Học ngay cách dùng mật ong trong 7 ngày giúp phụ nữ U40 trẻ ra đến 10 tuổi, da đẹp không tì vết

Đặc biệt, mật ong còn có đặc tính kháng khuẩn giúp trị mụn, làm trắng da và dưỡng da sáng hồng tự nhiên. Thoa mật ong lên da sẽ giúp bạn chống lại tác hại của tia cực tím và tránh bị nếp nhăn.

Lão hóa da chính là “kẻ thù” của phụ nữ, để ngăn chặn quá trình này, chị em U40 hãy học cách làm đẹp da bằng mật ong. Mật ong nguyên chất chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, khoáng chất, vitamin B, C… giúp làm chậm quá trình lão hóa và bảo vệ da từ bên trong.

Sữa chua chứa nhiều dưỡng chất, vitamin và khoáng chất giúp cân bằng độ pH trên da. Khi kết hợp với mật ong sẽ giúp ngăn chặn tình trạng lão hóa da và tăng cường sức đề kháng cho da luôn khỏe mạnh, trắng sáng tự nhiên.

Dưới đây là những cách sử dụng mật ong làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa mà chị em U40 nên biết để trẻ đẹp bất chấp tuổi tác:

Cách thực hiện:

Chuẩn bị một bát con, cho 2 thìa mật ong và 3 thìa sữa chua không đường vào, trộn đều để tạo thành hỗn hợp hơi sệt.

Dùng hỗn hợp này làm mặt nạ dưỡng da, giữ trong khoảng 15-20 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm. Kiên trì thực hiện mỗi tuần 3 lần sẽ giúp làn da tươi trẻ bất ngờ.

Mặt nạ mật ong và sữa chua giúp làm tăng độ đàn hồi cho da - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong và trứng gà

Sự kết hợp giữa mật ong và trứng gà tạo thành hỗn hợp dưỡng da có khả năng chống lão hóa, giúp cải thiện sắc tố da và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Thường xuyên dùng mặt nạ mật ong và trứng gà còn cải thiện tình trạng nếp nhăn, khô da, lỗ chân lông to mang đến cho bạn làn da mịn màng không tì vết.

Cách thực hiện:

Trứng gà tách lấy tròng trắng cho vào tô, sau đó đánh bông lên, thêm vào 2 thìa mật ong nguyên chất và trộn đều.

Dùng bông gòn thấm hỗn hợp thoa khắp mặt, bạn có thể nhẹ nhàng mát xa để dưỡng chất thấm sâu vào da. Thư giãn khoảng 15 phút thì rửa mặt lại với nước. Áp dụng mỗi tuần 2-3 lần để đạt kết quả tốt nhất.

Loại mặt nạ này giúp cải thiện sắc tố da, ngăn ngừa thâm nám - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ mật ong và bơ

Hàm lượng vitamin E trong bơ cùng với protein dồi dào trong mật ong sẽ giúp làn da mịn màng ngay từ lần đầu sử dụng. Đây là phương pháp làm đẹp da vừa mang lại hiệu quả cao vừa giúp tiết kiệm chi phí.

Cách thực hiện:

Bơ sáp dùng nửa quả, tán mịn rồi trộn đều với 2 thìa cà phê mật ong. Thoa hỗn hợp lên da, chú ý những vùng nhiều nếp nhăn và thâm nám. Giữ mặt nạ trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Thường xuyên đắp mặt nạ này 2-3 lần/tuần, bạn sẽ bất ngờ về tác dụng mà nó mang lại.

Chăm dùng mặt nạ mật ong và bơ sẽ đẩy lùi mọi dấu hiệu lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách làm đẹp da bằng mật ong, chị em có thể áp dụng ngay để nhanh chóng sở hữu làn da mịn màng bất chấp tuổi tác.