Không chỉ để giữ nguyên hương vị và kết cấu, hâm nóng thức ăn thừa hoặc thức ăn chín sai cách có thể gây ra một số hệ lụy nghiêm trọng như nhiễm trùng dạ dày và ngộ độc thực phẩm. Làm nóng thức ăn ở nhiệt độ thích hợp không chỉ có thể tiêu diệt vi trùng mà đồng thời giữ được dinh dưỡng của thức ăn.

Hâm nóng không chỉ là hâm nóng thức ăn trong 30 giây hoặc hơn một chút, đúng hơn nó là một quá trình công phu, trong đó thức ăn phải nóng như khi mới nấu. Đảm bảo thức ăn đang hấp nóng và được tiêu thụ ngay lập tức để đảm bảo vi khuẩn không có phạm vi sinh sôi.

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Nếu bạn lên kế hoạch cho bữa ăn của mình trước, hãy đảm bảo rằng bạn để thực phẩm nguội ít nhất hai giờ ngay sau khi nấu. Đậy nắp thực phẩm và cho vào tủ lạnh sau khi thực phẩm đạt được nhiệt độ phòng bình thường. Bạn cũng có thể áp dụng mẹo tương tự khi hâm nóng thức ăn, lấy thức ăn ra khỏi tủ lạnh và để thức ăn giữ ở nhiệt độ phòng rồi hâm nóng bằng lò vi sóng hoặc chảo.

Không đun lại

Khi bạn hâm đi hâm lại thức ăn nhiều lần, thức ăn sẽ mất chất dinh dưỡng và nó cũng làm tăng khả năng ngộ độc thực phẩm. Đây là lý do tại sao các chuyên gia thực phẩm khuyên bạn nên hâm nóng thức ăn chỉ một lần ở nhiệt độ thích hợp

Chìa khóa để hâm nóng thực phẩm đông lạnh

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Hâm nóng thực phẩm đông lạnh chỉ an toàn khi tuân theo một quy trình thích hợp. Thách thức lớn nhất khi hâm nóng thực phẩm đông lạnh là mất nhiều thời gian hơn để hâm nóng, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn đã rã đông thực phẩm trước để có thể hâm nóng lại đúng cách.

Tuy nhiên, bạn có thể nấu mà không cần qua quá trình rã đông, nhưng hãy nhớ dành thêm một chút thời gian để hâm nóng thức ăn cho đến khi nó trở nên nóng hổi.

Làm nóng lại theo từng mẻ nhỏ

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Đây là một mẹo đơn giản để nấu chín thức ăn từ trong ra ngoài, nếu bạn đun trong lò vi sóng. Hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng làm nóng thức ăn sẽ không đều và cách tốt nhất để đảm bảo rằng thức ăn được hâm nóng đúng cách trong một lần là cắt chúng thành từng miếng nhỏ hoặc hâm nóng theo từng mẻ nhỏ.

Theo Times of India