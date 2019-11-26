Điểm danh 3 loại quả nên và không nên ăn khi đến ngày đèn đỏ, chị em cần thuộc nằm lòng

Sống khỏe 26/11/2019 05:02

Khi đến kỳ kinh nguyệt, chị em cần chú ý nhiều điều để đảm bảo sức khỏe. Đặc biệt có những loại trái cây không nên ăn trong ngày đèn đỏ.

Mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, chị em đều cảm thấy khó chịu. Trong thời kỳ này, để đảm bảo sức khỏe, phụ nữ cần kiêng khem nhiều thứ. Đặc biệt, có những loại trái cây không nên ăn trong ngày đèn đỏ.

1. Quả hồng

Hồng là loại quả được nhiều người ưa thích. Nhưng trong kỳ kinh nguyệt bạn tuyệt đối không nên ăn hồng bởi khi mất máu, cơ thể cần bổ sung thêm sắt. Nhưng trong quả hồng lại có chất tannin ức chế sự hấp thụ sắt của cơ thể. Ngoài ra, quả hồng còn là thực phẩm lạnh, khi ăn sẽ làm tăng khí lạnh trong cơ thể.

2. Quả thanh long

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Không nên ăn thanh long trong kỳ kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày đèn đỏ, bạn không nên ăn thanh long, dù là thanh long ruột đỏ hay thanh long ruột trắng. Bởi thanh long có đặc tính lạnh, có thể làm tăng cơn đau bụng kinh. Ngoài ra, ăn thanh long trong kỳ kinh nguyệt cũng không tốt cho dạ dày.

3. Quả mận

Để đảm bảo sức khỏe, bạn không nên ăn loại quả này trong những ngày đèn đỏ. Ăn mận sẽ gây ra tình trạng kinh nguyệt không đều.

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Mận cũng là loại quả không nên ăn khi đang trong kỳ kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Ngày đèn đỏ nên ăn trái cây gì?

Trong quả bơ có rất nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp lượng omega 3 hỗ trợ làm giảm cơn đau bụng kinh. Hãy ăn bơ mỗi ngày để thoát khỏi nỗi ám ảnh của những cơn đau bụng kinh mỗi khi "tới tháng".

Dứa

Trong ngày đèn đỏ, bạn có thể uống nước ép dứa hoặc ăn dứa. Không chỉ tốt cho sức khỏe, nước ép dứa còn có khả năng làm giảm cơn đau bụng kinh, chống viêm, ngăn ngừa các tế bào ung thư hiệu quả.

trai cay khong nen an trong ngay den do 3
Ăn dứa trong kỳ kinh nguyệt rất tốt cho chị em - Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Chuối là loại trái cây phổ biến và đặc biệt tốt cho sức khỏe. Bạn có thể sử dụng chuối để làm giảm đau bụng kinh bằng cách chế biến thành sinh tố hoặc ăn trực tiếp. Bên cạnh tác dụng giảm đau bụng kinh, chuối còn giúp cải thiện tình trạng đầy hơi.

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Từ khóa:   kỳ kinh nguyệt đau bụng kinh giảm đau bụng kinh

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