Đặc biệt, tinh dầu sả được chiết xuất hơi nước từ lá và thân cây sả chứa hàm lượng lớn folate, magie, phốt pho, kali, canxi cùng nhiều loại vitamin thiết yếu như vitamin A, B3, B5, B1, B2, B6… Chắc hẳn, bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng thần kỳ mà loại tinh dầu này mang lại đấy!

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong các món ăn, sả còn được biết đến như vị thuốc giúp trị nhiều loại bệnh, đồng thời có khả năng cải thiện hiệu quả các vấn đề về da.

Những dưỡng chất và vitamin trong tinh dầu sả có thể làm sạch da, giúp da sáng mịn hơn, ngăn ngừa mụn cám và làm săn chắc da. Bạn có thể sử dụng tinh dầu để tẩy đi lớp tế bào chết giúp tái tạo da mềm mịn và khỏe mạnh.

Tinh dầu sả là một trong những loại tinh dầu có khả năng đuổi muỗi vô cùng hiệu quả. Mùi hương tinh dầu rất dễ chịu, bạn có thể chấm vài điểm trên người để bảo vệ bản thân khỏi muỗi đốt.

Tinh dầu sả giúp làm đẹp da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng

Tinh dầu sả có mùi thơm dịu nhẹ sẽ dễ dàng kích thích hệ thống cảm xúc của não bộ, giúp giảm căng thẳng, lo lắng, mang đến cho bạn giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Giảm đau nhức cơ

Dùng tinh dầu sả để mát xa sẽ giúp giảm đau đầu, đau cơ bắp, cải thiện lưu thông máu, từ đó hạn chế tình trạng chuột rút, co thắt cơ bắp, nhức mỏi lưng…

Bạn có thể đổ trực tiếp tinh dầu ra tay để mát xa hoặc nhỏ vài giọt vào trong nước ấm để ngâm mình và thư giãn.

Bên cạnh đó, tinh dầu sả còn mang lại những tác dụng tuyệt vời khác như làm mềm và mượt tóc, chữa tim đập nhanh, viêm đại tràng, đau nửa đầu, đau dây thần kinh, mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng….

Dùng tinh dầu sả mát xa sẽ giảm đau nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tinh dầu sả nguyên chất tại nhà

Nguyên liệu:

- 10-12 cây sả

- 200ml rượu trắng

- 200ml nước lọc

Hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên, sả đem rửa sạch, cắt bỏ phần lá, chỉ lấy gốc. Sau đó lột bỏ bớt phần vỏ già, giữ lại phần củ trắng bên trong.

Sả cắt bỏ phần lá, chỉ lấy gốc - Ảnh minh họa: Internet

Cho sả vào ngâm trong lọ thủy tinh với hỗn hợp nước và rượu. Lưu ý, phần nước phải ngập mặt sả, không để sả bị nổi lên trên vì khi ngâm sẽ bị thối, làm hỏng tinh dầu.

Đặt lọ sả ở chỗ khô thoáng, tránh ánh sáng mặt trời trong khoảng 3 ngày. Sau đó, đổ hỗn hợp sả và nước rượu vào máy xay xay nhuyễn. Dùng rây lọc bỏ phần bã, chỉ lấy nước.

Lọc lấy phần nước sả - Ảnh minh họa: Internet

Đổ nước sả đã lọc vào lọ sạch, đậy kín nắp rồi để nơi khô thoáng trong 3 tuần, sả sẽ tiết tinh dầu từ từ. Sau khoảng thời gian này, bạn có thể chiết dần tinh dầu ra để dùng.

Cách làm tinh dầu sả rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm tinh dầu sả cực đơn giản này tại nhà nhé!