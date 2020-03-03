Chỉ một phút đi chung thang máy mà không đeo khẩu trang, người phụ nữ 41 tuổi ở Hàn Quốc đã bị lây nhiễm Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc khi hàng loạt ca nhiễm mới được phát hiện. Không chỉ vậy, tốc độ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng khiến chính quyền nước này gặp khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra ngày một phức tạp tại Hàn Quốc

Mới đây, trang Sina đưa tin một người phụ nữ Hàn Quốc 41 tuổi dẫn hai đứa trẻ đi cùng thang máy với một vị mục sư và đã bị lây nhiễm nCoV từ người này. Khi đó, người phụ nữ không đeo khẩu trang nhưng rất may hai đứa trẻ thì có. Kết quả xét nghiệm cho thấy người phụ nữ 41 tuổi dương tính với Covid-19 còn hai đứa trẻ âm tính. Thời gian đi chung thang máy chỉ khoảng 1 phút.

Vị mục sư 52 tuổi được chẩn đoán nhiễm nCoV vào ngày 25/2 được cho là nguồn lây nhiễm cho người phụ nữ kia. Điều tra lộ trình đồng thời trích xuất camera nơi ở của vị mục sư, các nhà chức trách phát hiện họ từng đi chung thang máy.

Sau khi người phụ nữ được chẩn đoán nhiễm Covid-19, tòa nhà nơi cô làm việc đã bị đóng cửa

Tuy nhiên, quan sát hình ảnh từ camera, rất khó để biết vị mục sư có ho khi đi chung thang máy với ba người kia hay không.

Tâm dịch Vũ Hán: Người phụ nữ 62 tuổi leo từ tầng 8 xuống đất khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' Trong lúc mọi người đều sợ ra ngoài vì dịch Covid-19 thì một người phụ nữ 62 tuổi tại Vũ Hán lại khiến người khác lo lắng khi tìm đường xuống đất bằng cách trèo cửa sổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-chung-thang-may-voi-nguoi-mac-covid-19-nguoi-phu-nu-han-quoc-41-tuoi-bi-nhiem-benh-352605.html