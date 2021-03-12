Dân mạng trầm trồ với nhan sắc của 'chủ vựa bánh bao ở Phú Yên' một thời: 'Đúng là tuyệt sắc giai nhân'

Kể về Má (tức người mẹ của chị) và cuộc sống khó khăn ngày trước luôn khiến chị tự hào: “Xưa Má mình cũng đẹp lắm, nhiều người để ý nhưng chỉ sợ lấy chồng giàu sang thì khó ở, cái rồi số phận hồng nhan, chồng mất sớm, nhà rất khó khăn.

Mới đây, chị Nguyễn Thúy Vân đã chia sẻ những hình ảnh về người mẹ của mình khi còn trẻ khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng, xúc động trước vẻ đẹp "sắc nước hương trời" và cuộc đời "hồng nhan bạc phận" của bà.

Xửng bánh bao của Má bán từ khoảng năm 2000, ngoài bánh bao Má còn làm các loại bánh khác bán xen kẽ như: Bánh nậm, bánh bèo,... hay các loại mứt. Má làm vậy vừa để điều chỉnh công thức làm bánh bao sao cho phù hợp, vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình. Cứ vừa làm vừa điều chỉnh gần 10 năm mới có được 1 công thức ưng ý và áp dụng tới bây giờ.

Một mình Má cô quạnh nuôi 6 người con khôn lớn. Mà ngày ấy không có mạng, không có ai hướng dẫn lành nghề như bây giờ, Má tìm đâu được cuốn sách hướng dẫn làm bánh bao. Thế là vừa làm vừa điều chỉnh công thức ròng rã 10 năm trời mới ưng ý”.

Chiếc bánh bao trắng mịn, căng tròn được Má chị tự tay làm ra đã nuôi các con khôn lớn thành tài. Qua nhiều năm, chiếc bánh to bằng bàn tay chỉ với giá 9 nghìn đồng đã trở thành kỉ niệm tuổi thơ và ký ức của chị, khi nhắc lại vẫn còn thèm và nhớ cái hương vị ấy.

Chị bộc bạch: “Mình bán phụ Má từng ấy năm, là từng ấy năm ăn bánh bao, mà vẫn thèm đây”.

Chiếc bánh to bằng bàn tay chỉ với giá 9 nghìn đồng

Bánh bao của Má bán từ khoảng năm 2000

Bước vào tuổi 66, Má của chị Vân thỉnh thoảng chỉ làm bánh để bán cho nhà nào đặt đám tiệc hoặc khách quen thèm ăn chứ không làm thường xuyên để bỏ mối như ngày trước nữa.

Cuộc sống ngày xưa tuy cực khổ, không thể vui chơi như bạn bè cùng trang lứa, nhưng chị Vân không hề thấy tủi thân mà còn thương Má nhiều hơn.

Chị Vân kể về kỷ niệm ngày bé của mình bên xửng bánh của Má: “Kỷ niệm thì nhiều lắm, có lần chở em gái đi giao bánh, hai chị em ngã xe, con em té xuống trầy tay chân với bụng bị nặng mà tay vẫn ôm thùng bánh không rời, bánh lấm lem, hôm ấy coi như lỗ. Hay có những hôm bán ế, Má phải mang đi khắp xóm gõ cửa từng nhà mời ủng hộ, hay có hôm mưa gió không bán hết nhà ăn bánh thay cơm là chuyện thường, còn bạn bè sinh nhật có bánh kem bơ hoành tráng lắm, nhưng chị em mình đãi bạn bè là bánh bao nhân ngọt làm to như cái dĩa vậy đó thay cho bánh kem".

Nghe những chia sẻ ấy mà thương đến lạ, cuộc sống tuy gian khổ, vất vả nhưng trong gia đình nhỏ ấy chỉ có tiếng cười, sự yêu thương lẫn nhau. Làng quê Phú Yên là quê hương của chị Vân, là nơi xửng bánh bao của Má ngày trước luôn nghi ngút khói và là cả tuổi thơ hồn nhiên sống trong tình yêu thương bảo bọc của Má.



Nhìn đôi bàn tay gầy guộc và xuất hiện nhiều nếp nhăn, chị thầm nghĩ: 'Bao nhiêu nếp nhăn là bấy nhiêu tình cảm Má dành cho hai chị em'

Người Má xuân sắc ngày trước nay đã ngoài 60, nhưng nét đẹp ấy vẫn còn trong tâm trí của những người con. Ngay khi câu chuyện và những hình ảnh của bà được chia sẻ, một cư dân mạng còn trầm trồ: "Nếu ngày xưa mà có những cuộc thì Hoa Hậu như bây giờ, chắc chắn mẹ bạn sẽ giành giải nhất".