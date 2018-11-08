Chẳng còn lo mụn chi chít ngày “đèn đỏ” nhờ những bí quyết cực đơn giản này

Sống khỏe 08/11/2018 11:46

Sự thay đổi nội tiết tố trong chu kỳ kinh nguyệt dễ khiến làn da xuất hiện nhiều vấn đề như mụn trứng cá, da sần sùi kém mịn màng… Để khắc phục và ngăn ngừa tình trạng này, bạn hãy thử áp dụng những bí quyết cực đơn giản sau.

Mụn trứng cá trên da là vấn đề khiến nhiều chị em quan tâm và lo lắng, nhất là trong những ngày “đèn đỏ”, tình trạng này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân là do hormone trong cơ thể bị mất cân bằng, làn da sẽ xuất hiện nhiều mụn.

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Con gái không chỉ phải đối mặt với những cơn đau bụng khó chịu mà còn phải chống lại lũ mụn đáng ghét - Ảnh minh họa: Internet

Để ngăn ngừa mụn trong giai đoạn nhạy cảm này, bạn hãy áp dụng những bí quyết cực đơn giản dưới đây:

Những bí quyết ngăn ngừa mụn ngày “đèn đỏ”

Uống đủ nước

Trong thời gian trước, trong và sau chu kỳ kinh nguyệt, nội tiết tố thay đổi sẽ khiến làn da của bạn trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, dễ mất đi độ ẩm và tổn thương. Chính vì vậy, việc bổ sung đủ nước cho cơ thể là rất cần thiết để duy trì độ đàn hồi, giảm thiểu nguy cơ hình thành mụn.

Chẳng còn lo mụn chi chít ngày “đèn đỏ” nhờ những bí quyết cực đơn giản này - Ảnh 2
Việc bổ sung đủ nước cho cơ thể là rất cần thiết để duy trì độ đàn hồi cho da - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày bạn nên uống đủ 2 - 2,5 lít nước, đồng thời bổ sung thêm các loại nước ép trái cây giàu vitamin và khoáng chất để làn da luôn khỏe đẹp.

Bổ sung thực phẩm tốt cho da

Trong những ngày “đèn đỏ”, bạn cần chú ý chăm sóc và bảo vệ làn da hơn. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh với các thực phẩm giàu chất xơ và vitamin sẽ giúp cung cấp độ ẩm cho da từ bên trong.

Một số thực phẩm bạn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày là bắp cải, các loại rau lá đậm, các loại hạt, cà rốt, đậu phụ... Chúng đều là những thực phẩm giàu dưỡng chất cần thiết cho da, đồng thời thúc đẩy loại bỏ độc tố, ngăn ngừa mụn.

Chẳng còn lo mụn chi chít ngày “đèn đỏ” nhờ những bí quyết cực đơn giản này - Ảnh 3
Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ và vitamin - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng nên bổ sung thực phẩm chứa nhiều kẽm như hàu, thịt bò hay các loại dầu cá... để kiểm soát dầu, mang lại một làn da khỏe mạnh, săn chắc và có độ đàn hồi cao.

Làm sạch da

Những yếu tố từ môi trường bên ngoài như khói bụi, vi khuẩn… có thể khiến da bị nổi mụn nhanh chóng. Vì vậy, làn da luôn cần được làm sạch đúng cách để loại bỏ những yếu tố gây hại cho da.

Để làn da thông thoáng và ít bị nổi mụn, bạn cần tẩy trang kỹ càng trước khi đi ngủ (kể cả khi bạn không trang điểm) để làm sạch sâu, sau đó mới sử dụng các loại sữa rửa mặt. Bên cạnh đó, bạn nên ưu tiên lựa chọn những loại sữa rửa mặt dịu nhẹ để không gây tổn thương da.

Chẳng còn lo mụn chi chít ngày “đèn đỏ” nhờ những bí quyết cực đơn giản này - Ảnh 4
Để ngăn ngừa mụn, bạn cần làm sạch da bằng nước tẩy trang - Ảnh minh họa: Internet

Không thức khuya

Thói quen thức khuya thường xuyên có thể khiến da mọc nhiều mụn, sạm đen và nhanh lão hóa. Tốt nhất, bạn nên đi ngủ trước 10 giờ tối và đảm bảo ngủ đủ từ 7-8 tiếng mỗi ngày. Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp bảo vệ làn da cũng như sức khỏe của bạn.

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