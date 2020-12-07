Chẳng cần Viagra, nàng cứ bổ sung 5 loại rau quả này vào bữa ăn, đảm bảo chàng ‘yêu’ vừa lâu vừa khỏe

Để “chuyện ấy” thăng hoa, nam giới luôn tìm cách kéo dài cuộc yêu . Tuy nhiên, thay vì sử dụng Viagra, bạn có thể duy trì khả năng cương cứng và tăng ham muốn bằng cách bổ sung vào thực đơn những loại rau củ quả dưới đây. Vừa đảm bảo không gây tác dụng phụ, tốt cho sức khỏe lại cải thiện chuyện gối chăn hiệu quả.

Cà chua chứa nhiều dưỡng chất giúp tăng ham muốn ở nam giới, duy trì khả năng cương cứng của “cậu nhỏ”, đồng thời cải thiện chất lượng tinh trùng. Bên cạnh đó, nhờ giàu lycopene mà cà chua có thể ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt nếu bạn thường xuyên sử dụng chúng.

Hàm lượng lớn folate có trong thực phẩm này hoạt động như một chất tăng cường lưu lượng máu. Trong khi đó, axit folic đóng vai trò quan trọng trong chức năng tình dục của nam giới. Khi cơ thể thiếu hụt axit folic, có thể dẫn đến chứng rối loạn cương dương.

Chính vì vậy, việc bổ sung rau bina vào bữa ăn giúp cung cấp 66% nhu cầu axit folic hàng ngày cho cơ thể. Ngoài ra, rau bina còn có khả năng kích thích lưu lượng máu, tăng mức testosterone làm tăng ham muốn của nam giới.

Bơ

Bơ chứa nhiều vitamin E và kẽm có tác động tích cực đến ham muốn tình dục và khả năng sinh sản ở nam giới. Trong khi kẽm giúp tăng mức testosterone tự do trong cơ thể thì vitamin E lại cải thiện chất lượng tinh trùng.

Bạn có thể dùng bơ để làm salad, sinh tố hoặc kẹp bánh mì đều được – Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Hàm lượng Citrulline và beta-carotene trong dưa hấu có khả năng chuyển hóa thành argenine - chất có tác dụng tương tự như Viagra tốt cho sinh lý nam giới.

Thường xuyên ăn dưa hấu sẽ giúp tăng ham muốn, kích thích sản xuất oxit nitric làm tăng lưu lượng máu tới dương vật, tăng cường sự cương cứng giúp “cuộc yêu” kéo dài hơn.

Chuối

Nếu bạn đang tìm một loại Viagra tự nhiên giúp tăng cường sinh lý cho nam giới thì chuối chính là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Loại quả này rất giàu kali, vitamin B6, mangan giúp hỗ trợ khả năng sinh sản của nam giới.

Chuối giúp cương cứng 'cậu nhỏ' - Ảnh minh họa: Internet

Ăn chuối mỗi ngày không chỉ giúp kéo dài thời gian cương cứng “cậu nhỏ” mà còn khiến nam giới dễ hưng phấn trong “chuyện ấy”. Đặc biệt, vitamin B trong chuối còn giúp nam giới cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng.