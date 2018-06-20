Ra chợ mua ngay 1 nắm sả về tự chế tinh dầu, tha hồ dùng để trị bệnh và làm đẹp da

Mẹo vặt trong bếp 20/06/2018 15:32

Tinh dầu sả chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Giờ đây, bạn có thể tự chế loại tinh dầu này ngay tại nhà với cách làm cực đơn giản, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm chi phí.

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong các món ăn, sả còn được biết đến như vị thuốc giúp trị nhiều loại bệnh, đồng thời có khả năng cải thiện hiệu quả các vấn đề về da.

Ra chợ mua ngay 1 nắm sả về tự chế tinh dầu, tha hồ dùng để trị bệnh và làm đẹp da - Ảnh 1
Sả chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tinh dầu sả được chiết xuất hơi nước từ lá và thân cây sả chứa hàm lượng lớn folate, magie, phốt pho, kali, canxi cùng nhiều loại vitamin thiết yếu như vitamin A, B3, B5, B1, B2, B6… Chắc hẳn, bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng thần kỳ mà loại tinh dầu này mang lại đấy!

Tinh dầu sả có tác dụng gì?

Đuổi muỗi

Tinh dầu sả là một trong những loại tinh dầu có khả năng đuổi muỗi vô cùng hiệu quả. Mùi hương tinh dầu rất dễ chịu, bạn có thể chấm vài điểm trên người để bảo vệ bản thân khỏi muỗi đốt.

Chăm sóc da

Những dưỡng chất và vitamin trong tinh dầu sả có thể làm sạch da, giúp da sáng mịn hơn, ngăn ngừa mụn cám và làm săn chắc da. Bạn có thể sử dụng tinh dầu để tẩy đi lớp tế bào chết giúp tái tạo da mềm mịn và khỏe mạnh.

Ra chợ mua ngay 1 nắm sả về tự chế tinh dầu, tha hồ dùng để trị bệnh và làm đẹp da - Ảnh 2
Tinh dầu sả giúp làm đẹp da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng

Tinh dầu sả có mùi thơm dịu nhẹ sẽ dễ dàng kích thích hệ thống cảm xúc của não bộ, giúp giảm căng thẳng, lo lắng, mang đến cho bạn giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Giảm đau nhức cơ

Dùng tinh dầu sả để mát xa sẽ giúp giảm đau đầu, đau cơ bắp, cải thiện lưu thông máu, từ đó hạn chế tình trạng chuột rút, co thắt cơ bắp, nhức mỏi lưng…

Bạn có thể đổ trực tiếp tinh dầu ra tay để mát xa hoặc nhỏ vài giọt vào trong nước ấm để ngâm mình và thư giãn. 

Bên cạnh đó, tinh dầu sả còn mang lại những tác dụng tuyệt vời khác như làm mềm và mượt tóc, chữa tim đập nhanh, viêm đại tràng, đau nửa đầu, đau dây thần kinh, mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng….

Ra chợ mua ngay 1 nắm sả về tự chế tinh dầu, tha hồ dùng để trị bệnh và làm đẹp da - Ảnh 3
Dùng tinh dầu sả mát xa sẽ giảm đau nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tinh dầu sả nguyên chất tại nhà

Nguyên liệu:

- 10-12 cây sả

- 200ml rượu trắng

- 200ml nước lọc

Hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên, sả đem rửa sạch, cắt bỏ phần lá, chỉ lấy gốc. Sau đó lột bỏ bớt phần vỏ già, giữ lại phần củ trắng bên trong.

Ra chợ mua ngay 1 nắm sả về tự chế tinh dầu, tha hồ dùng để trị bệnh và làm đẹp da - Ảnh 4
Sả cắt bỏ phần lá, chỉ lấy gốc - Ảnh minh họa: Internet

Cho sả vào ngâm trong lọ thủy tinh với hỗn hợp nước và rượu. Lưu ý, phần nước phải ngập mặt sả, không để sả bị nổi lên trên vì khi ngâm sẽ bị thối, làm hỏng tinh dầu.

Đặt lọ sả ở chỗ khô thoáng, tránh ánh sáng mặt trời trong khoảng 3 ngày. Sau đó, đổ hỗn hợp sả và nước rượu vào máy xay xay nhuyễn. Dùng rây lọc bỏ phần bã, chỉ lấy nước.

Ra chợ mua ngay 1 nắm sả về tự chế tinh dầu, tha hồ dùng để trị bệnh và làm đẹp da - Ảnh 5
Lọc lấy phần nước sả - Ảnh minh họa: Internet

Đổ nước sả đã lọc vào lọ sạch, đậy kín nắp rồi để nơi khô thoáng trong 3 tuần, sả sẽ tiết tinh dầu từ từ. Sau khoảng thời gian này, bạn có thể chiết dần tinh dầu ra để dùng.

Ra chợ mua ngay 1 nắm sả về tự chế tinh dầu, tha hồ dùng để trị bệnh và làm đẹp da - Ảnh 6
Cách làm tinh dầu sả rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm tinh dầu sả cực đơn giản này tại nhà nhé!

Nếu biết ăn cá 2 lần/tuần có tác dụng này đối với cơ thể chắc chắn bạn sẽ nhặt chúng vào giỏ mỗi khi đi chợ

Nếu biết ăn cá 2 lần/tuần có tác dụng này đối với cơ thể chắc chắn bạn sẽ nhặt chúng vào giỏ mỗi khi đi chợ

Ăn cá có hàm lượng dầu cao như cá hồi, cá mòi hoặc cá thu… 2 lần 1 tuần chính là chìa khóa cho một trái tim khỏe mạnh - giảm nguy cơ suy tim, bệnh tim mạch vành và đột quỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm tinh dầu sả

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?