Hướng dẫn cách chữa nghẹt mũi bằng bấm huyệt đơn giản, an toàn tại nhà

Bấm huyệt với các động tác xoa bóp sẽ giúp tăng cường dẫn lưu dịch tiết hô hấp, giảm tình trạng nghẹt mũi và sổ mũi. Nếu có ngại dị ứng hay sợ tác dụng phụ của thuốc thì bạn có thể áp dụng cách ấn huyệt an toàn và hiệu quả này.

Chữa nghẹt mũi bằng bấm huyệt là cách đơn giản để xoa dịu tình trạng khó ở mũi

Chữa nghẹt mũi bằng bấm huyệt là phương pháp còn xa lạ với nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, từ xa xưa đã được ông cha ta vận dụng kết hợp châm cứu để giúp cơ thể khỏe mạnh.

Đây là triệu chứng thường thấy của những bệnh viêm đường hô hấp như viêm xoang, cảm cúm, cảm lạnh,... Theo Đông y, sự xâm nhập của khí hàn, nhiệt dẫn đến khiếu (mũi) hư yếu, kinh mạch bị tắc nghẽn và sổ mũi.

Nghẹt mũi gây mất tập trung cho công việc, khó ngủ ngon giấc và cảm thấy khó thở, không thoải mái

Nghẹt mũi sẽ không gây nguy hiểm đến sức khỏe và thuyên giảm ngay sau khi bệnh được kiểm soát. Mặc dù vậy, khi bị nghẹt mũi, bạn sẽ khó tập trung tốt cho công việc, khó ngủ ngon giấc và cảm thấy khó thở, không thoải mái.

Tuy rằng thuốc nhỏ mũi hay thuốc kháng viêm có thể giúp bạn nhanh hết nghẹt mũi, nhưng nếu lạm dụng sẽ dẫn đến khô mũi và một vài tác dụng phụ chẳng hạn như buồn ngủ. Do đó, bạn sẽ không thể dùng thường xuyên được, nhất là trong trường hợp nghẹt mũi mạn tính.

Bấm đúng huyệt vị là cách giảm triệu chứng nghẹt mũi hay sổ mũi nhanh chóng

Bấm huyệt với động vào các huyệt vị là phương pháp giúp giải phóng tắc nghẽn hiệu quả. Từ đó, điều hòa quá trình lưu thông dịch tiết hô hấp và cải thiện triệu chứng.

Đây là phương pháp giúp trị bệnh dựa trên nguyên tắc giải phóng kinh ngạch tắc nghẽn và điều hòa khí huyết nên rất an toàn.

Không chỉ giúp chữa trị nghẹt mũi, bấm đúng huyệt sẽ giúp chữa một số bệnh lý khác thuộc vùng tai-mũi-họng và những vị trí thuộc phần đầu cơ thể. Có thể xem đây là cách massage mũi khi bị nghẹt, giúp giảm thiểu dần cảm giác khó chịu.

Những huyệt bạn cần tác động gồm:

+ Huyệt nghinh hương – hai bên cánh mũi

+ Huyệt ế phong – dái tai

Một số huyệt cần tác động

+ Huyệt toàn trúc – hai đầu lông mày

+ Huyệt quyền liêu – dưới xương gò má

+ Huyệt ấn đường – chính giữa hai đầu lông mày

Mặc dù vậy, phương pháp này chỉ mang đến hiệu quả nhất định đối với những trường hợp viêm đường hô hấp cấp và mãn tính. Khi nghẹt mũi nặng hơn, phì đại amidan, polyp mũi, vẹo vách ngăn và khối u ở xoang, bạn cần được kịp thời phẫu thuật.

2. Cách xoa bóp bấm huyệt trị nghẹt mũi

Để đảm bảo vệ sinh, an toàn nhất, trước khi tiến hành bấm huyệt, bạn nên cắt ngắn móng và rửa sạch tay với xà phòng. Tiếp theo đó, bạn giữ tư thế thẳng lưng, thả lỏng cơ thể và tiến hành các bước bấm huyệt. Với động tác day ấn huyệt, bạn có thể tự thực hiện hoặc nhờ sự sự giúp đỡ của người thân.

Day ấn vào các huyệt vị sau sẽ giúp mũi nhanh hết nghẹt hơn:

- Bấm huyệt Hợp cốc

Huyệt hợp cốc

Tác động vào huyệt hợp cốc là cách làm hết nghẹt mũi nhanh nhờ giúp tán phong nhiệt, thanh khí hỏa và thông khiếu. Đồng thời giúp chữa hiệu quả một số bệnh khác như sốt cao, nhức đầu do bệnh cảm.

Huyệt hợp cốc nằm ở vị trí trung điểm của đường nối ngón tay trỏ và ngón tay cái.

Các bước bấm huyệt Hợp cốc như sau:

+ Dùng tay ấn một lực mạnh vào huyệt

+ Sau khoảng 2 giây, thả tay ra.

+ Tiến hành liên tục từ 3 – 5 lần

Lưu ý:

Dùng lực mạnh khi bấm huyệt sao cho cảm giác đau tê. Với lực quá nhẹ sẽ không thể tác động đến huyệt vị và không đạt được hiệu quả như ý.

Bấm vào huyệt hợp cốc giúp tán phong nhiệt, thanh khí hỏa và thông khiếu hiệu quả

- Xoa bóp huyệt Ấn đường

Huyệt ấn đường có vị trí nằm giữa hai đầu chân mày, giúp định thần chí và có hiệu quả trừ phong nhiệt. Không chỉ giúp giảm nghẹt mũi, chảy nước mũi hiệu quả, đây là huyệt vị giúp chữa chứng đau đầu, chóng mặt và an thần hiệu quả.

Huyệt Ấn đường

Các bước xoa bóp huyệt Ấn đường:

+ Sau khi thoa một ít dầu then huyệt, dùng ngón tay cái/trỏ xoa bóp nhẹ nhàng.

+ Tăng lực mạnh hơn.

+ Thực hiện trong khoảng 3 phút.

+ Nên tiến hành thường xuyên (3 giờ/lần) khi muốn kiểm soát các triệu chứng của bệnh cảm lạnh và cảm cúm.

Xoa bóp huyệt Ấn đường giúp giảm nghẹt mũi, chảy nước mũi và chữa chứng đau đầu, chóng mặt và an thần hiệu quả

- Xoa bóp huyệt Toản trúc

Vị trí của huyệt Toàn túc nằm ở đầu lông mày. Đây là huyệt vị có tác dụng khứ phong, minh mục. Chữa trị hiệu quả các chứng đau mắt, liệt mặt, đau nửa đầu và nghẹt mũi do xoang.

Huyệt Toản trúc chữa trị hiệu quả các chứng đau mắt, liệt mặt, đau nửa đầu và nghẹt mũi do xoang

Cách xoa bóp huyệt Toản trúc:

+ Xoa bóp nhẹ nhàng bằng ngón tay ngay đúng ở 2 huyệt vị.

+ Tiến hành liên tục cứ khoảng 3 phút/ lần.

+ Để đạt kết quả tốt nhất, ngày xoa bóp 2 – 3 lần.

- Day bấm huyệt Nghinh hương

Vị trí của huyệt Nghinh hương là ở giữa 2 bên cánh mũi (cách khoảng 0.8cm). Đây là huyệt vị thường được day ấn để giúp tán phong nhiệt, thanh khí hỏa và thông khiếu. Từ đó, chữa các bệnh về mặt và mũi.

Vị trí của huyệt Nghinh hương là ở giữa 2 bên cánh mũi

Các bước day ấn huyệt Nghinh hương:

+ Ấn mạnh ngón tay cái vào huyệt vị và day trong khoảng 1 – 3 phút

+ Tiến hành ở cả hai bên, day ấn 1 – 2 lần/ngày

+ Thoa dầu nóng hoặc dán Salonpas lên huyệt để tránh tình trạng chảy nước mũi ngay sau khi day bấm huyệt này.

- Bấm huyệt Ế phong

Vị trí của huyệt Ế phong là phía sau dái tai. Tác dụng của huyệt vị này đó là khu phong tiết nhiệt, minh mục và thông nhĩ khiếu. Bấm vào huyệt vị này là cách làm hết nghẹt mũi nhanh, giúp thông mũi, giảm nghẹt mũi và chảy nước mũi do cảm lạnh hoặc cảm cúm.

Bấm huyệt Ế phong

Cách bấm huyệt Ế phong:

+ Ấn vào huyệt vị bằng ngón tay trái với một lực nhẹ.

+ Tăng lực mạnh hơn cho đến khi cảm thấy hơi đau là được.

+ Thực hiện 3 – 5 lần.

+ Để giảm chứng nghẹt mũi hiệu quả, nên bấm huyệt 2-3 lần/ngày

- Xoa bóp huyệt Quyền liêu

Nằm ở vị trí dưới xương gò má, huyệt Quyền liêu là cách trị nghẹt mũi khi ngủ, nghẹt mũi do xoang và giúp chữa đau nhức răng, sổ mũi.

Ngoài ra, khi day ấn huyệt vị này sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh viêm xoang cấp – mãn tính nhờ tăng dẫn lưu giữa các xoang hiệu quả.

Xoa bóp huyệt Quyền liêu là cách trị nghẹt mũi khi ngủ, nghẹt mũi do xoang và giúp chữa đau nhức răng, sổ mũi

Cách xoa bóp huyệt Quyền liêu:

+ Đồng thời xoa bóp nhẹ nhàng 2 huyệt cùng lúc.

+ Tiếp theo, ấn nhẹ ngón tay cái ấn vào huyệt vị này trong 30 – 60 giây.

+ Tiến hành 3 – 5 lần/ ngày.

3. Những lưu ý cần nắm để bấm huyệt chữa nghẹt mũi hiệu quả cao

Chữa nghẹt mũi bằng bấm huyệt là mẹo hay vừa giảm nhanh chóng triệu chứng vừa hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng đi kèm. Mặc dù vậy, quá trình dạy ấn huyệt cần được tiến hành cẩn thận và đúng kỹ thuật. Lý do bởi thực hiện sai cách có thể dẫn đến một số tác dụng phụ.

Do đó, bạn cần lưu ý:

+ Tìm gặp bác sĩ để được hướng dẫn xác định đúng huyệt vị. Hiệu quả điều trị sẽ giảm đi khi tác động không đúng huyệt vị. Thậm chí, có thể dẫn đến nhiều rủi ro.

+ Tùy vào từng vị trí huyệt mà điều chỉnh cách day ấn huyệt phù hợp. Tránh dùng lực ấn quá mạnh ở những vị trí nhạy cảm.

+ Tránh day ấn tại những vùng da bị bầm tím và có vết thương chưa lành miệng. Đối với phụ nữ mang thai và người có tâm lý bất ổn, cần thật cẩn trọng khi tiến hành

Quá trình day ấn huyệt cần được tiến hành cẩn thận và đúng kỹ thuật

Bấm huyệt chỉ giúp hỗ trợ điều trị, không giúp giảm nghẹt mũi hoàn toàn, do đó, bạn nên xác định đúng nguyên nhân và tiến hành điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Để đạt được hiệu quả cao, cần tiến hành mẹo xoa bóp bấm huyệt đồng thời với một số biện pháp giảm nghẹt mũi khác như rửa mũi, xông mũi,…

Với cách thực hiện đơn giản, chữa nghẹt mũi bằng bấm huyệt là phương pháp hiệu quả, an toàn. Tuy nhiên, đây là phương pháp chỉ dừng ở hiệu quả kiểm soát triệu chứng. Cách điều trị bệnh dứt điểm đó là bạn nên phối hợp với các biện pháp chuyên sâu và có lối sống lành mạnh, khoa học mỗi ngày.