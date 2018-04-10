Đây chính là những cách giảm đau dạ dày tức thì mà không phải ai cũng biết, bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ nếu bỏ lỡ

Sống khỏe 10/04/2018 16:17

Đau dạ dày là chứng bệnh nhiều người mắc phải và rất dễ tái phát. Để giảm đau tức thì, bạn có thể áp dụng những cách cực đơn giản dưới đây tại nhà.

Đau dạ dày là căn bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, nếu không được điều trị sẽ rất dễ tái phát và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Người bị đau dạ dày thường phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ, gây mệt mỏi, chán ăn. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh này, trong đó viêm loét dạ dày là nguyên nhân chủ yếu. Những người thường xuyên thức đêm, sử dụng nhiều rượu bia, ăn đồ cay nóng có nguy cơ đau dạ dày nhiều hơn.

Đối với những cơn đau dạ dày nhẹ, bạn có thể áp dụng những phương pháp tự nhiên dưới đây để giảm đau tức thì thay vì lạm dụng các loại thuốc tây.

Dưới đây là những cách giảm đau dạ dày nhanh nhất mà không phải ai cũng biết, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà:

Cách giảm đau dạ dày tức thì

Sử dụng chuối tiêu xanh

Theo Đông y, chuối tiêu xanh được dùng như một vị thuốc để điều trị đau dạ dày. Những dưỡng chất trong loại quả này có tác dụng giảm tiết dịch vị, kích thích sự tăng trưởng của màng nhầy lót bên trong dạ dày, giúp ngăn ngừa viêm loét và bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Cách thực hiện rất đơn giản, chuối xanh gọt vỏ ngâm với nước để làm sạch nhựa. Sau đó thái lát mỏng phơi khô, xay thành bột pha cùng với mật ong để sử dụng hàng ngày.

Đây chính là những cách giảm đau dạ dày tức thì mà không phải ai cũng biết, bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ nếu bỏ lỡ - Ảnh 1
Theo nhiều nghiên cứu, chuối tiêu xanh có thể giúp giảm đau dạ dày hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nước gạo

Cách này rất đơn giản, bạn có thể tận dụng nước gạo trong mỗi lần nấu để uống. Những chất dinh dưỡng trong nước gạo có tác dụng kháng khuẩn tự nhiên, giúp tiêu diệt một số loại vi khuẩn có hại trong dạ dày, đặc biệt giúp giảm đau dạ dày tức thì.

Dùng tinh chất nha đam

Theo Đông y, nha đam có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, hỗ trợ điều trị táo bón, đau dạ dày… Chiết xuất từ nha đam có tác dụng vô cùng hiệu quả trong điều trị đau dạ dày, giúp giảm đau nhanh chóng và cải thiện hệ tiêu hóa hiệu quả.

Đây chính là những cách giảm đau dạ dày tức thì mà không phải ai cũng biết, bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ nếu bỏ lỡ - Ảnh 2
Thường xuyên dùng nha đam sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Nghệ tươi

Nghệ tươi chứa hàm lượng lớn curcumin – chất kháng sinh mạnh có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa nhưng không làm tăng tiết dịch vị dạ dày. Chính vì vậy, nghệ thường được dùng để điều trị các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa như đau dạ dày, đầy bụng, khó tiêu…

Bạn chỉ cần chuẩn bị vài củ nghệ tươi, rửa sạch rồi xay nhuyễn, sau đó phơi khô. Dùng bột nghệ đã chuẩn bị trộn cùng với mật ong rồi vo thành từng viên tròn để uống vào mỗi buổi sáng hoặc khi cơn đau dạ dày xuất hiện. Cách này sẽ giúp giảm thiểu các cơn đau dạ dày và ngăn ngừa bệnh tái phát.

Đây chính là những cách giảm đau dạ dày tức thì mà không phải ai cũng biết, bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ nếu bỏ lỡ - Ảnh 3
Bài thuốc kết hợp từ nghệ và mật ong sẽ giúp chữa đau dạ dày hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc áp dụng những cách giảm đau dạ dày tức thì như trên, bạn cần thiết lập một chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để ngăn ngừa bệnh tái phát, cũng như giúp bảo vệ hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh.

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