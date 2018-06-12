‘Hối không kịp’ vì lơ là trước dấu hiệu cảnh báo căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao thứ 4 thế giới

Sống khỏe 12/06/2018 15:38

Ung thư đại tràng là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao đứng hàng thứ 4 trên thế giới. Việc phát hiện sớm những dấu hiệu ban đầu của bệnh sẽ giúp tăng tỷ lệ điều trị thành công.

Theo ước tính của Viện ung bướu Hoa Kỳ, có khoảng 140.250 trường hợp được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng (2018) và 50.630 người trong số đó có nguy cơ tử vong cao. Đây cũng là căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao, chỉ sau ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư gan.

Chính vì vậy, phát hiện bệnh kịp thời có vai trò rất quan trọng trong việc tăng khả năng điều trị thành công và ngăn ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra.

‘Hối không kịp’ vì lơ là trước dấu hiệu cảnh báo căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao thứ 4 thế giới - Ảnh 1
Bất kỳ dấu hiệu nào khác thường của cơ thể cũng có thể là cảnh báo tình trạng sức khỏe hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhiều người thường chủ quan bỏ qua những dấu hiệu ban đầu của bệnh vì lầm tưởng với những vấn đề tiêu hóa khác. Chỉ đến khi khối u đã phát triển và bắt đầu di căn thì mới đi khám, bệnh lúc này đã ở giai đoạn muộn, rất khó chữa trị.

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng nhiều người thường lơ là bỏ quan:

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng

Đại tiện ra máu

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng đại tiện ra máu, một trong số đó là do trĩ hoặc nứt kẽ hậu môn. Tuy nhiên, nếu lượng máu ra nhiều và có màu đen hoặc đỏ thẫm thì bạn cần đến bệnh viện ngay lập tức. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng do ruột già đang xuất huyết.

‘Hối không kịp’ vì lơ là trước dấu hiệu cảnh báo căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao thứ 4 thế giới - Ảnh 2
Nếu gặp phải hiện tượng đại tiện ra máu bất thường, bạn tuyệt đối đừng chủ quan - Ảnh minh họa: Internet

Táo bón

Táo bón là hiện tượng thường gặp, tuy nhiên nếu nó kéo dài hơn bình thường thì đây là dấu hiệu cho thấy ruột già đang bị tắc nghẽn. Ngoài ra, một trong những nguyên nhân dẫn đến táo bón còn là do khối u phát triển, gây tắc nghẽn ở đại tràng.

‘Hối không kịp’ vì lơ là trước dấu hiệu cảnh báo căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao thứ 4 thế giới - Ảnh 3
Táo bón kéo dài có thể là dấu hiệu ung thư đại tràng - Ảnh minh họa: Internet

Đầy bụng

Nhiều người thường chủ quan khi gặp hiện tượng đầy bụng. Tuy nhiên, chúng có thể là dấu hiệu sớm của ung thư đại tràng. Đặc biệt là khi nó đi kèm một số triệu chứng khác như đau bụng bất thường, táo bón, tiêu chảy hoặc trào ngược dạ dày.

Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Đau bụng đột ngột

Những cơn đau bụng đột ngột và bất thường có thể là cảnh báo tình trạng tắc ruột khi khối u ngăn chặn phân chuyển động ra khỏi cơ thể. Trong một vài trường hợp, nếu không được điều trị kịp thời, tắc ruột có thể dẫn đến xuất huyết và thủng ruột.

‘Hối không kịp’ vì lơ là trước dấu hiệu cảnh báo căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao thứ 4 thế giới - Ảnh 4
Những cơn đau bụng đột ngột có thể liên quan đến khối u - Ảnh minh họa: Internet

Trào ngược dạ dày liên tục

Hiện tượng trào ngược dạ dày kéo dài và ngày càng trầm trọng là cảnh báo nguy cơ bạn có thể mắc ung thư đại tràng. Nguyên nhân là do khối u ở đại tràng đang làm tắc nghẽn ruột và gia tăng nồng độ axit trong khu vực này.

Nếu nghi ngờ trước những dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng trên, bạn nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt để điều trị bệnh kịp thời.

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