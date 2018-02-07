Để giúp chồng thoát khỏi mệt mỏi sau khi uống quá chén vào dịp Tết, các chị em hãy làm ngay các loại nước uống giải rượu bia nhanh chóng cho cơ thể dưới đây.
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Vào những ngày đầu năm mới, các ông chồng khó tránh khỏi việc uống nhiều rượu bia dẫn đến mệt mỏi, khó chịu vào ngày hôm sau. Để giúp các quý ông nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, chị em nên bỏ túi các công thức làm nước giải rượu bia đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả dưới đây.
Nước uống giải rượu bia nhanh chóng cực kỳ dễ làm cho những ngày Tết
Nước cóc ép
Chuẩn bị nguyên liêu:
Cóc: 2 trái
Muối: 1/3 muỗng cà phê
Nửa ly nước lọc
Thực hiện:
Rửa sạch cóc, gọt vỏ và cho vào tủ lạnh khoảng 20-30 phút. Sau đó cho cóc vào máy ép lấy nước rồi pha vào nửa ly nước lọc hoặc ít hơn tùy thích. Cuối cùng thêm muối vào khuấy đều để giảm bớt vị chua và dễ uống hơn.
Theo các chuyên gia, cóc chứa nhiều vitamin C không chỉ giúp tăng sức đề kháng mà còn có khả năng giải rượu bia rất hiệu quả.
Nước chanh muối
Chuẩn bị nguyên liệu:
Chanh: 1 trái
Muối: 1/2 muỗng cà phê
Đường: 1 muỗng cà phê
Nửa ly nước ấm
Thực hiện:
Trước tiên, bạn nên lăn đều quả chanh trên mặt phẳng để dễ vắt nước hơn rồi cắt làm đôi theo chiều dọc. Tiếp theo, vắt nước chanh vào ly nước ấm, cho muối và đường vào khuấy đều đến khi tan là có thể dùng được ngay.
Muối sẽ làm đằm vị chua, nhờ đó giúp thức uống trở nên đậm đà và ngon hơn. Ngoài ra vị chua và các vitamin trong chanh sẽ giúp người say nhanh chóng tỉnh táo và đỡ mệt mỏi hơn.
Nước đậu xanh
Chuẩn bị nguyên liệu:
Đậu xanh: 100g
Nước: 500ml
Muối: 1/3 muỗng cà phê
Thực hiện:
Đậu xanh mua về bạn rửa sạch, cho vào nồi đun ở lửa vừa đến khi chín thì thêm muối, khuấy đều rồi tắt bếp để nguội. Bạn có thể lọc lấy nước hoặc cho người say ăn luôn cả phần bã để giải rượu bia nhanh hơn.
Nước rau cần
Chuẩn bị nguyên liệu:
Rau cần: 100g
Đường: 1 muỗng cà phê
Nửa ly nước lọc
Thực hiện:
Rau cần mua về bạn rửa sạch, giã nát rồi vắt lấy nước cốt. Sau đó bạn pha với nước lọc và thêm đường vào cho dễ uống.
Nước rau cần không chỉ giải rượu bia nhanh chóng mà còn giúp người say không bị đau đầu, mệt mỏi sau khi tỉnh.
Với những công thức làm nước uống giải rượu bia đơn giản ở trên, chúc gia đình bạn có những ngày Tết vui vẻ!