầu tiên, là đi mua tóc giả, cô nàng đã đi hết các ngõ ngách Hà Nội để tìm hơn chục bộ tóc giả, ngắn dài đều có đủ.

"Và thế là, mình lặn lội đi khắp các shop bán tóc giả ở Hà Nội để mua tóc giả, đủ mẫu ngắn dài, mua lấy mua để, mua đội luôn và cất dành nữa, xoay đi xoay lại mua gần chục bộ. Đội tóc giả mình thấy mình vẫn đẹp ra phết, chả kém gì cái thời tóc ngang lưng cả. Thế mới biết, ngay cả khi có bệnh, nếu mình còn thích làm đẹp thì lúc nào cũng sẽ còn thấy vui vẻ, yêu đời, bệnh tật chỉ là "muỗi’’ mà thôi".

Bước vào giai đoạn khó chịu nhất là hóa trị, những cơn buồn nôn kéo đến mọi lúc, tâm trạng nôn nao khiến cô ăn không ngon ngủ không yên, nhưng với tinh thần lạc quan của mình Hường Ệu chia sẻ: "Thôi chả sao, ăn ít càng đỡ béo, càng xinh... nhờ...!". Ai nghe cũng đều sẽ bật cười vì sự hài hước của cô nàng.

Sau đợt hóa trị đầu tiên, tóc bắt đầu rụng dần, cô nàng đã phi ngay đến tiệm tóc gần nhà để làm một "quả đầu" chất lừ là cạo trọc. Quan niệm "dù trọc vẫn phải đẹp", cô gái lạc quan này đã "chốt đơn" liên tục những kiểu mũ thời trang, khăn quàng phong cách để mix cho hợp tóc giả và quần áo... Cô nàng còn tự nhận xét là mình ngày càng phong cách và thời thược hơn lúc xưa.

Tóc giả cũng đẹp khiến cô nàng tự tin hơn- Ảnh: FBNV

Tốt nghiệp Viện K với tấm bằng xuất sắc

Sau nhiều lần xạ trị và những lần phẫu thuật tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng cô nàng Hường Ệu đã "tốt nghiệp" thành công sau 2 năm điều trị. Với cô nàng K như một trải nghiệm cuộc sống, giúp mình trưởng thành hơn, yêu đời hơn.

"Quay đi quay lại cũng xong 8 đợt truyền hoá chất, trong đó phải kể đến quãng thời gian khó khăn như 3 tháng lên bàn mổ 2 lần tưởng chừng như ko thể vượt qua và may mắn mình đã tốt nghiệp Viện K với tấm bằng xuất sắc sau 2 năm điều trị. Bệnh K mang lại cho mình nhiều trải nghiệm, tích cực nhiều hơn là tiêu cực thì phải...

Trải qua bệnh, mình trưởng thành hơn rất nhiều, cảm thấy quen dần với những chuyện đau buồn đã xảy ra trong quá khứ. Thậm chí mình còn thấy bản thân may mắn vì trong cái xã hội đầy rẫy rủi ro như bây giờ, nào là ô nhiễm, nào là tai nạn, nào là thị phi... thì bệnh K còn nhẹ hơn rất nhiều, vậy thì có gì phải sợ đâu. Từ khi bị bệnh, mình còn cải thiện thói quen ăn uống, sinh hoạt, nào là ko ngủ muộn, sáng dậy sớm 6h, tập thể dục đều đặn... thấy mình văn minh hẳn lên í".

'Tốt nghiệp Viện K với tấm bằng xuất sắc' và cô nàng đang có cuộc sống khỏe mạnh và vui vẻ - Ảnh: FBNV

Bài chia sẻ của cô nàng đã truyền được động lực cho rất nhiều bệnh nhân đặc biệt là những ai đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác, Hường Ệu chia sẻ: "Mình muốn nhắn nhủ với mọi người, nhất là những người cùng bệnh K như mình, một điều rằng chúng ta luôn là những người may mắn vì vẫn còn được sống hạnh phúc trên cõi đời này, may mắn có những trải nghiệm để rèn luyện bản thân mình".

Nguồn: Hường Ệu/Group Yêu Bếp